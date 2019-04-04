Рязанская НХЛ: победа «Автоимпорта» в двух дивизионах и динамичное развитие в будущем

В «Олимпийском» прошли финалы VIII сезона региональной Ночной хоккейной лиги и состоялось торжественное закрытие.

Обе команды, представляющие «Автоимпорт», завоевали путевку в Сочи на всероссийский финал. Причем, обыграв соперников всухую. Руководитель рязанской Ночной лиги Олег Смирнов сообщил, что число команд в будущем сезоне увеличится. Региональный этап динамично развивается: в него вливаются молодые свежие силы.

ЦЕНТР ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЯ РОССИИ

31 марта на трибунах «Олимпийского», которые вмещают более 3 000 зрителей, был аншлаг. Еще бы, здесь прошли заключительные матчи самого популярного среди рязанцев соревнования – региональной Ночной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне в ней в качестве игроков приняли участие около 500 человек со всего региона, а посмотрели 215 жарких хоккейных баталий более 15 000 зрителей.

Фото: ГК «Автоимпорт».

– Мы гордимся тем, как работает Олег Смирнов, потому что Рязанская область всегда была в Ночной лиге впереди, и в этом году тоже, – заявил великий хоккеист, неоднократный чемпион мира и победитель Олимпийских игр Александр Якушев. – Мы не зря говорили и говорим, что Рязань – это центр любительского хоккея России, центр Ночной хоккейной лиги.

Отметим, что Рязанская область на протяжении пяти сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. Это происходит благодаря поддержке многочисленных партнеров и ответственной работе всего коллектива региональной НХЛ. Наш регион с гордостью носит звание «Рязань – столица любительского хоккея». Не остается в стороне и региональное министерство физической культуры и спорта, которым сейчас руководит Владислав Фролов, несколько лет назад работавший директором дворца спорта «Олимпийский». Кстати, сам министр выходит на лед в составе одной из команд дивизиона «40+».

Фото: ГК «Автоимпорт».

– Развитие хоккея – одна из приоритетных задач развития массового спорта в регионе, турнир Ночной хоккейной лиги является самым крупным любительским соревнованием, – подчеркнул Владислав Фролов. – Регион – лидер по количеству играющих команд: 25 команд, шесть из них в дивизионе «18+» и 19 – в «40+». Мы сейчас помогаем Ночной лиге и будем делать это впредь.

«ИГРОКИ ИЗ СОСЕДНИХ ОБЛАСТЕЙ ХОТЯТ У НАС ИГРАТЬ»

Организаторы сумели подарить всем, кто пришел в этот день в «Олимпийский» – а рязанцы собирались целыми семьями – настоящий хоккейный праздник.

Первыми на лед вышли представители двух подгрупп дивизиона «40+»: сильнейшую представляла «Энергия», вторую, где собраны были менее мастеровитые команды – «Витязь». По буллитам победу и право играть в сезоне 2019-2020 в сильнейшей группе завоевали рязанские «витязи».

Фото: ГК «Автоимпорт».

Затем на лед вышли представители только стартовавшего в Рязани дивизиона «18+». Фаворитом в этом противостоянии считалась дружина РВВДКУ, тренирует которую известный рязанский специалист Олег Барсуков. Но у игроков «Автоимпорта М» уровень мотивации оказался выше. Об этом говорит и результат: десантники проиграли всухую 0:2. На наш вопрос, почему в этом дивизионе могут играть хоккеисты из любого региона, а в «40+» только с рязанской регистрацией, директор регионального этапа НХЛ ответил так:

– Потому что мы отстали в дивизионе «18+». И у нас есть некий перекос. Если в других областях России соотношение участвующих в «18+» и «40+» таково, что две трети в «юном» дивизионе, и треть – во «взрослом», то у нас наоборот. «40+» у нас с 2011 года культивируется. А молодежь, получается, у нас выпала. И пока мы сделали его открытым, как и везде. В Рязани много учебных заведений, училищ, где есть студенты из других городов, у нас просто рука не поднимется запретить этим студентам играть у нас в Ночной лиге. Поэтому решение такое – еще год, может два, дивизион будет открытым. Соседние области, Московская, Тульская, Владимирская, хотят у нас играть. Остается лишь добавить, что в рязанском любительском хоккее торжествует спортивный принцип. Кстати, как отметил главный судья Ночной хоккейной лиги Александр Зайцев, в Рязани за эти годы вырастили и свой квалифицированный судейский корпус – финальные матчи обслуживали Александр Нагайцев и Станислав Воробьев.

Фото: ГК «Автоимпорт».

Кульминацией хоккейного праздника стал финал дивизиона «40+», в котором скрестили клюшки касимовский «Восход СУ-2» и «Автоимпорт». Сильнее в этом противостоянии оказались рязанцы – они победили, забросив в ворота соперника 4 безответные шайбы.

– «40+» – это наш конек, наш козырь, – резюмировал Олег Смирнов. – Вот и удивляются, как можно было столько команд собрать с пропиской в Рязани и Рязанской области. В будущем сезоне их число возрастет еще как минимум на три – отборочный этап НХЛ в Рязани не останавливается на достигнутом.

Отметим, что партнеры НХЛ в Рязани, а их число уже выросло до 26, приготовили массу ценных призов для зрителей и вручали их в перерывах матчей и между играми.

Фото: ГК «Автоимпорт».

Фото: ГК «Автоимпорт».

Фото: ГК «Автоимпорт».

Фото: ГК «Автоимпорт».

Фото: ГК «Автоимпорт».

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