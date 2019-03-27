Школьное питание: заказывать нельзя готовить

Власти Рязани и Рязанского района в разных местах ставят запятую в заголовке. Городские чиновники упорно считают, что приготовление пищи в каждой школьной столовой однозначно нерационально, и в фаворе у них централизация. О том, к чему это приводит, говорят многочисленные жалобы школьников и их родителей. Невзирая на мощное противостояние городских властей, мы сумели узнать, что же происходит за закрытыми для журналистов дверями школ.

КОНТРОЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ И МЕДРАБОТНИКА

Мы приехали в Полянскую среднюю школу, которой руководит, в том числе и питанием учащихся, директор Вадим Мишин. Он третий год работает в этой должности. Когда молодой специалист пришел из городской школы, в Поляны еду поставляло муниципальное предприятие «Детское питание», в школе ее разогревали. Затем от этого отказались. В ходе разговора сразу чувствуется, что человек владеет ситуацией.

Директор школы Вадим Мишин: Мойте руки перед едой!Фото: Павел АВЕРИН

– Мы работаем с четырьмя поставщиками, – Вадим Юрьевич делает акцент на то, что школьники едят местные продукты. – Два из них поставляют определенный набор продуктов во все школы района, по молоку мы работаем с Мурминским молокозаводом, оно у них с кратким сроком хранения – натуральное, мы получаем его дважды в неделю. Хлеб нам поставляет хлебозавод №3. Дети едят свежие продукты – это у нас в приоритете.

Был один неприятный момент в сотрудничестве с поставщиками, когда однажды мясо оказалось ненадлежащего качества, производителя сменили, и сейчас все нормально. Это исключение из правил, бизнесмены понимают, что школа – гарантированный рынок сбыта, и внимательно следят за качеством.

Центральной фигурой в организации питания учеников сельской школы является школьный медработник. В Полянах это Анна Климашина:

– Я слежу за закладкой продуктов, за состоянием здоровья работников пищеблока: наличием у них гнойничковых и других кожных заболеваний, есть ли у них признаки простудных болезней. У всех поваров, естественно, есть медицинские книжки и все необходимые прививки, каждый квартал они проходят осмотр на ротавирус и сдают баканализ. Я постоянно веду журнал здоровья.

Все школы Рязанского района кормят учеников по 10-дневному цикличному меню. Отметим, что в каждой из них есть официальный документ – бракеражный журнал, в котором комиссия из нескольких человек ставит свои подписи, удостоверяющие, что на завтрак или обед ученики получают качественную пищу. Подпись медработника – обязательна. И это, в данном случае, делается не для проформы – взрослые люди понимают свою меру ответственности.

Свежие овощи в рационе полянских школьников.Фото: Павел АВЕРИН

ДОМАШНЕЕ ПИТАНИЕ ВЫРАБАТЫВАЕТ ПРИВЫЧКУ

В селе многие либо родственники, либо знакомые. Поэтому повар в сельской школе находится под определенным психологическим прессингом – если он выполняет свою работу плохо, то слухи об этом распространяются быстро. И вот о чем поведала Елена Еремина, повар Заборьевской средней школы, у которой оба сына окончили ее:

– Больше всего дети любят щи, борщ, вермишелевый суп; из вторых блюд – картофельное пюре с рыбными котлетами, макароны с гуляшом, но он должен быть именно куриным. А вот говядину особо не кушают – вероятно потому, что дома не часто ее едят. Дорого… Идет сосиска с капустой – сосиску съедают, а капуста остается. Но они у нас бывают один раз в 10 дней, как и печенка. В основном на котлеты и гуляш идет говядина, куры – на плов, и отварные. У нас в меню компот из сухофруктов, замороженных ягод и чай с лимоном – дети пьют охотно именно его.

Обед в заборьевской школе.Фото: Павел АВЕРИН

В этот день был рассольник и макароны с отварными курами. Мы побывали сразу в двух школах синхронно – время обеда там отличается. Рассольнику школьники уделили мало внимания, по словам некоторых учеников, он отсутствует в семейном меню, а вот второе блюдо съели охотно. Мы попробовали и то, и другое – понравилось. И еще одна особенность: ученики младших классов в целом едят хуже, чем старшеклассники – они растут и развиваются активно. И это не зависит от набора блюд на столе.

У жительницы Полян Ольги Горбачевой двое сыновей: младший ходит в детсад, Никита учится в шестом классе.

– Когда произошла реорганизация и стали готовить непосредственно в школе, разницу почувствовали сразу – сейчас все значительно вкуснее, – говорит Ольга. – Поэтому все симпатии и антипатии в еде диктуются только личными привязанностями. Не любит рассольник и печенку, остальное кушает с удовольствием. Дома мы не используем фаст-фуд, готовлю все подряд. Поэтому он ест и картошку, и каши, и макароны. Мне рассказывает про школу, отец поздно приезжает, на днях приходит и говорит: «Мама, сегодня давали плов, и я съел две порции».

