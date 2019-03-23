В Рязани прошел второй день фестиваля «Черный кот» – фоторепортаж

Второй день фестиваля «Черный кот», который открылся в Рязанском дворце молодежи 22 марта, был посвящен танцам медленным (слоу), клубным и плодам свободного хореографического творчества (фристайл).

Памятник симвролу фестиваля стоит перед Дворцом молодежи с 2012 годаФото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанским коллективам составили огромную конкуренцию соперники из Москвы, Подмосковья, Тульской области, Калуги, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Смоленска.

«Кувырком» из Ростова-на-Дону танцевали вокруг лестницы-стремянкиФото: Владимир ФРОЛОВ

Главный режиссер и ведущий фестиваля Игорь Крысанов наконец-то нашел свой стильный пиджак и вышел в нем к зрителям.

Ведущий фестиваля приветствует оренбургский «Щелкунчик»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Номинации «Слоу» и «Клубный танец» оказались очень популярными – в первой зрители просмотрели 22 танца, во второй – 20 танцев.

На сцене «Черного кота» – коллектив «Наш вариант» из города ХимкиФото: Владимир ФРОЛОВ

На нынешнем «Черном коте» случилось то, чего еще не бывало все 32 года фестиваля – на сцене появилась... группа родителей, дети которых выступали в составе коллектива «20.13». Старшее поколение, правда, станцевало вне конкурса.

Родители станцевали не хуже своих чад, участвовавших в «Черном коте»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанская «Конспирация» выступила с самым патриотическим клубным танцем – он был посвящен Евпатию Коловрату.

В конце танца, посвященного Евпатию Коловрату, появилось изображение его конной статуи в РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

В одном из танцев коллектива «Бит-стрит» девушки, изображавшие официанток, вынесли на сцену на подносе... бокал мохито для Игоря Крысанова. В конце танца он же получил полутораметровой длины счет.

«Бит-стрит» в роли официантов на сцене «Черного кота»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Танец рязанского коллектива «Эффект» рассказывал о провинциалке, приехавшей с большой сумкой покорять столицу, но вместо успешной карьеры вышедшей замуж и утащившей мужа назад в той же самой сумке.

Танец «Эффекта» о приехавшей в Москву провинциалке заканчивается ее свадьбойФото: Владимир ФРОЛОВ

А вот ансамбль «Рязань» представил танцевальный номер о смелых бунтарях, в конце «соединившись с народом», то есть спустившись к первому ряду.

Танцоры группы «Рязань» в конце своего номера смело спустились в залФото: Владимир ФРОЛОВ

Уже известно, что в финал «Черного кота» из выступавших во второй день вышли: в номинации «Слоу» – «20.13», «Андеор», «Конспирация», «Кувырком», «Поколение Дэнс», «Наш вариант», «Рязань» и «Щелкунчик», в номинации «Клубный танец» – «Дис-Танцы-Я», «Конспирация», «Бит-стрит», «Наш вариант», «Огни», «Проект 17+», «Стиль» и «Рязань», а в номинации «Фристайл» – «Банзай», «Бит-стрит», «Дис-Танцы-Я», «Кувырком», «Рязань», «Стиль» и «Щелкунчик».