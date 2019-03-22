Скоро проверить точность налива на АЗС сможет каждый рязанец

Правила продажи отдельных видов товаров были приняты еще в 1998 году, и с тех пор менялись незначительно. Теперь Минпромторг предлагает их поменять – в части продажи моторного топлива: бороться начнут со случаями недолива.

Суть в том, что работники АЗС будут «обязаны провести контроль достоверности показаний с применением мерника не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам».

Другими словами, если у клиента АЗС возникли подозрения, что ему недолили солярки или бензина, то он может проверить точность работы колонки.

Сейчас ситуация с точностью налива выглядит двояко. Одни компании готовы при клиенте проверить, другие – нет.

– На каждой нашей заправке есть мерник, и клиент может проверить, точно ли отпускается топливо, – говорит представитель компании «Спецнефтепродукт» Андрей Алейников. – Для этого надо попросить оператора сделать контрольный слив. Допускается расхождение плюс-минус 25 миллилитров на 10 литров. Если оно больше – человеку дольют топливо, исходя из пропорции контрольного слива, а аппарат подвергнут перенастройке.

На другой сети АЗС, весьма распространенной в Рязани и области, к делу отнеслись по-другому. Когда корреспондент попросил сделать контрольный слив, они минут 10 согласовывали эту тему со своим руководством и… отказали.

– Если вы сомневаетесь – пишите жалобу, мы сами проверим точность, – заявили нам на заправке. – Тем более что проверяли колонки мы только вчера. При вас мы ничего сливать не будем!

Теперь, если предложение Минпромторга будет утверждено в Правительстве, никаких внутренних, закрытых от глаз клиента проверок не будет: по требованию покупателя и без права отказа.