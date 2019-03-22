Кем в Рязанской области работать хорошо

Весь 2018 год средняя зарплата в Рязанской области колебалась от 29 тыс. 120 руб. в январе до 31 тыс. 192 руб. в ноябре, не поднимаясь ни в один месяц выше 34 тыс. руб., а в декабре вдруг подскочила до 39 тыс. 222 руб. Как это могло случиться? Всплеск зарплаты в декабре 2018 года – это чудо или закономерность?

Если сравнить с 2017 годом, заметим, что тогда было то же самое: весь год – колебания между 26 и 31 тысячами рублей, а в декабре – подъем выше 37 тысяч. Значит, дело скорее всего в выплате предновогодних премий.

«БОГАТЫЕ» И «БЕДНЫЕ» ПРОФЕССИИ

Ну, а кто зарабатывал больше всех? Обратимся к отчету Рязаньстата с указанными цифрами за декабрь 2018 года. В среднем самыми богатыми оказались финансисты и страховщики (около 85 тыс. руб.), производители нефтепродуктов (67 тыс. руб.) и лекарств (63,3 тыс. руб.). У работников в сфере государственного управления и военной безопасности средние зарплаты также превышали 63 тыс. руб.

Труд на производстве электроники и оптики принес в среднем 57,2 тыс. руб., на пассажирских железнодорожных перевозках – 58,2 тыс. руб. Хорошо платили энергетикам (53,6 тыс. руб.) и металлургам (51,4 тыс. руб.).

Самыми же невезучими в декабре оказались почтальоны и курьеры, получившие в среднем 16,2 тыс. руб., производители мебели с 21,8 тыс. руб., разнообразные администраторы с 22,1 тыс. руб., обслуга грузовых автоперевозок с 22,8 тыс. руб., работники гостиниц и общепита с 23,6 тыс. руб.

В сфере здравоохранения и социальных услуг декабрьская зарплата 2018 года в среднем составила 31,4 тыс. руб., в сфере образования – 32,6 тыс. руб., а в сфере культуры и спорта – 35,3 тыс. руб. Большинство работников там – бюджетники, и можно судить, каковы успехи государства, которое пытается выполнить свои обязательства.

БЛАЖЕН, КТО ВЕРИТ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

Если говорить об изменениях зарплат за 2018 год, то в среднем они выросли, по данным Рязаньстата, на 9,8%. Лучше всего ситуация развивалась у производителей лекарств (рост примерно на 100%), сборщиков автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+47,7%), в производстве текстильных изделий (+33,4%). Должны были бы чувствовать себя счастливыми и работники водного транспорта, у которых зарплата выросла в 2,6 раза, если бы она не продолжала оставаться невысокой (32,6 тыс. руб.).

И наоборот, снижение заработков по сравнению с декабрем 2017-го постигло мебельщиков (–4%), сотрудников спортивно-развлекательного сектора (–6,3%), ремонтников машин и оборудования (–7,1%), добытчиков полезных ископаемых (–10,9%), а главное – работников библиотек, архивов и музеев (–27%). Им, вероятнее всего, в Новый год было не до веселья.