«Мусорная реформа» надвигается на Рязань

18 марта в Рязанской городской Думе состоялся «круглый стол» на тему подготовки облцентра к «мусорной реформе». Для получения депутатами более подробной информации о предстоящем процессе, вызвавшем в соседних регионах широкий протестный резонанс, были приглашены руководители регионального оператора по обращению с ТКО и представители администрации города. Своим мнением о прошедшей беседе и грядущей реформе с нами поделилась член ЦК КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Эвелина Волкова.

– С начала года мы с вами получили «подарки» от «Единой России» в виде повышения пенсионного возраста, НДС, увеличения тарифов на услуги ЖКХ, взносов на капитальный ремонт, роста цен на продукты питания, лекарства и бензин. Также во многих регионах началась так называемая «мусорная реформа». Уже первые ее результаты, мягко говоря, не понравились гражданам, которые получили январскую квитанцию за услуги ЖКХ. Людей вынуждают платить огромные суммы за вывоз мусора, так как в некоторых областях в тариф за услуги региональных операторов включают стоимость не только за вывоз, утилизацию отходов и зарплату, но и закупку КамАЗов, компьютерной техники, столов, сейфов, обучение сотрудников.

Приведу пример с Тульской областью, где начали работу два московских оператора по обращению с ТКО, которые обходятся жителям в сумму от 119 до 165 рублей с человека в месяц. Для сравнения, в Орловской области, где правительством руководит коммунист Клычков, население платит 78 рублей с человека. В Иркутске, где губернатор коммунист Левченко, вывоз мусора практически не подорожал.

На прошедшем совещании я задала резонный вопрос – из чего будет складываться тариф в нашей области и насколько сильно он ударит по карманам рязанцев. В итоге получила расплывчатый ответ, что все расходы на содержание регионального оператора должны быть включены в тариф. Будет ли тариф у нас в регионе формироваться по такому же принципу, как и в Тульской области – скоро узнаем.

В Рязанской области годовые нормативы накопления ТКО утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии региона. Чиновники решили, что для населения, проживающего в многоквартирных домах, этот норматив составит 2,28 куб. м/год (298 кг/год) с одного проживающего, а в индивидуальных жилых домах – 2,31 куб. м/год (302 кг/год). 298 килограммов мусора в год на жителя многоэтажки – солидный объем. Следовательно, в среднестатистической семье из четырех человек (родители и двое детей) за год образуется 1 тонна 192 кг отходов или 3,26 кг в день.

Поэтому региональному оператору по обращению с ТКО у нас в регионе ООО «Эко-Пронск» Валерию Матюхину я задала еще один вопрос – будут ли предусмотрены льготы для различных категорий граждан, а также существует ли градация по тарифу для детей и взрослых?

– Был дан ответ, что дети производят столько же мусора, сколько и взрослые, и поэтому никаких скидок на них не предусмотрено, будь то младенец или нет. Очень странная арифметика… – прокомментировал по итогам круглого стола первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в гордуме Денис Сидоров.

Нашу область эта «реформа» затронет позже многих других. На их примере рязанские власти уже сегодня могут видеть, как реагируют жители, какие «нововведения» вызывают особое неприятие и протест со стороны населения, и, следовательно, сделать выводы, заблаговременно провести необходимые корректировки.

Безусловно, эта реформа коснется всех слоев населения. Поэтому депутаты задали множество вопросов: об оборудовании контейнерных площадок, о регулярности вывоза мусора, о взаимодействии управляющих компаний и регоператора, проблеме вывоза мусора из частного сектора и целый ряд других.

Однако до сих пор – и итоги обсуждения это выявили – ряд принципиальных вопросов остается неясным.

Первый вопрос – это тарифы. Острота вопроса заключается в том, что, в большинстве своем, и из тех регионов, где новый тариф «завязан» на квадратные метры, и из тех, где он устанавливается на каждого проживающего (либо собственника), приходят сигналы, что произошел его рост по сравнению с предыдущим периодом.

Принципиальная позиция нашей фракции: не допустить увеличения финансовой нагрузки на население, добиваться обеспечения «прозрачности» образования тарифов.

Второй вопрос – конкретные сроки «старта» активной фазы реформы в Рязанской области (и соответственно в Рязани) также не озвучивались. Названы были лишь предельные – до 1 сентября 2019 года.

Официальными целями этой реформы значатся: снижение объемов захоронения отходов (за счет увеличения их переработки), уменьшение объемов несанкционированных свалок, улучшение экологической ситуации. Вот только, анализируя ситуацию в других регионах, невольно задаешься вопросом: а не получится ли снова так, что основное бремя расходов на ее проведение снова ляжет на плечи населения? – говорит Эвелина Волкова.

В целом разговор в Думе состоялся продолжительный, заинтересованный, но понятно, что тема требует продолжения и самой серьезной проработки.

Помимо представителей горадминистрации на вопросы депутатов отвечали и руководители регионального оператора по обращению с ТКО

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