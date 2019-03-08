Хотя хлеб «всему голова», не надо забывать и о законе

В «Комсомолку» обратилась жительница дома 2/68 по улице Ленина Валентина Смирнова. По ее словам, после того как прямо под ее квартирой расположилась пекарня «Сочник», жить ей стало невозможно. Хлебопеки включали вентиляционную вытяжку около 4 часов утра, и на этом сон женщины прерывался окончательно и бесповоротно. Смирнова неоднократно вызывала полицию, наряд приезжал исправно, фиксировал сильный шум в квартире. Но что могли поделать в конкретном случае служители правопорядка с самими пекарями? Мы вмешались в ситуацию, чтобы выяснить, за кем в конечном счете правда.

Без сна и покоя

«Заходила» компания по производству хлебобулочной продукции в нежилое помещение, расположенное на первом этаже, очень грамотно. Директор Владимир Зеель, вынужденный позже познакомиться с нами, прекрасно понимал, какие преференции приносит ему размещение именно в этом месте. Двери булочной выходят на улицу Есенина с оживленным пешеходным трафиком, вокруг множество офисов, заполненных в подавляющем большинстве любительницами пирожков и булочек. Но только одно не приняли в расчет предприниматели: над пекарней живут люди, многие – со дня постройки дома.

Руководитель «Сочника», полагаем, знал, что без согласия собственников жилых помещений размещение пекарни в принципе невозможно. Поэтому, чтобы донести информацию до жильцов, он, в первую очередь, связался со старшей многоквартирного дома Натальей Стекловской. Чуть позже на информационных досках у подъездов появились объявления о проведении внеочередного собрания собственников квартир. По словам жителей, Стекловская подробно рассказала им, какие плюсы они получат в результате размещения пекарни. Вот только протокол о том, что собственники квартир не против открытия производства, руководство «Сочника» нам так и не продемонстировало.

Пока булочки купить можно...Фото: Павел АВЕРИН

Надо уходить…

Мы заметили, что Владимир Зеель – человек, реалистично смотрящий на жизнь. Уже при первой нашей встрече он огорченно заметил:

– Раз уж «Комсомолка» занялась моим делом, мне придется уходить из этого дома, а я ведь вложил полтора миллиона в это помещение. Дождусь предписания Роспотребнадзора и закрою все.

На это были все основания: никакого правоустанавливающего документа, подтверждающего, что по этому адресу может полноценно функционировать производство по изготовлению хлебобулочных изделий, мы от руководства пекарни не добились.

12 февраля мы приехали к угловому дому на пересечении улиц Ленина и Есенина. Люди старшего поколения помнят, что здесь находился известный во всей области магазин «Изумруд». Как раз утром этого неблагополучного для «Сочника» дня здесь заканчивала работать комиссия префектуры Советского района.

– Будет составлен протокол об административном правонарушении согласно 182-му закону, – заявила представительница прокуратуры. – Размер штрафа пока назвать не могу, документы еще не предоставлены собственником помещения, на кого составлять акт – на физлицо или организацию.

Из официального ответа на письмо Валентины Смирновой главе региона следует, что собственники нежилого помещения по поводу перепланировки в горадминистрацию Рязани не обращались, соответственно, никаких постановлений и распоряжений не выдавалось. Значит, размещение и оборудование пекарни приточно-вытяжной механической вентиляцией, которая так громко звучала в квартире Смирновой, это всего лишь «художественная самодеятельность» заинтересованных лиц.

«Вывод вентиляционного канала на фасад дома стал нарушением архитектурного облика, а деятельность организаций торговли не должна ухудшать условия проживания людей в жилых зданиях», – так письменно прокомментировал ситуацию префект Сергей Тарасов.

Еще один нюанс. В пекарне пошли на хитрость: стали выключать так надоевшую Валентине Григорьевне вентиляцию. Но ситуация только усугубилась. Она стала задыхаться от запахов снизу. Мы обратились к руководителю рязанской ассоциации потребителей Олегу Попову, и вот что он пояснил:

– Пострадавшей от действий предпринимателей жительнице надо обратиться в Роспотребнадзор, у них есть газоанализаторы, которыми можно измерить уровень загрязненности или наличие примесей в воздухе. Также нужно измерить уровень шума в квартире при работающей вентиляции.

Полиция тоже сказала свое слово в этом деле. За нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время (с 23 и до 7 часов) в отношении пекаря Оксаны Ворониной составлен акт об административном правонарушении.

Объявление о сдаче в аренду уже появилось.Фото: Павел АВЕРИН

Еще раз подчеркнем, что Владимир Зеель оказался адекватным человеком и в телефонном разговоре сообщил, что пекарня работает до 18 марта. А на дверях уже появилась надпись о сдаче в аренду этого помещения.