2019-03-28T12:17:58+03:00
Общество

Рязанская библиотека имени Горького: путь в цифровое будущее

Во все исторические времена книгохранилища были местами накопления и передачи знаний
Валерий КОТОВ
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Посетители библиотеки могут пользоваться как электронными, так и обычными каталогамиПосетители библиотеки могут пользоваться как электронными, так и обычными каталогамиФото: Владимир ФРОЛОВ
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Внешне книги меняются: за многие века из глиняных табличек и свитков папируса они превратились в бумажные прямоугольники, а теперь и в электронные файлы. Сегодня идет их тотальная оцифровка. А значит, и библиотеки начинают работать по-новому.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЯЗАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В 2018 году в Рязанской областной универсальной научной библиотеке (РОУНБ) имени Горького открылся новый комплекс помещений. Это региональный центр Президентской библиотеки, сектор оцифровки изданий, центр редких и ценных изданий, Музей книги, центр межкультурных коммуникаций на иностранных языках. И это не просто новые площади. Это новый уровень возможностей. Библиотека, которую многие называют просто «Горьковка», пережила второе рождение – цифровое.

Уже первые шаги современных молодых посетителей библиотеки – предъявление электронного читательского билета (он введен с 2010 года) и выбор изданий с помощью электронного каталога (вместо традиционного ящика с карточками) – это то, что 20 лет назад могло показаться сказкой.

– Теперь возможности поиска не в пример богаче, – поясняет мужчина, по его словам, уже 13 лет преподающий в вузе. – Карточки можно было перебирать только по тематике и по первым буквам названия или фамилий авторов. А теперь легко выяснить, что мне нужно, по любому ключевому слову, по упоминающимся людям и событиям.

Ну, а потом? Нужные книги найдены, и их приносят из хранилища? А если их там нет? Ведь сколько тысяч названий ни приобретай ежегодно, издается всегда еще больше. Значит, нужно иметь возможность запрашивать книги в других хранилищах. И разумеется, в электронной форме. Ведь из Москвы в Рязань проще за пару секунд переслать файл размером в несколько мегабайт, чем книгу весом в килограмм.

Доступ к электронным книгам на экране компьютера Фото: Владимир ФРОЛОВ

Доступ к электронным книгам на экране компьютераФото: Владимир ФРОЛОВ

И вот он – полный спектр возможностей XXI века: обращение к полнотекстовым коллекциям Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и других российских библиотек, открытым архивам информации и лицензионным базам данных (число которых каждый год растет), 288 библиотек-партнеров. Возможна электронная доставка документов на e-mail читателя. Иностранные базы данных, позволяющие рязанским студентам и диссертантам заглянуть на обычно платные страницы научных журналов – также к услугам посетителей «Горьковки». Часть ресурсов доступна читателям удаленно, ими можно воспользоваться, не выходя из дома.

ОТ БУМАЖНЫХ ЛИСТОВ К ЦИФРОВЫМ ФАЙЛАМ

В Рязанской областной библиотеке могут не только читать чужие цифровые книги. Здесь создают и свои. В этом году исполнится пять лет сектору оцифровки документов, для которого приобретен комплекс планетарного сканирования с добавившимся в 2018 году супер-сканером формата А1. Прекрасное разрешение аппарата позволяет получать изображения отличного качества. Благодаря этому в электронной библиотеке «Рязанская область: страницы истории» появляются новые издания. Это исследования, очерки, архивные документы, статистические материалы, фотографии и даже звукозаписи (!) – все о наших землях в период с XIV до начала XX века. На 1 января 2019 года там был 3951 документ (в открытом доступе – 3855).

Новые сканеры для оцифровки изданий и документов Фото: Владимир ФРОЛОВ

Новые сканеры для оцифровки изданий и документовФото: Владимир ФРОЛОВ

Также Рязанская областная библиотека – участник общероссийского «Свода книжных памятников», куда имеет право вносить новые книги – и активно этим пользуется, ведя оцифровку.

РОУНБ несет свет информации в муниципальные и ведомственные библиотеки, открывая там удаленные электронные читальные залы петербургской Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина: в 2017 году их было 7, в 2018 – уже 10.

Рязанский зал Президентской библиотеки Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанский зал Президентской библиотекиФото: Владимир ФРОЛОВ

С 2013 года работает Сводный каталог библиотек Рязанской области – единая точка доступа к поисковому аппарату библиотек региона. Цифровая революция и глобальное просвещение готовы к триумфальному шествию по сельским районам.

СКОПИРУЙ И СОХРАНИ!

Другие адреса и возможности:

Для любителей книжных редкостей создан портал «Книжные памятники Рязанской области» – http://knp.rounb.ru/

При поддержке министерства культуры РФ разработан портал «Рязанское краеведение» – http://kraeved.rounb.ru/

Система электронной доставки документов позволяет переслать электронную копию статьи на e-mail читателя. Заказ делается по адресу http://rounb.ru/orders («Читателям» / «Электронный заказ документов»).

Каждый желающий может воспользоваться услугами виртуальной справочной службы, задавая вопросы в разделе http://korunb.nlr.ru/query_form.php

КСТАТИ

В марте 2019 года в РОУНБ проходили занятия «Курс финансовой грамотности для представителей старшего и среднего возраста». В течение четырех встреч сотрудники Банка России дали горожанам массу полезных советов по сбережению денег и безопасным расчетам за покупки и услуги. Чем шире будет развиваться этот проект, тем меньше будет в Рязани бабушек и дедушек, не разбирающихся в платежах и переводах с помощью банковских карт, не умеющих оценивать надежность финансовых организаций и распознавать мошенникам по сомнительным предложениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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