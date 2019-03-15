Выбирая кредит, помните про свои права!

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В России они регулируются законом, который так и называется «О защите прав потребителей». В нем прописано взаимодействие с производителями и продавцами товаров и услуг. Каждый потребитель имеет право получить их надлежащего качества. Отдельно уточняется, что товары и услуги должны быть безопасны для жизни, здоровья и имущества потребителей. Также закон закрепляет наше право на информацию о том, что мы покупаем.

Это касается всех сфер, и банковская не исключение. Кредит тот же товар. На что стоит обратить внимание, подписывая договор, рассказала заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова.

– Потребитель всегда прав, но… не всегда осведомлен. Именно так зачастую получается. Если вы решили «взять взаймы» у банка, то, конечно, нужно сравнивать процентную ставку, но самая низкая не всегда означает самая выгодная. Парадоксально, но факт.

Рекламируемая процентная ставка и реальная могут отличаться порой в 1,5 и более раз. А все потому, что в рекламе, например, указывается минимальная ставка, но получите вы ее только при условии, что вместе с кредитом оформите и страховку. А она при этом может составить до 20% от суммы запрашиваемого кредита. Откажетесь – процентную ставку поднимут и поднимут существенно.

Зачастую бывает так, что при консультации и подаче заявки на кредит клиенту не обозначаются окончательные условия кредитования и размер дополнительных расходов, которые он понесет. То есть клиент увидит их, только когда будет подписывать договор.

Лучший вариант – обойти несколько банков, взять на руки расчеты, графики платежей, внимательно изучить их и, сопоставив, выбрать тот кредит, который для вас самый выгодный.

Если вы уже оформили один или несколько кредитов, а потом нашли более выгодные условия в другом банке, то можно существенно сэкономить семейный бюджет, рефинансировав кредиты в другом банке: получить новый кредит на погашение имеющихся под более низкую процентную ставку.

НАША СПРАВКА

В Прио-Внешторгбанке сейчас действует потребительский кредит для всех клиентов под 12,9 % годовых, кто берет его под залог недвижимости. Под залог транспорта или под поручительство – ставка составит 13,9 %.

Процентная ставка фиксированная, дополнительные расходы отсутствуют, то есть не потребуется страховка, оценка залога проводится бесплатно.

На этих же условиях можно рефинансировать действующие кредиты из других банков.

Минимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей. Максимальная ограничена стоимостью предлагаемого залога или поручительства.

Срок кредита – до 5 лет.

Действие предложения ограничено.

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В случае рефинансирования запрашиваемая сумма может превышать задолженность по рефинансируемым кредитам до 30 %.

Информацию по кредитованию можно уточнить на сайте www.priovtb.com или по телефону консультационного центра 200-003.

Прио-Внешторгбанк основан 6.12.1989 г. Лицензия Банка России № 212.

На правах рекламы.