Впервые гран-при фестиваля «Черный кот» остался в Рязани – фоторепортаж

24 марта в Рязанском дворце молодежи прошел финал танцевального фестиваля «Черный кот», на который съехались мастера и коллективы со многих городов России.

Сцена фестиваля во время парада участников номинацииФото: Владимир ФРОЛОВ

В финальной части выступили коллективы, чьи танцы понравились больше других в первый (фотоорепортаж здесь) и второй (фоторепортаж здесь) дни «Черного кота».

Ансамбль «Бит-стрит» в своих самых экстравагантных костюмахФото: Владимир ФРОЛОВ

Артисты старались покорить зрителей замысловатыми сюжетами, смелой хореографией, сценическими костюмами.

Дуэт «Поколения дэнс» с лирическим танцем о человеческих взаимоотношенияхФото: Владимир ФРОЛОВ

Оренбургский «Щелкунчик» представляет свой медленный танецФото: Владимир ФРОЛОВ

На сцене рязанская группа «Конспирация» со своим номером в номинации «фолк»Фото: Владимир ФРОЛОВ

По окончании конкурсной программы выбрать обладателей призов, как обычно, доверили зрителям, которые голосовали отрывными купонами своих билетов.

Голосовали и определяли призеров фестиваля зрители всех возрастовФото: Владимир ФРОЛОВ

В фойе Дворца молодежи работал своеобразный фотоцентр, где светились экраны ноутбуков и передавались из рук в руки карты памяти: танцоры узнавали себя на снятых фото- и видеоматериалах.

В импровизированном фотоцентре фестиваля было очень людноФото: Владимир ФРОЛОВ

Наконец голоса были подсчитаны и всех пригласили в зал на церемонию награждения.

Главный приз «Черного кота» устанавливают на сценеФото: Владимир ФРОЛОВ

Лучшим, по мнению большинства зрителей, стал ансамбль танца «Рязань», созданный в Муниципальном культурном центре.

– С тех пор, как в «Черном коте» участвуют ингородние коллективы, рязанцы берут гран-при впервые, – заметил Игорь Крысанов.

Коллективу был торжественно вручен смарт-телевизор и цветной принтер.

Ансамбль танца «Рязань» в полном составе празднует победуФото: Владимир ФРОЛОВ

Специальные призы от организаторов достались группам «Наш вариант» из города Химки (Московская область) и «Кувырком» из Ростова-на-Дону.

Оригинальная награда «от работников сцены» досталась ростовской группе «Кувырком»: в своем номере они использовали столько блесток, подбрасывая их в воздух, что после них техническому персоналу пришлось долго убираться.

Приз в своей номинации получает театр танца «Огни»Фото: Владимир ФРОЛОВ

Были также объявлены победители в отдельных номинациях конкурса: «фолк» – «Стиль» (Санкт-Петербург), «слоу» – «Поколение дэнс» (Рязань), «рок-н-ролл» и «клубный танец» – «Огни» (Шацк), «фристайл» – «Щелкунчик» (Оренбург).