«Новое Радио Рязань» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели акцию «8 марта по-Новому»

С жезлом в одной руке и с букетом цветов – в другой: в преддверии Международного женского дня «Новое Радио Рязань» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели праздничную акцию «8 марта по-Новому». На двух постах ДПС законопослушным участницам дорожного движения вручали цветы и подарки. А поздравив, не забывали напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.

Для рязанских автоледи это стало приятной неожиданностью. Акция проводится уже не первый год, но такое внимание женщинам, конечно, приятно всегда, и неизменно вызывает у них лишь положительные эмоции.

– Верных путей и безопасных дорог, а еще здоровья, счастья и любви в канун Международного женского дня! – такие пожелания адресовали представительницам прекрасного пола организаторы мероприятия, а в ответ красавицы одаривали мужчин очаровательными улыбками.

Для сотрудников ГИБДД и «Нового Радио Рязань» акция уже стала доброй традицией, ведь дарить подарки – это одна из самых приятных миссий.

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В этом году акция «8 марта по-Новому» получила поддержку друзей и партнеров радиостанции:

– фитнес-центр «КИСЛОРОД», предлагающий: тренажерный зал, функциональный тренинг, персональный тренинг, Crossfit Training, Schwinn Cycling, разнообразные групповые направления. Телефон 520-999.

– Domino`s Pizza – это огромный выбор пиццы, способный удовлетворить вкусы любого гурмана. Домино`с Пицца быстро доставляет заказы по Рязани – гарантируя, что вы получите желанную пиццу горячей и ароматной.

– сеть магазинов корейской косметики Bonsai – ваш проводник в мир красоты. В ассортименте более 40 ведущих корейских брендов (косметика для молодости и здоровья кожи, средства для укрепления и восстановления волос, уход за телом, солнцезащитные средства, декоративная косметика). Магазины расположены в ТРЦ «Премьер», 2 этаж, в ТРЦ «Атрон-Сити», 1 этаж и в ТРЦ «Виктория плаза», 1 этаж.

– компания «Тюльпаны Рязани» в преддверии 8 марта предлагает приобрести тюльпаны из Голландии. Заказать цветы можно по телефону 51-18-12.

– APPLE PIE Фотошкола Рязань – это практическое обучение фотографии для тех, кому нужно быстро и качественно научиться фотосъемке. Apple pie school – учись со вкусом! 8-920-634-27-08

– типография полного цикла услуг Print62 – это индивидуальный подход, значимость любого обращения и сервис высокого уровня. Собственное производство и контроль качества на всех этапах.

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