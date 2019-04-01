В Рязанской области партпроект «Детский спорт» реализуют в 12 сельских школах

Проект «Единой России» «Детский спорт» совместно с Министерством просвещения РФ готовит инициативу по включению в программу реконструкции спортивных залов в сельских школах, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Об этом рассказала координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина.

– Надеюсь, что за год мы сможем внести соответствующие правки в нормативно-правовую документацию программы, – заявила она.

По ее словам, министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что почти треть школ в России нуждаются в ремонте спортзалов. Ирина Роднина также рассказала, что в прошлом году от координаторов проекта «Детский спорт» в регионах и руководителей органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов РФ регулярно поступали обращения с просьбой расширить географию направления «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» до малых городов и поселков городского типа.

Региональный координатор партпроекта «Детский спорт», директор дворца спорта «Олимпийский» Татьяна Пыжонкова отметила, что в рамках проекта с 2014 года в муниципальных образованиях Рязанской области отремонтировано и реконструировано порядка 100 спортивных залов. Кроме того, построено около 20 плоскостных многофункциональных сооружений, более 10 школ оснащены современным спортоборудованием.

Она добавила, что на протяжении всех этапов работ велся депутатский и общественный контроль.

– Новые сельские спортзалы и площадки стали настоящими центрами здоровья, куда приходят поддержать физическую форму и дети, и взрослые, – сказала Татьяна Пыжонкова. – В 2019 году объем субсидий на реализацию проекта составляет более 12 млн рублей – в 8 сельских школах будут отремонтированы спортзалы, в 4 оснащены оборудованием и инвентарем спортивные площадки.

В 2018 году в Рязанской области были отремонтированы 8 сельских спортзалов, 1 зал перепрофилирован и установлены 2 многофункциональные спортивные площадки.

В 2019 году будут отремонтированы спортзалы в Новодеревенской школе Касимовского района, Семено-Оленинской школе Рязанского района, Калининской школе Александро-Невского района, Яблоневской школе Кораблинского района, Поплевинской школе Ряжского района, Новобокинской школе Сараевского района, Рачатниковской школе Михайловского района, Пионерской школе Рыбновского района.

Для Вослебовской школы Скопинского района, Оськинской школы Клепиковского района, Пертовской школы Чучковоского района и Ольховской школы Шацкого района выделят средства на оснащение оборудованием и инвентарем плоскостных спортивных сооружений.

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