Татьяна Панфилова навестила погорельцев в Старожиловском районе

11 марта руководитель региональной общественной приемной «Единой России», председатель регионального Совета сторонников, депутат областной Думы Татьяна Панфилова побывала с рабочей поездкой в Старожиловском районе. В деревне Аристово она навестила многодетную семью Корецких, у которых 4 марта сгорел жилой дом.

– Партийная приемная сразу откликнулась на беду. Я связалась с Ольгой Корецкой, мы договорились, что соберем для семьи постельное белье и принадлежности для сна. В этом нам помогли представители рязанского бизнес-сообщества. Буквально за два дня все необходимое было собрано, – рассказала Татьяна Панфилова.

Погорельцам передали 18 комплектов постельного белья, принадлежности для сна на всех членов семьи. В поездке также приняли участие региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Сидорова, представители региональной Ассоциации молодых предпринимателей, которые оказали пострадавшим материальную помощь, директор благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского Ирина Евсина, передавшая родителям документы для заполнения на получение финансовой поддержки.

– Старшие дети уже снова ходят в школу. В доме бабушки, где временно разместилась многодетная семья, есть вода, отопление. Но нужно думать о собственном жилье, – отметила Татьяна Панфилова.

Руководитель партийной приемной и Ольга Корецкая вместе с главой администрации района, главами Мелекшинского и Столпянского сельских поселений выехали в деревню Шелковую, в которой есть подходящий вариант жилья для многодетной семьи: таунхаус с участком площадью 12 соток и надворной постройкой. Работают детский сад, средняя школа, сельский Дом культуры. По информации главы поселения, имеются варианты трудоустройства родителей.

– Дом в очень хорошем состоянии, с ремонтом. Нужно изучить возможные механизмы и источники оказания финансовой помощи погорельцам в приобретении нового жилья, – сообщила Татьяна Панфилова.

Помощь погорельцам оказывают на местном уровне, в министерстве труда и социальной защиты населения, в первую очередь, в восстановлении документов. За ситуацией следит председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров. Член фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе Станислав Подоль выступил с предложением приобрести для семьи нужные строительные материалы. Узнать, как оказать поддержку пострадавшим, рязанцы могут в партийной приемной по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

Напомним, 4 марта ночью сгорел дом многодетной семьи Корецких из деревни Аристово Старожиловского района. Родители успели вывести из горящего дома детей, из документов уцелел только паспорт главы семейства. В настоящее время они разместилась у бабушки. У погорельцев нет необходимой мебели, одежды, школьных принадлежностей, предметов домашнего обихода, продуктов. В семье пострадавших воспитываются семеро детей: мальчики 3, 4, 9, 17 лет и девочки 5, 12, 13 лет.

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