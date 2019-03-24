«Защитить права и интересы народа!» Рязанские коммунисты провели акцию протеста

23 марта в рамках Всероссийской акции протеста «Защитим социально-экономические права граждан!» в Рязани и ряде районов области прошли десятки пикетов рязанских коммунистов против ухудшения социального положения граждан, против повышения пенсионного возраста, против роста цен и тарифов, за отмену постановления об увеличении взноса на капитальный ремонт.

Фото: РОО КПРФ

В акции участвовали руководители обкома КПРФ; лидеры и активисты областной комсомольской организации, региональных отделений ВЖС «Надежда России» и «Дети войны»; депутаты-коммунисты областного парламента и Рязанской городской Думы; коммунисты и сторонники партии; общественные деятели. Среди них депутаты гордумы – Денис Сидоров, Эвелина Волкова; областной Думы – Галина Гнускина, Виктор Малюгин и прочие партийные функционеры.

Фото: РОО КПРФ

«Все пикеты проходили в многолюдных местах – возле рынков, торговых центров, на центральных площадях – и вызвали широкий общественный резонанс. Там же работали мобильные приемные депутатов-коммунистов, а также проводился сбор подписей. Участники акции держали плакаты с лозунгами «Правительство Медведева в отставку», «НЕТ росту цен и тарифов», «Миллионы за Грудинина!», «Руки прочь от Зюганова!» и другие; распространяли информационные листовки и газету «Приокская правда»; общались с жителями, донося до них программные тезисы КПРФ, разъясняя необходимость смены власти и социально-экономического курса», – сообщается на сайте рязанского обкома КПРФ.

Фото: РОО КПРФ

Кроме областного центра в этот день протестные акции прошли также в большинстве местных отделений области – город Сасово, Сасовский, Спасский, Клепиковский и другие районах. В ряде других отделений аналогичные мероприятия запланированы на 24 марта.

Фото: РОО КПРФ

Фото: РОО КПРФ

Фото: РОО КПРФ

Фото: РОО КПРФ

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