Дело – пластилин: сотрудники некогда успешного предприятия выбивают зарплаты при помощи следователей

В редакцию «Комсомолки» обратилась группа бывших сотрудников фабрики по производству пластилина из поселка Мурмино Рязанского района. Люди рассказали, что их бывший работодатель Владислав Авдеев задолжал им по зарплате более 1 миллиона рублей. И это только те 17 человек, которые написали заявления в следственный комитет и прокуратуру. На самом деле тех, кому ООО «Гамма» должна по зарплате, намного больше, просто часть сотрудников этого предприятия все еще надеется получить свои деньги, и поэтому боится идти на конфликт.

– Людям говорят, что если они будут качать права, то вообще ничего не получат. А ведь у многих семьи и дети, которых нужно одевать и кормить, работы другой в поселке нет, поэтому они больше года ждут обещанного.

Те же, кого все это достало, плюнули на фабрику в Мурмине и создали с нуля новое предприятие, которое также занимается производством пластилина.

МЕСТЬ С ОГОНЬКОМ

Как рассказали бывшие сотрудники «Гаммы», такое положение дел сильно разгневало владельца предприятия Владимира Трунина, который с их слов является основным бенефициаром этой ситуации.

Сразу после этого началась серия мелких пакостей в отношении бывших сотрудников и управленцев мурминской фабрики. Сначала кто-то устроил свалку тухлой рыбы возле дома одного из менеджеров, затем разобрали грузовик, стоящий на территории подконтрольного предприятия, потом стали происходить угоны и поджоги автомобилей бывших сотрудников ООО «Гамма».

Так, в конце октября минувшего года в Рязанском районе сгорела «Лада Гранта», затем подожгли внедорожник Lifan на улице Высоковольтной, автомобиль NissanX-Trail на улице Зафабричной в Рязани и дачный дом в Сысоеве.

А уже 7 февраля Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 апреля в отношении подозреваемого в поджогах Артура Братищева. По стечению обстоятельств он оказался директором частной охранной организации «Легион» и (по рассказам бывших сотрудников «Гаммы») личным охранником упомянутого выше бизнесмена Владимира Трунина. Охраннику инкриминируют четыре эпизода по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

На некую связь указывает и тот факт, что здание на проезде Шабулина, в котором расположилась охранная контора, принадлежит именно Трунину.

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО

Любопытно, что против брата Владислава Авдеева Олега, который является директором ООО «ТД «Гамма», уже возбуждено уголовное дело как раз за невыплату заработной платы сотрудникам. Видимо, обман работников своих предприятий является фирменным стилем этой семьи, иначе как объяснить такую закономерность?

Мы попытались связаться абсолютно со всеми участниками этой истории. Для этого наш корреспондент поочередно звонил Владимиру Трунину, Олегу Авдееву и его брату Владиславу. Все как один на телефонные звонки не отвечают – либо очень заняты, либо избегают неприятных разговоров. Последний так вообще заблокировал телефон нашего сотрудника, после того как понял, что звонит журналист.

Удалось дозвониться лишь Виктору Левшикову, который значится директором еще одного ООО, подконтрольного Трунину– «Гамма1». Явно не ожидавший подобного разговора, Виктор Леонидович сообщил, что действительно имеет отношение к указанным выше предприятиям, но они, с его слов, прекратили операционную деятельность еще несколько лет назад, поэтому по существу заданных вопросов ему ответить нечего.

К сожалению, невыплата зарплат сотрудникам является привычной бизнес-моделью в Рязанской области. И господа Трунин, Левшиков и братья Авдеевы в этом «преуспевающем» деле, увы, не одиноки. Регулярно в информационном поле появляются сообщения силовиков, в которых рассказывается о деле в отношении очередного руководителя, который успел обзавестись всеми атрибутами успешной жизни, но вот о своей совести, видимо, совсем забыл.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области полковник юстиции Анжелика Евдокимова в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» сообщила, что по фактам невыплаты сотрудникам зарплаты против руководителя этой фирмы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы»:

– В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных работников указанной организации, перед которыми также имеется задолженность по заработной плате. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, а также принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате.