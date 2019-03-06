2019-03-06T10:16:54+03:00
Общество

На Масленицу в Рязани площадь Ленина перекроют с утра до вечера

Администрация города сообщила об изменениях маршрутов общественного транспорта
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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9 марта Рязань будет гулять на празднике «Прощай, Масленица!». Поэтому площадь Ленина, где и пройдут главные проводы зимы, перекроют для транспорта с 11.00 до 19.30, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Соответственно, временно изменятся маршруты движения городского общественного транспорта. Основными объездными путями по традиции станут улицы Маяковского и Семинарская. Подробнее об этих изменения читайте ниже – в подверстке «Конкретно».

Праздничная программа начнется 15.00, а завершится в 19.30 огненно-пиротехническим шоу. Организаторы запланировали концерт, традиционные масленичные развлечения, аппетитную гастрономическую составляющую.

КОНКРЕТНО

Как будет ходить общественный транспорт во время перекрытия

Троллейбусы

- №1 - по ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина» и обратно;

- №3 - по ул. Новой, ул. Горького, ул. Есенина, ул. Маяковского;

- №5 (наружный) - по ул. Есенина, ул. Маяковского;

- №5 (внутренний) - по ул. Маяковского, ул. Есенина, до разворота на Театральной пл., затем по своему маршруту;

- № 6 - движение приостанавливается;

- №8 - по ул. Маяковского, ул. Есенина, ул. Циолковского, ул. Новой;

- №10 - по ул. Маяковского, ул. Есенина до Театральной пл. и обратно.

Автобусы «Автоколонны №1310»

- №№ 1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 - по ул. Сенной, ул. Семинарской.

Коммерческие автобусы

- №№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 - по ул. Сенной, ул. Семинарской.

- №№77, 87, 91 при движении от Театральной пл. – также по ул. Сенной, ул. Семинарской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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