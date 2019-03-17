В рязанской больнице умер двухлетний мальчик, но врачи свою ошибку не признают

В ночь на 7 марта в отделении реанимации и интенсивной терапии рязанской больницы №11 умер двухлетний мальчик Артем. По словам мамы ребенка Анастасии Иёшкиной, сыну стало плохо 1 марта. Он начал кашлять, поднялась температура.

— Ночью у него резко начался лающий кашель, а к утру ему стало трудно дышать. Мы позвонили в скорую. Приехавшие фельдшер и педиатр сделали ему уколы и настояли на госпитализации. Педиатр сразу поставил нам диагноз — ОРВИ и ларингит (стеноз 2-3 степени). Эта же бригада медиков отвезла нас в 11-ю больницу.

Там мальчика ввели в состояние искусственной комы. Чтобы он мог дышать, поставили специальную трубку.

— На следующий день трубку сняли, Артем дышал сам, но вечером ее снова поставили, — продолжает девушка. — Врачи мне говорили, что состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает. Даже сказали, что через три дня смогут перевести его в общую палату, и мне можно будет находиться с ним.

По словам Анастасии, 5 марта дыхательную трубку вновь сняли. Врачи сообщили, что ее сын кушал и пил сам — и сделали вывод, что его состояние улучшилось. Но в тот же вечер трубку поставили, чтобы отсосать скопившуюся в дыхательных путях мокроту.

Спустя еще день девушку вызвали в больницу. На врачебном консилиуме Анастасии сообщили об очень тяжелом состоянии ребенка. Тогда же озвучили диагноз — двусторонняя пневмония в тяжелой форме и вирусная инфекция. По словам медиков, малышу назначили два вида антибиотиков, сделали переливание крови.

— Мне дали две минуты, чтобы увидеться с ребенком, подержать его за руку. А рано утром 7 марта позвонили и сказали, что Артем скончался.

— В настоящее время по факту смерти ребенка в одной из больниц Рязани проводится доследственная проверка, — сообщила помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова. — Следователям предстоит установить точную причину смерти мальчика, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По словам мамы, пока причину смерти не установили. Результаты будут готовы только через три недели.

— Врачи свою ошибку не признают, — говорит Анастасия. — Но я успела взять документы со скорой, где педиатром поставлены диагнозы ОРВИ и ларингит (стеноз 2-3 степени). Там же написано, что после проведения мероприятий медиками скорой помощи сыну стало легче. А в больнице сказали: «А что вы хотели, он был в тяжелом состоянии». Скорее всего в понедельник меня вызовет следователь, может быть он мне хотя бы что-нибудь объяснит.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

21 октября 2012 года в отделении выхаживания недоношенных Рязанской областной детской клинической больницы умерла четырехдневная Диана. Установленный над ребенком обогреватель изменил положение, младенец получил ожоги и погиб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В феврале 2013 года уголовное дело было прекращено из-за примирения сторон.

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