Масленица в Рязани: покорение 10-метрового столба, сожжение чучела и салют

9 марта главный праздник Масленицы в Рязани прошел на площади Ленина. Зону гуляний, которая была окружена барьерами с пунктами пропуска, по данным администрации города, посетили 27 тысяч человек. Веселые компании и семьи с детьми приходили и уходили.

Площадь Ленина была заполнена людьмиФото: Владимир ФРОЛОВ

Концерты и веселые интерактивные игры шли на двух сценах: эстрадные коллективы выступали напротив входа на Почтовую улицу, а фольклорные группы – возле Торговых рядов, напротив академии права и управления.

С главной сцене выступали гости праздника и эстрадные коллективыФото: Владимир ФРОЛОВ

Именно с главной сцены к собравшимся обратились руководители региона, города и организаторы праздника. Рязанцы своими аплодисментами согласились с тем, что приход весны неизбежен. Многие тут же отправились угощаться.

Угощение на Масленицу – старинный народный обычайФото: Владимир ФРОЛОВ

Вдоль обеих сторон площади стояло множество палаток, где для провожающих зиму разливали горячие напитки (чай и кофе – по 30 рублей за маленький стаканчик) и продавали блины с шашлыками. На палатках были написаны названия городов и районов Рязанской области, кулинария которых была там представлена.

Одной из достопримечательностей «обжорного ряда» стал большой самоварФото: Владимир ФРОЛОВ

Для кондитеров был проведен отдельный конкурс на лучший блинный торт. Победителями оказались мастера из Шацка, Шилова и Михайлова, а их произведения кулинарного искусства отдали на дегустацию зрителям.

Кондитеры со всей области представили на конкурс блинные торты

Те, кому не хотелось жевать и глотать, могли слушать музыку со сцены, одновременно рассматривая специальную автотехнику МЧС.

Любителей техники на площади ждала выставка пожарных машинФото: Владимир ФРОЛОВ

К 17:30 желающие «добры молодцы» выстроились в очередь к ярмарочному столбу. Забраться на 10-метровой высоты обструганное бревно и снять оттуда ленточку, дающую право на приз удалось дюжине рязанцев – более чем половине пытавшихся.

На 10-метровую высоту богатыри в основном поднимались раздетымиФото: Владимир ФРОЛОВ

Всем победителям этого конкурса чуть позже на главной сцене была вручена различная бытовая техника.

Призами для победителей в основном стала бытовая техникаФото: Владимир ФРОЛОВ

Последней на главной сцене оказалась кавер-группа «Ракеты» из Москвы. К концу их выступления все зрители сгрудились у ограждения – всем хотелось посмотреть, как сгорит чучело Масленицы. Сначала вспыхнуло горящее слово «Масленица», а затем и соломенная кукла, символизирующая холод и зиму, которая весь день простояла в сторонке.

Симпатичное чучело Масленицы сгорело в наступивших сумеркахФото: Владимир ФРОЛОВ

После этой огненной забавы над площадью Ленина засверкали огни фейерверка, который и завершил праздник.