Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня представляет собой сложную и многоуровневую систему. К ее основным составляющим можно отнести содержание и эксплуатацию жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и электроснабжение, санитарную очистку, дорожно-мостовое хозяйство, содержание и благоустройство территорий. Когда коммунальные службы работают бесперебойно, а они делают это круглосуточно, плодов их труда мы не замечаем, но стоит случиться непредвиденной ситуации…

«ЖАЛОБЫ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛИСЬ»

– Ваша ответственность распространяется на многие вещи, – приветствовал работников рыбновского ЖКХ руководитель фракции «Единой России» в Облдуме Михаил Кривцов. – А самое главное, что вы отвечаете за настроение, с которым рыбновцы встают, работают и ложатся спать. Вы с этой задачей успешно справляетесь. Мне очень приятно, что я сам живу в Рыбном, коммунальное хозяйство которого занимает передовые места в Рязанской области.

Следует отметить, что согласованность и обдуманность принятых решений в работе коммунальных служб Рыбновского района привели к рациональному использованию материально-технических и людских ресурсов. При этом руководство рассматривает сам рабочий процесс как возможность улучшения условий жизни всего населения.

Владимир Зюба с лучшими работниками ЖКХ.Фото: Павел АВЕРИН

– Еще недавно было огромное количество жалоб по поводу работы коммунальной системы, сейчас они практически прекратились и сводятся к своеобразным местечковым вопросам, – подчеркнул глава администрации Рыбного Михаил Панфилов. – И это результат упорного труда всех работников коммунальной сферы.

Глава районной администрации Владимир Зюба, исходя из богатого жизненного опыта, прекрасно понимает, насколько сложен механизм взаимодействия организаций ЖКХ с одной стороны, с ресурсоснабжающими организациями и муниципальными властями, с другой стороны – с населением. В своей деятельности он немало сил и времени тратит на создание таких условий для коммунальщиков, чтобы они работали как можно эффективнее.

– Я знаком с ним более двадцати лет, – рассказал директор «Рыбновских тепловых систем» Владимир Иваничкин. – Он тогда работал в колхозе инженером, я в коммунальном хозяйстве. У него проблемы были, к примеру, с глубинными насосами – я помогал, у меня с техникой – он оказывал помощь. Он хорошо разбирается в вопросах ЖКХ, у него болит сердце за этот фронт работ, он безучастно пройти не может. К нему кто-то обратится из жителей района – обязательно разберется на месте, никогда не откладывает решение на завтра.

«МЫ МОДЕРНИЗИРУЕМ ПРОИЗВОДСТВО»

Буквально накануне торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику работников ЖКХ, в этом же зале отчитывался о своей работе глава администрации рыбновского городского поселения Михаил Панфилов. Как нам рассказали, никаких серьезных претензий жителей по вопросам, касающихся работы коммунальных служб, не прозвучало.

– Этот отопительный сезон показал, что можно работать бесперебойно, – подчеркнул Владимир Иваничкин. – Профилактические работы по горячему водоснабжению у нас проводятся максимум в течение двух недель. Мы добились этого с помощью применения современных технологий: полиэтиленовые трубы; насосы, требующие меньшего технического обслуживания; котловое оборудование, которое требует минимальных временных затрат на профилактические работы.

Всем известна сегодняшняя ситуация в ЖКХ: значительный износ коммунальных сетей, отсутствие в течение длительного времени необходимых ремонтных работ и финансирования реконструкции и модернизации этих систем, растущая нагрузка на них.

– Руководители должны уметь правильно распределить работу всего коллектива. К примеру, еще не закончился этот отопительный сезон, а мы уже готовимся к следующему, – поделился планами Владимир Николаевич. – На том оборудовании, которое не задействовано в котельных, мы ведем профилактические работы. Отмечу, что без резервирования мы никогда не проживем. И самое главное: мы пытаемся модернизировать производство и применяем бережливые технологии. Повышаем эффективность работы оборудования при уменьшении потребления топливно-энергетических ресурсов.

«ВЫРАЩИВАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ САМИ»

Негативную ситуацию в ЖКХ в целом по стране усугубляет нехватка профессионального, подготовленного штата, обслуживающего системы ЖКХ, особенно в таких небольших городах, как Рыбное. К тому же здесь незримо ощущается присутствие рядом мегаполиса, буквально «высасывающего» людские ресурсы. Но руководители рыбновских организаций перед этими трудностями не пасуют.

– Было время, когда люди неохотно шли в коммунальное хозяйство, потому что в конце девяностых мы не получали зарплату по восемь-девять месяцев – держались за каждого человека, – вспоминает руководитель предприятия «Рыбновские тепловые системы». – Сейчас условия, которые создает власть, позволяют привлекать молодежь, а это самое главное. Потому что, если мы не будем этого делать, то мы останемся завтра вообще ни с чем. Мы сами обучаем тех, кто пришел, оцениваем их работу и всячески поощряем.

Среди тех, кого как раз поощрили в этот день, слесарь Николай Кузнецов. Он не погнался за большой столичной зарплатой, а остался в родном городе. Говорит, что сейчас все его устраивает:

– Самое главное, на мой взгляд, это стабильность.

«В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

Заместитель директора ООО «ЭКО» Сергей Дергачев отметил, что благодарен подчиненным за то, что они выходят при необходимости на работу в любое время и в любую погоду:

– Самый ответственный участок – это дороги, как в райцентре, так и во всем Рыбновском районе: остановки и пешеходные переходы. И, конечно, контейнерные площадки.

Поможет ли золотая рыбка Сергею Попову в исполнении его сокровенных желаний?Фото: Павел АВЕРИН

– Не считаю, что всегда надо показывать себя начальником, – считает заместитель директора ООО «Водоканал+» Сергей Попов. – Я на коротке с подчиненными, ведь в основном рядом с ними бываю на всех порывах трассы, и вместе мы полностью устраняем последствия аварийной ситуации. А это может случиться в любой момент: и днем, и ночью.

Поверьте, нам есть с чем сравнить. Если все руководители рязанских муниципалитетов будут относиться к сфере ЖКХ также, как в Рыбновском районе, люди их только отблагодарят. Хотя бы за то, что при повышении эффективности в этой сфере удастся удержать рост тарифов.

Теперь Сергею Дергачеву исполнять желания рыбновцев будет помогать золотая рыбка, которую ему подарили на торжественном заседании.Фото: Павел АВЕРИН

ОФИЦИАЛЬНО

В сферу ЖКХ Рыбновского района входят:

– ООО «Водоканал+»;

– ООО «Водоканал»;

– ООО «ЖУК»;

– ООО «Рыбновские тепловые системы» – «РТС»;

– ООО «Рыбновские тепловые системы+» – «РТС+»;

– ООО «Триумф Сервис»;

– ООО «Экологическо-коммунальная организация» – «ЭКО»;

– ООО «Экологическо-коммунальная организация-Р» – «ЭКО-Р»;

– ООО «УК «Наш дом»;

– организация ритуальных услуг;

– тарифы;

– транспортное обслуживание;

– ТСЖ «Вожа»;

– ТСЖ «На Березовой»;

– ТСЖ «Наш дом».