Что проще: сохранить или создать в Рязани места, привлекающие туристов?

Год от года в Рязани все больше говорят о сохранении памятников городской архитектуры – и не только соборов и дворцов, которых у нас немного, а выделяющихся из общей массы усадеб. Или даже магазинов и промышленных предприятий, подобно хлебозаводу №1, бывшему когда-то первой рязанской электростанцией.

Труднее всего призывать к сохранению памятников, которые уже разрушаются. Реставрировать их нельзя без проекта, который согласовывается непросто и стоит довольно дорого – поэтому иногда аварийные здания предоставляют собственной судьбе, как дом сестер Хвощинских (рязанских писательниц XIX века) на улице Семинарской. Еще 12 лет назад власти окружили его маскирующими вывесками – и на этом успокоились. Внутри же продолжают гнить стены и полы под провалившейся крышей.

– Любое историческое строение способно выжить, пока у него есть хозяева, которые вовремя замечают неполадки и проводят текущий ремонт, – прозвучало летом 2018 года на круглом столе в рамках «Форума исторических городов». – Поэтому желательно старинные усадьбы, если там уже нет жильцов, передавать учреждениям и общественным организациям. Возможно, даже с нулевой арендной платой.

БЕЗ ПРОЕКТА, ЗАТО НА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Улица Почтовая, дом 42 – двухэтажка XIX века на углу с улицей Некрасова. Это самая нижняя точка бывшей Подбелки, в которую весной текут талые воды с соседних улиц Некрасова и Новослободской, а возможности рязанской ливневой канализации хорошо известны. Поэтому мало кто удивляется тому, что фундамент дома время от времени трескается и норовит просесть.

Теперь можно и воздухом подышать: старый дом подремонтирован самими жильцамиФото: Владимир ФРОЛОВ

– Здание совсем старое, – рассказывает житель квартиры на первом этаже Андрей Звонарев, – поэтому мы забеспокоились, не обвалится ли угол нашего дома. Обращались к коммунальщикам, но получили ответ, что до капитального ремонта, на который с нас собирают взносы, ждать еще много лет. В результате решили действовать сами – без подготовки дорогостоящего проекта. Вынули раскрошившиеся кирпичи, вычистили все под углом, укрепили, залили туда раствор. Потом оштукатурили сверху. Думаю, что нас не будут сильно ругать за то, что домом 150-летней давности занимались не официальные реставраторы, а сами его жители.

ВПИСАЛИ ДОМИК В СУЩЕСТВУЮЩИЙ АНСАМБЛЬ

Приезжие туристы, оказавшиеся в Городском парке Рязани между улицами Ленина и Садовой, всегда обращают внимание на украшенное деревянной резьбой здание летней дачи Дворянского собрания. Фотографируя его, большинство пытается захватить в кадр и соседний двухэтажный домик, выстроенный в том же самом стиле – им кажется, что это один общий ансамбль. Однако соседняя постройка, где работает кафе, возведена меньше 15 лет назад.

– На этом месте стоял сборный деревянный домик, у которого не было даже фундамента, – рассказывает предприниматель и музыкант Сергей Бычков. – Он не был старинным, не представлял никакой ценности. Мы его быстро снесли. Но строительство нового здания на этом месте шло очень долго. Во-первых, это зона культурного наследия, поэтому проект обошелся довольно дорого. Во-вторых, очень хотелось вписать постройку в единый ансамбль рядом с соседней дачей Дворянского собрания. На гастролях по Сибири я сделал много фотографий старых деревянных зданий в Томске – изучал мещанско-городской стиль. Конечно, пришлось искать хороших резчиков по дереву, три месяца подбирать цвет краски для фасада, доски для обшивки везти из Москвы. Но теперь у меня есть надежда, что когда-нибудь, лет через триста, на кафе повесят табличку: «Памятник архитектуры XXI столетия».

В случае со зданием в Городском парке нельзя говорить о реставрации или реконструкции – это стилизация. Но такие стилизации улучшают привлекательность городских видов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВНЕШНОСТЬ, НЫНЕШНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

На Рязань спускается вечер. На улице Павлова проезжающих водителей радует архитектурной подсветкой фасад бывших казенных винных складов, возведенных в 1902 году. В советское и постсоветское время здесь работал ликеро-водочный завод, бессмысленно и беспощадно воздействовавший на стены и перекрытия паром и химикатами. Теперь новые хозяева – большая рязанская финансово-промышленная компания – почти полностью перестроили здание, оставив нетронутым только этот самый фасад. Да и его пришлось тщательно укреплять: многие появившиеся на нем в последние годы металлические элементы, хотя и кажутся архитектурными украшениями, на самом деле помогают удерживать стену.

От бывших казенных винных складов остался исторический фасадФото: Владимир ФРОЛОВ

«Интерьер здания будет выдержан в стиле «лофт» и станет своеобразным отражением фасадной части», – гласил опубликованный реконструкторами пресс-релиз.

Финансово-промышленная компания планирует расположить в здании (общая площадь помещений 6300 кв. м) офисный центр с рестораном. Возможно, хватит места и на промышленный музей, посвященный истории выделки и обработки кожи в Рязани.

И это тоже вариант создания в Рязани очередного объекта, привлекательного для туристов – пусть и не в первозданном виде, но все-таки с доступной для селфи и видеосъемок картинкой.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пресс-служба администрации города Рязани:

– Если дом не является памятником и не включен в реестр охраняемых зданий, жильцы на своем общем собрании вправе принимать решения относительно ремонта здания и проводить ремонтные работы. Если это не является перепланировкой, никакие проекты согласовывать не нужно.

Наталья Ведениева, риэлтор:

– Несколько лет назад мы занимались продажей мансардных квартир в центре Рязани в реконструированном доме XIX века. Думали, что возраст дома будет негативно влиять на цену. Но как только покупатели узнавали, что перекрытия укреплены, а все трубы и проводка заменены, они говорили, что все хорошо: «А старые стены даже крепче».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Константин Дагаргулия, владелец дома 14 по улице Николо-Дворянской:

– Дом, который я купил много лет назад, был внесен в список памятников истории и культуры. Построен он в XIX веке, но в советские годы там жили обычные рабочие, и за сохранностью интерьеров, естественно, никто не следил. Остались только старые дубовые двери на первом этаже и лесенка в мансарду. Я решил обновить усадьбу, в то же время сохранив ее исторический вид. Но статус памятника, который присвоен дому, означает, что без согласованного проекта я не могу провести в доме ремонт, а во дворе благоустройство. Проект, который я составлю, должна рассматривать комиссия, некоторые члены которой живут не в Рязани – значит, я должен оплатить пересылку им документов. И если комиссия найдет в проекте какие-то недочеты, то придется их исправлять, а потом опять представлять комиссии… Как видите, жить в доме-памятнике не слишком просто.