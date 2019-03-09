2019-03-10T00:28:39+03:00
Общество

Масленица в Рязани: покорение 10-метрового столба, сожжение чучела и салют

В праздничных мероприятиях на площади Ленина, по данным администрации города, участвовало 27 тысяч человек
Владимир ФРОЛОВ
Поделиться:
Сожжение чучела, символизирующего надоевшую зиму, снимали на смартфоны и видеокамерыСожжение чучела, символизирующего надоевшую зиму, снимали на смартфоны и видеокамерыФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

9 марта главный праздник Масленицы в Рязани прошел на площади Ленина. Зону гуляний, которая была окружена барьерами с пунктами пропуска, по данным администрации города, посетили 27 тысяч человек. Веселые компании и семьи с детьми приходили и уходили.

Площадь Ленина была заполнена людьми Фото: Владимир ФРОЛОВ

Площадь Ленина была заполнена людьмиФото: Владимир ФРОЛОВ

Концерты и веселые интерактивные игры шли на двух сценах: эстрадные коллективы выступали напротив входа на Почтовую улицу, а фольклорные группы – возле Торговых рядов, напротив академии права и управления.

С главной сцене выступали гости праздника и эстрадные коллективы Фото: Владимир ФРОЛОВ

С главной сцене выступали гости праздника и эстрадные коллективыФото: Владимир ФРОЛОВ

Именно с главной сцены к собравшимся обратились руководители региона, города и организаторы праздника. Рязанцы своими аплодисментами согласились с тем, что приход весны неизбежен. Многие тут же отправились угощаться.

Угощение на Масленицу – старинный народный обычай Фото: Владимир ФРОЛОВ

Угощение на Масленицу – старинный народный обычайФото: Владимир ФРОЛОВ

Вдоль обеих сторон площади стояло множество палаток, где для провожающих зиму разливали горячие напитки (чай и кофе – по 30 рублей за маленький стаканчик) и продавали блины с шашлыками. На палатках были написаны названия городов и районов Рязанской области, кулинария которых была там представлена.

Одной из достопримечательностей «обжорного ряда» стал большой самовар Фото: Владимир ФРОЛОВ

Одной из достопримечательностей «обжорного ряда» стал большой самоварФото: Владимир ФРОЛОВ

Для кондитеров был проведен отдельный конкурс на лучший блинный торт. Победителями оказались мастера из Шацка, Шилова и Михайлова, а их произведения кулинарного искусства отдали на дегустацию зрителям.

Кондитеры со всей области представили на конкурс блинные торты

Кондитеры со всей области представили на конкурс блинные торты

Те, кому не хотелось жевать и глотать, могли слушать музыку со сцены, одновременно рассматривая специальную автотехнику МЧС.

Любителей техники на площади ждала выставка пожарных машин Фото: Владимир ФРОЛОВ

Любителей техники на площади ждала выставка пожарных машинФото: Владимир ФРОЛОВ

К 17:30 желающие «добры молодцы» выстроились в очередь к ярмарочному столбу. Забраться на 10-метровой высоты обструганное бревно и снять оттуда ленточку, дающую право на приз удалось дюжине рязанцев – более чем половине пытавшихся.

На 10-метровую высоту богатыри в основном поднимались раздетыми Фото: Владимир ФРОЛОВ

На 10-метровую высоту богатыри в основном поднимались раздетымиФото: Владимир ФРОЛОВ

Всем победителям этого конкурса чуть позже на главной сцене была вручена различная бытовая техника.

Призами для победителей в основном стала бытовая техника Фото: Владимир ФРОЛОВ

Призами для победителей в основном стала бытовая техникаФото: Владимир ФРОЛОВ

Последней на главной сцене оказалась кавер-группа «Ракеты» из Москвы. К концу их выступления все зрители сгрудились у ограждения – всем хотелось посмотреть, как сгорит чучело Масленицы. Сначала вспыхнуло горящее слово «Масленица», а затем и соломенная кукла, символизирующая холод и зиму, которая весь день простояла в сторонке.

Симпатичное чучело Масленицы сгорело в наступивших сумерках Фото: Владимир ФРОЛОВ

Симпатичное чучело Масленицы сгорело в наступивших сумеркахФото: Владимир ФРОЛОВ

После этой огненной забавы над площадью Ленина засверкали огни фейерверка, который и завершил праздник.

Зрители стали расходиться, посмотрев фейервек над площадью Фото: Владимир ФРОЛОВ

Зрители стали расходиться, посмотрев фейервек над площадьюФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го. Мы отмечали в один день - у нас на 7 этаже, а в другой - у них на 6-м
Об этом 8 марта первая в мире женщина-космонавт, поздравляя наших слушательниц и читательниц, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Самый лучший подарок: Жительница Дагестана Нурьяна Ибрагимова смогла вернуть маленького сына, вывезенного 5 лет назад в Сирию
Родной отец выкрал ребенка у матери и увез его в ИГИЛ*. Много лет женщина ничего не знала о судьбе своего сына. И вот в канун 8 марта Хадиза смогли вернуть на родину
Новости 24
Конкурс на лучший блинный торт в Рязани выиграли сельские кулинары
В Рязани зиму проводили и Масленицу сожгли на центральной площади
В начале недели в Рязань придет порывистый ветер
Пропавшую рязанскую бабушку нашли в московской больнице – подробности поисков
Рязанский райцентр победил в Национальной премии «Бизнес-Успех»
В новом храме Рязани несколько человек дали обет трезвости
Пропавшую во время прогулки рязанскую пенсионерку нашли живой
Сотрудницы рязанской полиции раскрывают кражи, угоны и грабежи – сводка за неделю
Ночью в Рязани в многоэтажке сгорела квартира
Рязанка Александра Трусова борется за звание чемпионки мира по фигурному катанию
Старше праздника: рязанец 8 марта отметил свое 102-летие
8 марта в Рязани прошел праздничный флешмоб «Дорогая, ты права»
ХК «Рязань» сыграл с болельщиками
Аркадий Фомин поздравил рязанок с Международным женским днем (видео)
Рязанская транспортная полиция раздавала тюльпаны на вокзале
Рязанских любителей подледного лова проверят спасатели и ГИМС
С дочерей умершей рязанки «Россельхозбанк» взыскал долг по кредиту
Рязанка получила реальный срок за неуплату алиментов дочери
В Рязани закрыли фирму, торгующую некачественными ветеринарными лекарствами
Десантник из Рязани заставлял несовершеннолетнюю вступать в интимную связь с мужчинами
Рязанская филармония приглашает на концерт Николая Чиндяйкина
На трассе в Рязанской области насмерть сбили ребенка — суд огласил приговор
График работы информационно-справочного центра УмКА в Рязани изменится
8 марта рязанцев порадуют солнце, дождь и ветер