Как самозанятым рязанцам не остаться без счета в банке и денег?

С 1 января в четырех субъектах России (в Москве, республике Татарстан, а также Московской и Калужской областях) начал действовать специальный налоговый режим на профессиональный доход. Этот эксперимент распространяется на ИП без наемных работников и граждан, которые зарабатывают на продаже товаров или услуг, но при этом не регистрируются как ИП.

Несмотря на то, что сейчас эта льгота распространяется лишь на четыре территории, воспользоваться ею могут жители всех регионов страны, при условии если они попадают под описанные в законе параметры и работают именно в пилотных субъектах.

То есть, если вы зарегистрированы в Рязанской области, а свою деятельность ведете в Москве или Подмосковье, то можете рассчитывать на значительные налоговые послабления. Если вы работаете с частниками, налоговая ставка для вас составит 4 %, если с компаниями - 6 %. При этом, согласно закону о самозанятых, их доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, то есть не более 200 тысяч в месяц.

«Вышел из тени»? Получи проблемы

Естественно, что новой нормой поспешили воспользоваться многие из частников, ведь теперь вместо привычных 13 % налога они могут платить значительно меньше. Так, с начала года в ФНС в качестве самозанятых зарегистрировалось более 40 тысяч россиян.

Но уже в конце марта стали поступать первые сообщения о проблемах, с которыми столкнулись индивидуалы. В интервью порталу Banki.ru глава комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов сообщил, что самозанятый клиент «Сбербанка» из Рязани столкнулся с блокировкой карты и счета:

- Человек открыл счет, и в итоге его заблокировали и карту тоже. При этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю, потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там уведомительный порядок.

Такое стало возможно из-за юридической коллизии: с одной стороны, закон позволяет самозанятым пользоваться счетом физического лица для получения средств за свои услуги. C другой, использовать личный счет для ведения предпринимательской деятельности в России запрещено.

Карту использовать можно, но превышать лимит - нет!

Единого мнения среди кредитных учреждений по этому поводу нет. Одни говорят, мол, пускай пользуются сколько угодно, другие считают использование карт и счетов в коммерческих целях прямым нарушением договора.

Мы решили провести эксперимент и узнать, как банки реагируют на самозанятых. Для этого корреспондент «Комсомолки» прошелся по рязанским отделениям крупных российских банков под видом репетитора английского языка. Вопрос всем задавали один и тот же: не возникнут ли у него проблемы, если он начнет использовать свою карту для рассчетов с клиентами.

Итак, во всех кредитных учреждениях («Сбербанк», «ВТБ» и «Почта Банк») из тех, что мы посетили, нас заверили, что никаких проблем с использованием личной карты у самозанятого возникнуть не должно. Даже в «Сбербанке», который славится блокировкой карт своих клиентов в случае любой «подозрительной» операции, нам ответили, что такое использование личного счета не противоречит политике кредитной организации. А вот в отделении «Почта Банка» сразу же предупредили, что если по карте будут проходить транзакции, превышающие 100 тысяч рублей, ее заблокируют. Поэтому для ведения своей деятельности порекомендовали найти другой банк с более высоким лимитом на пластик.

При этом эксперты в финансовой сфере рассказали «Комсомолке», что банкам выгодно работать с самозанятыми, так как они являются, прежде всего, клиентами с высокой активностью, а участившиеся блокировки являются лишь желанием перестраховаться, чтобы не навлечь «гнев» регулятора.

СКАЗАНО

Людмила Кибальникова, член президиума федеральной «Опоры России», председатель рязанского областного отделения бизнес-объединения:

- Проблема в том, что кредитные организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность самозанятых граждан – клиенты получают доход на свои личные карты, а это иногда выглядит подозрительным. Дело в том, что банки считают подозрительными массовые переводы и могут заблокировать счет по «антиотмывочному» закону 115–ФЗ и положениям Банка России по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В целом, по словам Людмилы Геннадьевны, проблемы с блокировками счетов самозанятых пока что не носят массового характера, чего не скажешь о блокировке счетов ИП, интересы которых «Опоре России» не раз приходилось отстаивать в суде.