Ирина Журавлева – многодетная мать, у нее трое детей, двое из которых, Маша и Саша – школьники. Они питаются в столовой бесплатно, как и все дети многодетных родителей, эта же льгота распространяется и на учеников из малообеспеченных семей. Кстати, районные власти дотируют школьное питание: обед стоит 45 рублей, родители платят лишь 15.

– Сын не ел в столовой, когда пищу привозили, а стали готовить на месте – ест с удовольствием. Раньше жаловался на то, что дают то холодную пищу, то пересоленную, – рассказала Ирина. – Сосисками стараюсь не кормить – могу сварить раз в месяц ради разнообразия. Говядину дети едят охотно, я ее кусочками отвариваю и борщ варю из говядины. Сын в еде привередлив – рассольник не ест, вообще супы ест неохотно.

Проследили мы и за тем, как завтракают дети в школах Полян и Заборья. В этот день была каша «Дружба», которую ученики охотно уплетали.

– Видите, здесь рис и пшено, и сварено на молоке – очень вкусно, – поделился второклассник Павлик. – Я особенно люблю гречневую кашу, и мама мне ее часто готовит.

В заключение хотелось добавить один немаловажный штрих. В Заборье учатся дети из пяти окружных сел и деревень, домой они попадают не сразу после уроков. Поэтому горячая пища им просто необходима. А в Полянской школе, равной по численности городской, есть и филиал – в Агропустыни, куда пищу отвозят в термосах. Так что и там ученики питаются полноценно.

Мы посчитали затраты непосредственно на работников пищеблока. В Полянской СОШ их зарплата составляет десятую часть от общей суммы школьного питания. Это к вопросу об оптимизации...

«КАКУЮ ПРИВЕЗЛИ ИЗ МП «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ», ТАКОЙ И КОРМИМ»

Городские власти Рязани ограничились отписками, когда мы начали работать над этой темой. Тональность ответа руководителя пресс-службы Ирины Щербаковой, с которой мы общались по телефону, была такова: «Мы провели в каждом районе в школьных столовых встречи с родителями и общественностью. Если каждый журналист будет ходить по школьным столовым, то у нас там будет полный аншлаг».

Тогда мы пошли другим путем, попросили организовать интервью с должностными лицами: начальником городского управления образования, руководителем МП «Детское питание», начальником управления экономического развития (если кто не знает, именно в его ведении находится школьное питание) и директорами двух-трех школ. В ответ получили бумажку чисто декларативного содержания. Хотите примеры, пожалуйста.

Цитата: «Питание обучающихся в школах города Рязани осуществляется в соответствии с Порядком..., утвержденным постановлением администрации города Рязани от 14.12.2012 № 6522». С момента подписания бумаги прошло 7 лет. За это время много воды утекло, в частности, Рязанский район вернулся к годами проверенной схеме.

– Содержать целый штат работников пищеблока, следить за приготовлением и качеством пищи – это целый процесс, проще получить контейнер с едой и раздать ее ученикам, – прокомментировал это момент начальник управления образования, молодежной политики и спорта этого района Александр Кирьянов. – Но это дети. Чего греха таить, кто-то из них дома не доедает. Ведь диапазон социального расслоения в школе очень широк: от детей руководителей, до тех, у кого родители крепко дружат с «зеленым змием». Иногда школьное питание – это значительная составляющая детского рациона.

Далее: «Администрации школ создают в образовательных учреждениях необходимые условия для работы подразделений организаций общественного питания». Несколько директоров школ и сотрудников городского управления образования в приватной беседе (узнают – выгонят!) поведали о том, что существующая система питания требует серьезной корректировки:

– Директор школы не обладает полным набором полномочий по контролю за качеством пищи – какую привезли из МП «Детское питание», такой и кормим. Мы фактически только сдаем в аренду помещения.

Одна из директоров школ сказала:

– О какой санитарии может идти речь, если мы отправляли в «Детское питание» чисто вымытые, подписанные термосы, а нам привозили пищу в совершенно других: каких-то разбитых и обшарпанных...

Мы сообщили в интернете, что готовится статья по теме школьного питания. Откликов было много. Вот только основные претензии: блюда зачастую чуть теплые; макароны частенько представляют собой сплошной комок, рис – слипшийся; чай или компот иногда просто холодный; печенье – «каменное»; фрукты дают редко, а зефир, состоящий непонятно из чего – часто.

Так что, уважаемые родители, предъявляйте свои претензии по качеству питания в конечном счете к и. о. начальника управления экономического развития города Марии Ашихминой, а не к Алексею Зимину, руководящему образовательными учреждениями. К тому же остается только напомнить, что происходит с тем ребенком, над которым «семь нянек».

КТО В ПРИОРИТЕТЕ: МЕСТНЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ «НУЖНЫЕ» ФИРМЫ?

Красивый пассаж городской администрации о том, что в своей закупочной деятельности МП «Детское питание» руководствуется положениями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров...» и при определении поставщиков большое внимание уделяется тому, чтобы по максимуму работать с рязанскими производителями, в реалии рассыпается, словно карточный домик.

