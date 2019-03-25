Впервые гран-при фестиваля «Черный кот» остался в Рязани – фоторепортаж
24 марта в Рязанском дворце молодежи прошел финал танцевального фестиваля «Черный кот», на который съехались мастера и коллективы со многих городов России.
Сцена фестиваля во время парада участников номинацииФото: Владимир ФРОЛОВ
В финальной части выступили коллективы, чьи танцы понравились больше других в первый (фотоорепортаж здесь) и второй (фоторепортаж здесь) дни «Черного кота».
Ансамбль «Бит-стрит» в своих самых экстравагантных костюмахФото: Владимир ФРОЛОВ
Артисты старались покорить зрителей замысловатыми сюжетами, смелой хореографией, сценическими костюмами.
Дуэт «Поколения дэнс» с лирическим танцем о человеческих взаимоотношенияхФото: Владимир ФРОЛОВ
Оренбургский «Щелкунчик» представляет свой медленный танецФото: Владимир ФРОЛОВ
На сцене рязанская группа «Конспирация» со своим номером в номинации «фолк»Фото: Владимир ФРОЛОВ
По окончании конкурсной программы выбрать обладателей призов, как обычно, доверили зрителям, которые голосовали отрывными купонами своих билетов.
Голосовали и определяли призеров фестиваля зрители всех возрастовФото: Владимир ФРОЛОВ
В фойе Дворца молодежи работал своеобразный фотоцентр, где светились экраны ноутбуков и передавались из рук в руки карты памяти: танцоры узнавали себя на снятых фото- и видеоматериалах.
В импровизированном фотоцентре фестиваля было очень людноФото: Владимир ФРОЛОВ
Наконец голоса были подсчитаны и всех пригласили в зал на церемонию награждения.
Главный приз «Черного кота» устанавливают на сценеФото: Владимир ФРОЛОВ
Лучшим, по мнению большинства зрителей, стал ансамбль танца «Рязань», созданный в Муниципальном культурном центре.
– С тех пор, как в «Черном коте» участвуют ингородние коллективы, рязанцы берут гран-при впервые, – заметил Игорь Крысанов.
Коллективу был торжественно вручен смарт-телевизор и цветной принтер.
Ансамбль танца «Рязань» в полном составе празднует победуФото: Владимир ФРОЛОВ
Специальные призы от организаторов достались группам «Наш вариант» из города Химки (Московская область) и «Кувырком» из Ростова-на-Дону.
Оригинальная награда «от работников сцены» досталась ростовской группе «Кувырком»: в своем номере они использовали столько блесток, подбрасывая их в воздух, что после них техническому персоналу пришлось долго убираться.
Приз в своей номинации получает театр танца «Огни»Фото: Владимир ФРОЛОВ
Были также объявлены победители в отдельных номинациях конкурса: «фолк» – «Стиль» (Санкт-Петербург), «слоу» – «Поколение дэнс» (Рязань), «рок-н-ролл» и «клубный танец» – «Огни» (Шацк), «фристайл» – «Щелкунчик» (Оренбург).
ИСТОЧНИК KP.RU