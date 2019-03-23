В Рязани открылся фестиваль «Черный кот» – фоторепортаж

Главный танцевальный фестиваль Рязанской области проводится в нынешнем году в 32-й раз. На него приехали артисты не только из разных городов Рязанской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Смоленска, Калуги, Оренбурга.

Большинство рязанцев, разумеется, стремится попасть во Дворец молодежи в воскрсесенье, где в финале выступают лучшие коллективы, отобранные в первые два вечера. Голосуют за них своими карточками зрители, сидящие в зале.

На вход в зал указывали с исторического плаката президент и главный режиссер фестиваляФото: Владимир ФРОЛОВ

Хотя билеты на финал стоят дороже всего (в нынешнем году до 1100 рублей), они исчезают в кассах первыми. Но в этом году свободных мест в зале практически не было даже в первый вечер фестиваля.

Все началось с представления финалистов конкурса «Черный котенок», прошедшего месяц назад.

Победители «Черного котенка» показали зрителям фестиваля свой «Фруктовый сад»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Еще один детский танцевальный номер по сюжету был посвящен борьбе девочки с крапивойФото: Владимир ФРОЛОВ

Детские коллективы показали зрителям «Черного кота» свои лучшие танцы и получили заслуженные награды (билеты в парк развлечений) из рук директора Дворца молодежи Николая Плетенева.

Награждение детскх коллективов возглавил директор Дворца молодежи Николай ПлетневФото: Владимир ФРОЛОВ

Затем на сцене наконец появился бесменный ведущий и главный режиссер Игорь Крысанов. В первую же минуту он пожаловался на память:

– Повесил куда-то свой пиджак и забыл. Ничего, пообщаемся по-простому.

Главный режиссер и ведущий Игорь Крысанов вышел представлять участников в 32-й разФото: Владимир ФРОЛОВ

Правда, после этого память больше Игоря не подводила – представляя «взрослые» коллективы, он не забывал ни одного факта из из прежней истории и ни одного нюанса из их выступлений на репетиции.

«Взрослую» часть выступлений открыли танцоры коллектива «Стиль» из Санкт-ПетербургаФото: Владимир ФРОЛОВ

Выступление ансамбля «Кувырком» из Ростова-на-ДонуФото: Владимир ФРОЛОВ

В финал из участников первого дня вышли: в номинации «Рок-н-ролл» – коллективы «Дистанция», «Огни», «ПараЛЛель» и «Семь +», в номинации «Фолк» – «Дефиле», «Кувырком», «Конспирация», «Наш вариант», «Огни», «Стиль», «Эффект».

Танец сплетенных светящихся рук от группы «ПараЛЛель» из РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

В субботу, 23 марта, начало представления назначено на 15:00 (зрителей ждут выступления в стилях «слоу», «клубный танец» и «фристайл». В воскресенье зрителей ждут к 14:00 – намечены финальные выступления и вручение Гран-при фестиваля.