Печенье с символичным названием для Рязани «Любимое» и зефир, который родители школьников не иначе как «отрава» не называют, произведен в Калужской области. Причем, производитель один и тот же. Из чего же сделаны эти продукты, если, даже учитывая транспортные расходы, они все равно выиграли торги на поставку в систему школьного питания? Или конкурс проводился только для проформы?!

Привет рязанским школьникам из Калужской области.Фото: Павел АВЕРИН

По поводу печенья мы связались с коммерческим директором одного из рязанских хлебозаводов:

– Мы не изготавливаем подобную продукцию в индивидуальной упаковке – оно не очень полезно для детей. У нас есть овсяное печенье, оно гораздо полезнее, но дороже.

Приведем еще одну цитату: «В целях совершенствования системы школьного питания… изучается опыт других муниципальных образований по данному вопросу». Вероятно, невнимательно изучается. Мы позвонили в соседний Владимир, где тоже централизованное школьное питание. Но там, хотя соседний областной центр меньше Рязани, в каждом районе города есть предприятие, подобное нашему «Детскому питанию». Было бы такое в Рязани, может, она и не прогремела на всю Россию громкими «посадками»...

Директор комбината питания «Сунгирь» Анна Романенко сообщила, что в своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 29 июня 2018 года, позволяющим производить закупку продукции своих, владимирских, предпринимателей.

Сегодня считается, что развитие школьного питания должно осуществляться путем перевода его на индустриальные методы и централизованное снабжение продукцией высокой степени готовности. Но для этого ритмично и бесперебойно должны работать сразу несколько служб, включая автомобильную доставку продуктов. Способно ли это сделать единственное в городе предприятие «Детское питание»? Очевидно, что пока мы получаем отрицательный ответ…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник управления образования, молодежной политики и спорта Рязанского района Александр Кирьянов:

– На мой взгляд, тот путь, по которому идет наш район, наиболее приемлемый и оптимальный. Есть определенные рычаги воздействия на поставщика продукции. Директор образовательного учреждения активно воздействует на работников пищеблока и медработника, у него в руках возможность каждодневного контроля качества продукции. Кроме того, руководитель обязан ежедневно снимать пробу пищи, а это дисциплинирует. Тогда уже не сошлешься на поставщика, что печенье засохшее, а изюм – горький. Ведь контроль состоит из двух частей: до закладки в котел и после приготовления пищи. При этом отмечу, что при переходе с процесса раздачи пищи на ее приготовление затраты были значительные. Но здоровье детей нельзя оценивать в рублевом эквиваленте.

ВАЖНО

Чтобы получить компетентную оценку рациона школьных столовых, мы попросили доцента, кандидата медицинских наук Нину Срослову ознакомиться с меню одной из рязанских школ:

– В меню для школ города представлены все основные группы продуктов, необходимых в питании школьников. Это обеспечивает важнейшее требование пищевого рациона – его разнообразие, в том числе за счет различных приемов кулинарной обработки. В представленном меню явно недостаточно молока и молочно-кислых продуктов, которые в соответствии с рекомендациями необходимо употреблять детям несколько раз в день в общем количестве до 500 граммов в сутки. Отсутствие рыбы в меню не критично, так как ее можно заменить другими продуктами (говядиной, творогом или яйцом) и включать в рацион 1 раз в 2-3 дня.

Особое опасение вызывают завтраки, которые состоят в основном из продуктов, содержащих очень большое количество углеводов (от 60 и более на 100 граммов съедобной части продукта) – макароны, каши, зефир, хлеб пшеничный, печенье, сгущенное молоко, сахар, в то время как завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка. В качестве закуски рекомендуется салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени. В завтрак рекомендуется включать и фрукты, которые в данном меню представлены только 1 раз.

Кондитерские изделия, присутствующие в данном меню в первый прием пищи (завтрак), необходимы в питании ребенка, но их следует строго дозировать и включать во второй прием пищи – обед – или третий – полдник. Такое высокое содержание углеводов нарушает оптимальное соотношение основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) в рационе, что особенно опасно для детей младшего школьного возраста. Разбалансирование основных компонентов питания неблагоприятно сказывается на росте и развитии школьников.

Присутствующий в меню продукт йогуртовый пастеризованный со сроком хранения до 4 месяцев содержит мало полезных молочнокислых микроорганизмов, поэтому имеет низкую питательную ценность.

В представленном меню порции салата составляют от 15 до 50 граммов при рекомендуемой массе порций от 60 до 150 граммов в зависимости от возраста детей. Не соответствуют требованиям и порции мяса (котлет) – 50-75 г при норме 80-120 г. Недостаточный объем пищи не создает чувства насыщения, но и избыточное ее количество может вызвать протест ребенка.

Таким образом, оценивая данный рацион школьного питания, вынуждена отметить ряд существенных недостатков, которые могут неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья школьников, вызвать нарушения пищевого статуса, негативно повлиять на процессы роста и развития детского организма. Кроме того, для окончательных выводов необходимо оценить качество используемых пищевых продуктов и сроки их годности, пищевую и биологическую ценность приготовленных блюд.