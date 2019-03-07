2019-03-07T17:10:11+03:00
Политика

Первый секретарь обкома КПРФ поздравляет рязанок с 8 марта

Денис Сидоров обратился к представительницам прекрасного пола
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В истории нашей Родины было много тяжелых периодов, требовавших участия мужчин в военных и трудовых подвигах. В такое трудное время вся тяжесть заботы о детях и ведении домашнего хозяйства полностью ложилась на хрупкие женские плечи. Но, несмотря на трудности, вы самоотверженно преодолевали все невзгоды.

Сейчас Россия переживает непростое время борьбы за сохранение социальных завоеваний, достигнутых в Советское время – против засилья олигархов и коррумпированных чиновников, против проблем в сфере ЖКХ, роста цен и тарифов, за сохранение семейных ценностей и бесплатного образования, за доступное качественное здравоохранение и достойную старость. Заботясь о вас, эту борьбу возглавляют коммунисты. И мы уверены, что с вашей активной поддержкой сможем достигнуть победы.

Сердечно поздравляю вас с первым праздником весны – 8 марта! Здоровья вам, милые женщины, счастья и семейного благополучия!

Денис Сидоров, первый секретарь обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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