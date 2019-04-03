2019-04-03T15:21:03+03:00
Политика

Рязанские коммунисты требуют прямых всенародных выборов главы горадминистрации

Сейчас мэра полумиллионного облцентра выбирают несколько десятков депутатов
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Рязанское областное отделение КПРФ опубликовали заявление Бюро обкома партии – коммунисты требуют прямых всенародных выборов главы администрации города. Приводим текст заявления полностью.

В Рязани длительное время не решается вопрос с назначением главы администрации, исполняющим обязанности которого уже 1,5 года является Сергей Карабасов. Из многолетней практики давно стало ясно, что назначенцы подотчетны только своим лоббистам, а всенародный избранник – народу.

И дело здесь, главным образом, не в фамилиях, а в том, что Устав города позволяет депутатам гордумы, где сейчас большинство у «Единой России», фактически назначать главу администрации. Налицо кадровый кризис управления, с которым партия власти справиться не может.

Конечно, один мэр не может решить всех проблем, которые бы решила смена власти и политического курса. Но человек, претендующий на эту должность, на всенародных выборах будет обязан представить свою программу всем рязанцам и в будущем за нее отвечать. Оценить по достоинству программу каждого кандидата и решить, кому из них доверить управление городом – это должна быть прерогатива жителей, а не нескольких десятков депутатов гордумы.

Рязанские коммунисты уже неоднократно требовали возвращения к практике всенародного избрания главы администрации. Это один из ключевых пунктов предвыборной программы КПРФ на выборах в Рязанскую городскую Думу 9 сентября 2018 года. Кроме того, коммунисты несколько раз выходили с инициативой проведения референдума, на котором бы народ высказал свое мнение по этому вопросу, но получали отказ по надуманным предлогам.

Теперь, когда и другие партии, имеющие свои фракции в Рязанской городской Думе, выступают с такими же требованиями, можно в очередной раз убедиться в востребованности и конструктивности предложений депутатов-коммунистов.

Сегодня мы требуем возвращения процедуры прямых всенародных выборов главы администрации города Рязань путем внесения изменений в Устав города.

Рязанское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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