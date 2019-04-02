2019-04-02T12:19:50+03:00
Политика

В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин в сельской местности

С инициативой увеличить ее на несколько часов выступил федеральный Минтруд
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В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности. Инициатива Минтруда об увеличении рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю коснется миллионов женщин, которые помимо основной работы несут существенную хозяйственную нагрузку. Этого нельзя допустить. Об этом заявил федеральный координатор партийного проекта «Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

– В СМИ появилась информация, что в Минтруде рассматривается инициатива об отмене укороченной рабочей недели для сельских женщин. Мы считаем, что этого нельзя допустить, потому что миллионы женщин, работающих на селе, несут еще и существенную нагрузку по хозяйству. Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безработицы и социальную напряженность, – подчеркнул он.

Владимир Плотников напомнил, что мера поддержки сельских женщин была введена в 1990 году и призвана восполнить отставание села, неразвитость социальных и бытовых услуг для селян.

– Сейчас идет работа над специальной программой по комплексному развитию сельских территорий, уже в следующем году резко возрастет финансирование социальной сферы села, – отметил депутат Госдумы.

По словам парламентария, увеличение рабочих часов коснется практически каждой сельской семьи.

– Инициатива Минтруда способна подорвать доверие к той огромной работе по повышению качества жизни на селе, которую ведет государство, – заключил Владимир Плотников.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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