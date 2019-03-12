Чиновники администрации Рязани могут проходить фигурантами по нескольким уголовным делам

Утром 12 марта в администрацию Рязани нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Без лишнего шума и разговоров они со свойственной им четкостью и безаппеляционностью задержали и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова и его заместителя Сергея Савина. Несколько часов ни одно из силовых ведомств официально информацию не комментировало. Все новости шли исключительно из здания городской управы на Радищева.

— Никаких «масок-шоу» не было, их спокойно вывели из кабинетов и посадили в микроавтобус без номеров, — рассказал депутат Рязанской городской Думы Алексей ЗАХАРОВ. — Никаких других мероприятий силовые структуры в помещениях администрации не проводят.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис АРАПОВ заявил, «Комсомолке», что в мэрии «никаких задержаний нет». Ему вторила и пресс-служба горадминистрации: якобы чиновников только лишь пригласили «для беседы с правоохранительными структурами».

Сергей Карабасов инспектирует строительство детского сада в Семчине. Фото: администрация Рязани.

СВИДЕТЕЛИ ПО ВЗЯТКЕ

Между тем, поводов для задержания руководителей рязанской администрации достаточно. Это и сорванные сроки по строительству детского сада в микрорайоне Кальное, и множество нарушений при реализации программы по капремонту жилых домов, и уголовное дело по МП «Детское питание». Именно с последним связывает задержание рязанских чиновников представитель СК России Светлана ПЕТРЕНКО.

— В настоящее время и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин допрашиваются в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по муниципальному предприятию «Детское питание», — заявила Петренко.

В этой связи непонятно, правда, причем тут Сергей Савин, курирующий в администрации два управления, не имеющих отношения к организации питания в школах — градостроительства и архитектуры и управление капстроительства.

Сергей Савин курирует сразу два управления администрации Рязани — градостроительства и архитектуры и управление капстроительства. Фото: администрация Рязани.

Напомним, в конце октября прошлого года в отношении бывшего директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого возбудили уголовное дело. Через несколько дней следователи задержали советника Карабасова Александра Зайкина, еще через некоторое время — заместителя главы Сергея Пашкевича. Всех их обвиняют в получении взятки в сумме 1,5 млн рублей от одного из поставщиков мясной продукции.

Ранее региональная контрольно-счетная палата выявила ряд серьезных нарушений в работе МП «Детское питание» как в сфере проведения закупок, так и в соблюдении трудового законодательства, необоснованности расходов.

Директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий во время избрания ему меры пресечения.Фото: Константин МОГИЛИН

КАПРЕМОНТ И НЕДОСТРОЙ

Но не одним «детским питанием» едины рязанские чиновники. Повторимся, претензий к ним со стороны правоохранительных органов предостаточно. Буквально 11 марта в Рязани задержали генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Марину Бондареву. После «беседы» со спецслужбами чиновницу отпустили, но взялись уже за Карабасова с Савиным. Связаны между собой эти задержания или нет, сказать с абсолютной точностью пока нельзя.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Рязань приезжала член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, курирующая тему жилья и городской среды. Проверив качество капитального ремонта многоквартирных домов, общественница жестко раскритиковала как качество работ, так и сам подход к реализации программы в регионе. Основная претензия ОНФ — к главному подрядчику — муниципальному предприятию «РСУ №1».

В 2018 году Госжилинспекция региона зафиксировала в три раза больше нарушений при проведении капремонта, чем в 2017 году. Если учесть, что 80% подрядов досталось «РСУ №1», становится очевидно, кто внес решающий вклад в «рекордные показатели».

Центральный аппарат ОНФ недоволен ходом капремонта жилых домов в Рязани. Фото: ОНФ.

Большие опасения внушает и тот факт, что 960 из 1 160 запланированных работ в 2019 году вновь выполняет муниципальное предприятие.

— Оно выиграло тендеры на сумму свыше 500 миллионов рублей, при этом в подавляющем большинстве аукционов компания являлась единственным участником, — сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Общественники добиваются внесения «РСУ № 1» в «черный список», отмены результатов аукционов и устранения препятствия для конкуренции. Сейчас главным из таких факторов специалисты считают наличие в договорах нормы, разрешающей оплачивать выполненные работы не сразу, а в течение двух лет.

— Организация, допускающая такие недочеты, должна быть отстранена от проведения работ, — заявила Светлана Калинина. — Фонду также необходимо исключить из условий работы с подрядными организациями пункт, дающий право отсрочки оплаты за выполненные работы на 730 дней.

В то же время, как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, сразу после задержания в кабинетах Карабасова и Савина прошли обыски. Оперативников и следователей интересовала документация по строительству детского сада в микрорайоне Кальное. Трехэтажное здание должны были сдать в эксплуатацию еще в ноябре прошлого года, но сроки с каждым разом сдвигаются.