2019-03-23T15:58:33+03:00
Спорт

Подводя итоги: в Рязани завершился чемпионат МВД России по дзюдо

Тренеры рассказали о перспективах развития этого вида спорта на рязанской земле
Павел АВЕРИН
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За "танцами" дзюдоистов с мировыми именами могли бы следить сотни мальчишек.За "танцами" дзюдоистов с мировыми именами могли бы следить сотни мальчишек.Фото: Павел АВЕРИН
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Чемпионат МВД России по дзюдо завершился в Рязани. Обе команды хозяев татами — среди ведомственных вузов и подразделений региональных УВД — заняли первое место. Это повод для гордости. Но ни один рязанский дзюдоист не поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета — это повод для размышлений.

И у дзюдоистов есть свои Музы. Фото: Павел АВЕРИН

И у дзюдоистов есть свои Музы.Фото: Павел АВЕРИН

Такое в спорте бывает — Фортуна уже в самом начале отворачивается от атлета. Так и случилось с 32-летним Юрием Панасенковым. Жребий вывел его на Армана Адамяна, который был уже к этому времени «разогрет» - рязанец начинал турнир со второго этапа. В итоге — неудача, а незначительная травма руки не позволила Юрию продолжить схватки, Панасенков — вне пьедестала.

Андрей Волков, которому в конце года исполнится 33 года, в финале весовой категории 100+ встретился с Ренатом Саидовым из Санкт-Петербурга. Рязанец попытался провести силовой прием, однако опытный и высокорослый соперник (210 см) разгадал маневр и схватка закончилась его победой. Таким образом, Волков стал серебряным призером.

Ренат Саидов и рязанский журналист Владимир Воронов. Фото: Павел АВЕРИН

Ренат Саидов и рязанский журналист Владимир Воронов.Фото: Павел АВЕРИН

- До чемпионата страны еще много времени, поэтому внимание решили уделить самбо, - делится планами наставник супертяжеловеса, заслуженный тренер России Андрей Попов. - Андрей стал вторым на чемпионате страны, в конце мая планируем выступить на европейском первенстве в Испании. После этого вернемся в дзюдо. Если и будем ставить точку, то — жирную.

Бронзовые награды достались Денису Чупрову и Андрею Грунтову, а рязанские дзюдоисты Илья Фалин и Гагик Закарян завоевали «серебро». К сожалению, зрители так и не дождались, когда же рязанцы поднимутся на верхнюю ступень пьедестала почета.

- Чупров и Грунтов — перспективные борцы, - говорит о будущем рязанского дзюдо заслуженный тренер страны Александр Кудинов. - На подходе и братья Харитоновы.

Андрей Попов и Александр Кудинов. Фото: Павел АВЕРИН

Андрей Попов и Александр Кудинов.Фото: Павел АВЕРИН

Теперь о зрителях. Солидные мужчины в форме и без нее, в которых однозначно угадывались большие начальники, с огромным интересом следили за ходом схваток. Однако организаторы как-то не продумали вопрос, чтобы предоставить возможность хотя бы юным рязанским дзюдоистам окунуться в атмосферу соревнований высокого ранга и последить за поведением на татами борцов с мировыми именами. А ведь это и есть популяризация спорта и здорового образа жизни.

Награды победителям вручали рязанские красавицы. Фото: Павел АВЕРИН

Награды победителям вручали рязанские красавицы.Фото: Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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