Коммунисты хотят расширить программу «Развитие городских окраин Рязани»

Депутаты фракции КПРФ направили свои предложения в проект муниципальной программы «Развитие городских окраин города Рязани» на 2020-2024 годы, рассмотренный на минувшей неделе на заседании профильного комитета гордумы.

О том, что это за предложения и почему они необходимы, нам рассказала секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Эвелина Волкова.

Необходимость такой программы для областного центра назрела давно. Разработана она впервые и касается значительного числа городских микрорайонов и поселков, расположенных на окраинах Рязани. Без преувеличения можно сказать, что в благоустройстве нуждаются они все.

Однако то, что первоначально представили на рассмотрение депутатов и общественности разработчики программы (в этой роли выступило управление благоустройства горадминистрации), во многом оказалось сделанным на «скорую руку».

Представленный проект документа содержал целый ряд нестыковок между задачами программы, ее индикаторами (целевыми показателями) и конкретными мероприятиями по реализации. В частности, это касалось вопросов повышения уровня благоустройства проездов и тротуаров, строительства объектов капитального строительства общественного назначения, отражения доли отремонтированных инженерных сетей и роста удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением, по итогам реализации программы и т.д.

Что касается раздела «Характеристика городских окраин города Рязани», то в нем вообще отсутствовало упоминание о целом ряде жилых микрорайонов и поселков, подпадающих под действие программы. Кроме того, приводилось неравномерное описание перечисляемых территорий окраин города. Для одних – оно очень подробное, включает даже историческую справку, а другие обозначены буквально одним предложением.

В результате многие «кричащие» проблемы, объекты реально нуждающихся в благоустройстве, не попали в адресный перечень улиц, скверов, дворов, остановок общественного транспорта и т.д.

Конечно, все это необходимо приводить в порядок и учесть в итоговом варианте документа.

Фракция КПРФ считает необходимым по всем указанным в перечне территориям дать определенный обязательный объем информации, в который включить: обеспеченность инфраструктурой (наличие школ, поликлиник, детских садов, больниц, учреждений дополнительного образования и культурного досуга). Важно знать обеспеченность ими каждой такой территории. И, кроме того, держать на контроле вопросы благоустройства возле каждого объекта социальной сферы.

Еще один важный вопрос, который, на мой взгляд, должен получить освещение по каждой такой территории – это транспортная доступность, в том числе наличие маршрутов муниципального транспорта, состояние дорог. Важно также иметь информацию о наличии «зеленых зон», водоемов.

Кроме того, необходим аккумулированный перечень основных проблем каждой территории. На его основе, на мой взгляд, и должен формироваться перечень объектов для благоустройства.

Свои предложения – как должен выглядеть этот раздел программы я и депутат от КПРФ по округу №2 Д.О. Милюков подготовили на примере поселка Южный. Перечень проблем поселка составлен по наказам и обращениям избирателей.

Время на доработку программы есть. Считаю, что максимальный учет пожеланий жителей и предложений депутатов поможет комплексно подойти к решению многих проблем городских окраин.

Эвелина Волкова.

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