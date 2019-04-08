Закрывшийся на днях рязанский бар «Old Fashion» задолжал крупные суммы бывшим работникам

1 апреля закрылся некогда популярный рязанский бар «Old Fashion». По рассказам бывших сотрудников, заведение столкнулось с непреодолимыми финансовыми трудностями: долги за аренду помещения и по заработной плате работникам.

Последний концерт на этой площадке дала новосибирская пост-панк группа «Буерак», после чего ООО «Городской БАР» попросили освободить помещение на улице Садовой, 24А.

При этом владелец заведения Алексей Собчук по-прежнему отрицает факт закрытия «Old Fashion», говоря, что судьба бара еще не определена:

- Сейчас я смотрю бухгалтерию и другие документы, а окончательное решение приму только на следующей неделе.

Факты задолженности по зарплате Алексей также отрицает, называя эту информацию ничем не подтвержденными слухами.

Отсутствия контроля и изощренная система штрафов

В редакцию «Комсомолки» обратилась группа бывших сотрудников заведения. Они рассказали нам о трудовой практике, распространенной в «Old Fashion».

- По роду своей деятельности нам чаще всего приходилось общаться с менеджером Денисом Козиными и его помощником Максимом Солженикиным, которые являются ответственными за приобретение продуктов, их приготовление, отгрузку и доставку готовых обедов заказчику, а именно в организации «Промсинтез-М» и «Рязцветмет». Помимо этого организация работала как бар и клуб, с целым штатом сотрудников: бармены, официанты и прочие. Руководителем всего предприятия является Алексей Собчук. Он должен был контролировать подчиненных, однако этого не делал, возложив всю ответственность на Дениса Козина, который принимал на работу сотрудников без оформления трудовых книжек. При этом размеры зарплаты оговаривались устно, а сами выплаты производились с задержкой на один-два месяца, - рассказал собеседник «КП».

По словам бывших сотрудников заведения, отсутствие контроля со стороны Козина и его личная недисциплинированность привели к тому, что часто заказчикам поставлялась не полностью укомплектованная, а иногда и вовсе некачественная продукция.

- По этой причине имели место случаи отказа заказчика от получения готовой продукции, что в свою очередь вело к финансовым потерям предприятия, да и в целом негативно сказывалось на заработке его сотрудников. Пытаясь хоть как-то восполнить финансовые потери, руководство бара использовало в качестве мер дисциплинарного воздействия систему штрафов, удерживая определенные суммы из зарплаты поваров, - рассказал один из бывших работников кухни.

Бар Old Fashion открылся на Садовой в декабре 2010 года, но так и не дожил до своего 9-летия.Фото: Константин МОГИЛИН

В поисках справедливости

Кроме того, «Комсомолке» стало известно о задолженности заведения перед теми, кто уволился из бара еще летом, и о попытках руководства продать кухонное оборудование в другие заведения Рязани. Среди пострадавших - официанты, администраторы и даже ди-джеи, которым руководство Old Fashion до сих пор должно деньги.

- Задолженность по зарплате росла из месяца в месяц. Лично мне задолжали около 15 тысяч рублей, повару - 23 тысячи рублей, а шефу - 75 тысяч, - рассказал один из недавно уволившихся молодых людей.

При этом пострадавшие люди не хотят мириться с таким положением дел и уже написали заявления в инспекцию труда в Рязанской области, в региональную прокуратуру, а также в налоговую. Люди хотят, чтобы с ними поступили по закону и совести и вернули их законное вознаграждение за проделанную работу. Если же и это не поможет, они готовы обратиться в суд и уже там добиваться положенных им выплат.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Юрист Омар Сулейманов считает, что, несмотря на то, что бывшие сотрудники бара «Old Fashion» не были официально оформлены на предприятии, у них есть все шансы добиться своего и все-таки получить от работодателя заработанные деньги:

- Если даже сотрудника берут на испытательный срок, его все равно должны оформить согласно Трудовому Кодексу и заключить с ним письменный договор. А если при приеме на работу вам говорят: «а давайте вы месяц поработаете просто так» - это уже должно вызвать у вас подозрения. Если вам не предлагают подписать договор не на второй, не на третий месяц работы, то из такой организации лучше вообще бежать сломя голову. Если приходится увольняться без положенных выплат, то перед этим лучше всего сделать копии накладных, в которых, к примеру, вы расписывались бывший сотрудник, это поможет доказать в суде факт самой работы на этом предприятии. Потому что, как правило, такие недобросовестные работодатели заявляют в судах, что видят этого человека впервые. Если с копиями документов не получилось, то можно привести свидетелей из бывших коллег, которые подтвердят факт вашей работы в этом заведении.