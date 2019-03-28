2019-03-28T18:21:10+03:00
Общество

Работы по благоустройству дворов и парков Рязани начнутся уже в апреле

На заседании фракции «Единая Россия» в гордуме обсудили реализацию партпроекта «Городская среда»
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В текущем году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды планируется продолжить благоустройство общественных пространств в каждом районе Рязани, а также 17 дворовых территорий 22 многоквартирных жилых домов. Такая информация была представлена 28 марта на очередном заседании фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе.

Руководитель партийного объединения Елена Волкова уточнила, какие общественные пространства будут отремонтированы в этом году.

– По итогам рейтингового голосования в 2018 году были определены территории-лидеры. Была договоренность, что в 2019 году будут ремонтировать общественные пространства, которые заняли второе место. Но в списке нет парка Морской Славы, – заметила она.

И.о. главы администрации города Сергей Карабасов заявил, что это техническая ошибка и все парки и скверы, которые выбрало население, будут благоустроены.

– Что касается замечаний прошлого года, то в рамках 44-го федерального закона подрядчики несут всю ответственность, предусмотренную законодательством. Мы готовы вместе с вами, в рамках административного и депутатского контроля предъявлять все претензии, – подчеркнул он.

И о. заместителя главы городской администрации Игорь Ковалев отметил, что с 14 февраля по 15 марта проводился сбор заявок на благоустройство дворовых территорий. Он также рассказал, что уровень софинансирования жителей на дополнительный перечень работ был увеличен – с 10% до 20%.

– В 2019 году областной центр получит из федерального бюджета 150 млн рублей на ремонт дворов. В настоящее время то количество дворов, которые прошли отбор, претендуют на 115 млн рублей федеральных средств, с учетом софинансирования, объем работ оценивается в 123 млн рублей, – добавил он.

По словам Игоря Ковалева, вся проектно-сметная документация на 17 дворовых территорий 22 многоквартирных жилых домов уже готова, заключены договоры на разработку проектов.

– Работы во дворах планируем начать с середины апреля. Надеемся, что до 1 сентября комплексное благоустройство этих территорий будет завершено, – объяснил и.о. замглавы администрации.

Депутаты приняли данную информацию к сведению, однако попросили администрацию представить понятный механизм взаимодействия с подрядчиками – на некоторых объектах благоустройства больше года не могут добиться исправления недоделок, несмотря на имеющиеся гарантийные обязательства, выигранные суды и огромное количество писем в различные ведомства.

– Мы должны взять данный вопрос на контроль. Выехать на объекты, как мы делали в конце года, провести мониторинг дворов и парков, которые благоустраивали в рамках партпроекта «Городская среда» в 2018 году, и добиться от подрядчиков исправить все недоделки, – предложила Елена Волкова.

Отдельно депутатам рассказали о реализации федерального проекта «Новогодняя столица» и представил некоторые идеи благоустройства и оформления общественных пространств.

– Основные мероприятия пройдут с 7 декабря 2019 по конец января 2020 года. Уже работает проектный центр, – рассказал и.о. главы администрации Рязани. – В рамках этого проекта на благоустройство общественных пространств в каждом районе города, не вошедших в программу формирования комфортной городской среды, планируется направить более 400 млн рублей.

Концепция предполагает реконструкцию бульвара Скобелева, площади перед ДК «Приокский» с обновлением фасада здания, создание пешеходной зоны на улице Новослободской, как продолжение улицы Почтовой, создание визит-центра в районе Лыбедского бульвара. Запланированы работы по благоустройству Новопавловской рощи, сквера у КДЦ «Октябрь», улицы Кольцова, Лысой горы в Солотче.

Также продолжится реконструкция Центрального парка культуры и отдыха – на этот год запланировано восстановление летнего театра и площадки перед ним.

– Главная задача, чтобы после проведения мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица» жители смогли повседневно использовать данные площадки, – рассказал Сергей Карабасов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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