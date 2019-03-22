2019-03-22T14:54:40+03:00
Политика

Депутат Милюков: комментарий с призывом разорвать на рязанке одежду оставил мой помощник

Народный избранник объяснил появление гневного поста в соцсетях
Константин МОГИЛИН
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Денис Милюков дал пресс-конференцию, на которой объяснил историю появления неоднозначного поста.Денис Милюков дал пресс-конференцию, на которой объяснил историю появления неоднозначного поста.Фото: Константин МОГИЛИН
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Депутат Рязанской городской думы Денис Милюков провел пресс-конференцию, на которой сообщил о деталях скандала, разгоревшегося после публикации от его имени нелесного комментария в адрес женщины исцарапавшей чужие автомобили на улице Вишневой.

По словам народного избранника, комментарий который так взбудоражил общественность, с его аккаунта в социальной сети «Вконтакте» оставил помощник на общественных началах.

- То есть, это был не буквально мой помощник как депутата, а просто молодой человек, который вел мои странички в соцсетех. Сразу после этого случая я закрыл ему доступ ко всем своим аккаунтам. Естественно, что вся эта ситуация стала для меня очень хорошим уроком и больше доступ к своим страницам я никому никогда не предоставлю.

Парламентарий также рассказал, что был крайне взволнован, после публикации от его имени столь резкого комментария и даже поначалу попытался нивелировать тот ажиотаж, который поднялся сразу после этого в интернете и СМИ.

- Как только об этом комментарии мне стало известно, я его сразу же удалил и даже попытался оправдаться. Но в скорее понял, что чтобы я там не написал, все это все равно будет истолковано отнюдь не в мою пользу.

Также Денис Милюков рассказал, что такого внимания к своей персоне не испытывал с момента своего избрания в городскую Думу в сентябре 2018 года.

- Только в этот раз внимание было исключительно негативным, поэтому я принял решение воздержаться от дальнейших комментариев на этот счет. Что касается самой темы конфликта с участием этой женщины, то общественный резонанс поднявшийся после еще раз доказал нам, что вопрос с парковками в наших дворах безусловно надо решать.

Напомним, 17 марта появилась информация о женщине, которая царапает слово «Хам» на автомобилях, припаркованных на улице Вишневой в Рязани. За месяц в отделение поступило полтора десятка заявлений. Позже стало известно, что к порче чужого имущества причастна 60-летняя жительница областного центра. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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