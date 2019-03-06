Куда деваются непроданные продукты из рязанских магазинов

Уже не раз в интернете появлялись фотографии и видео, как наши граждане, преимущественно пожилого возраста, но отнюдь не маргинального вида, роются в мусорных контейнерах около сетевых магазинов. Причина проста – это магазин выкинул продукты, у которых истек срок годности. Продавать их нельзя. Вот и оказывается неликвид в мусорном контейнере. Правда, в Рязани мне наблюдать такие картины не приходилось – может, я просто прохожу не в то время? Впрочем, что мешает торговым сетям, если они осознают, что не в состоянии продать тот или иной продукт, отдать на исходе срока годности бесплатно нуждающимся?

– Несколько лет назад я путешествовал по Испании, – рассказывает рязанец Сергей Перов, – и там во многих магазинах можно получить продукты бесплатно. В первую очередь это небольшие магазинчики, коих в любом городе там пруд пруди. Ближе к вечеру там можно встретить товары с наклейкой Gratis, то есть бесплатно. Это в первую очередь хлеб, молочные продукты и даже колбаса! Никому в голову там почему-то не приходит выбрасывать продукты на помойку!

С одной стороны, там другое отношение к еде, а с другой, присутствует определенная культура потребления – человек не купит даже за центы вчерашний хлеб, если можно приобрести свежий, сегодняшний.

Почему такое не происходит у нас?

Между хозяином и поставщиком, словно между молотом и наковальней

У нас любят все валить на торговые сети, делая из них своеобразного монстра, диктующего свои требования всем и вся. Может быть, и есть в этом доля истины, но только доля. Ведь требования к наполнению полок устанавливает головной офис, находящийся зачастую в другом городе, а то и за пределами России. Основная нагрузка ложится на менеджеров на местах. Им приходится выкручиваться разными способами.

– Все крупные поставщики молочной продукции работают по безвозвратной системе – говорит Ирина, менеджер одной их крупных торговых сетей, – поэтому важно точно рассчитать заказ. Будут пустые полки – накажут, останется товар с истекшим сроком годности – придется платить из своего кармана. Но такое бывает крайне редко. Ведь благодаря современным технологиям и упаковке, те же молоко или кефир могут спокойно лежать неделю. Машины приходят каждый день, поэтому на прилавках можно встретить молоко двух дат производства.

Вообще, большинство торговых организаций уже давно перешли на безвозвратные договоры, кроме отдельных видов продуктов с коротким сроком годности, например хлеба.

– Я не приемлю вообще понятия «возврат», – говорит директор магазинов шаговой доступности Игорь Назаров, – наличие которого говорит о бездарной работе хозяина магазина или его менеджеров. Лучше брать понемногу, но часто. Бывает, что к нам обращаются поставщики новых, не раскрученных торговых марок, предлагая товар с условием возврата нереализованного. Мы не соглашаемся. Возьмем чуть-чуть и, если будет продаваться, значит, будем с ним работать. Если нет, то – до свидания. Товар, лежащий на прилавке, прибыли не приносит!

Вторая жизнь старых продуктов

Но что происходит с продуктами, если они все-таки остаются? Вполне естественно, что в этом случае, пока не истек срок годности, их стараются продать по более низкой цене, производя так называемую внеплановую акцию. Большинству потребителей, в общем-то, без разницы, из какого молока делать омлет – разлитого вчера или 4 дня назад, ведь при соблюдении условий хранения его свойства не меняются, а сэкономить деньги получается. Часть может быть направлена в переработку на собственное производство, которое есть во всех торговых сетях. Но это касается именно продуктов с ИСТЕКАЮЩИМ сроком годности, а не откровенной просрочки.

В некоторых магазинах практикуется продажа остатков продуктов по закупочной цене своим сотрудникам.

А что с другими товарами?

Колбасные изделия. Современные технологии позволяют сохранять вареную колбасу неделю, полукопченую и сырокопченую – месяц-другой и более. Колбаса – продукт, не относящийся к здоровому питанию, и добавки консервантов не делают его здоровее, однако позволяют дольше оставаться свежим. Поэтому и возвратов по ней не бывает. Она реализуется вся! И надписи в магазинах «Мы снимаем с продажи товары до истечения срока годности» – не более, чем маркетинговый ход, ибо до этого момента товары просто не долеживаются.

Хлебобулочные и кондитерские изделия. Тут несколько сложнее. Ведь их срок годности исчисляется сутками, а значит, рассчитать объем реализации сложнее. Крупные фирмы (гипермаркеты) могут пустить часть в переработку – например, на гренки или панировочные сухари.

– Крупный ритейл, в который мы поставляем нашу продукцию, такие как «Лента», «АШАН», «АТАК», «Глобус», X5 Retail Group («Карусель», «Перекресток», «Пятерочка»), «Дикси», – говорит директор МП «Хлебозавод №3» Андрей Стрижевский, – работают с нами на безвозвратной основе. С других торговых организаций возврат хлеба составлял в среднем 2,59 % от поставленного. Хлеб, возвращенный с торговых точек, пригодный к использованию, был реализован по низкой цене частным лицам и фермерам на корм животным. Вторичное использование возвратной продукции в производстве не осуществляется. Кондитерская продукция утилизируется.

Молоко и молочные продукты. Как писалось выше, обычно с поставщиками молока работают без возврата. Представитель одной из крупнейших молочных копаний региона был категоричен: не возвращают никому, ни им, ни другим. Другой производитель был более откровенен и поделился своими секретами.

– Когда практиковался возврат, списанное молоко перерабатывалось в мягкий сыр, который затем поставлялся на фермы, где он использовался в качестве кормовой добавки, – говорит генеральный директор ОАО «Молоко» (Сасовский молочный завод) Анатолий Сологубов. – Полутвердые сыры, возвращенные из торговых точек, перерабатывались в плавленый (колбасный) сыр, что допускается как современными, так допускалось еще и советскими (70-80-х годов – Ред.) ГОСТами.

Доживем ли до российского «гратиса»?

В конце ушедшего года в недрах Госдумы возникла инициатива наложить запрет на возврат любых продовольственных товаров из торговых сетей. По мнению депутатов, это поможет рачительнее относиться к продуктам.

– Возврат продукции негативным образом сказывается на экономических результатах деятельности предприятия, – считают на Хлебозаводе №3, – и поддерживают инициативу введения запрета на возврат нереализованной в срок хлебобулочной и кондитерской продукции. Такая мера будет способствовать формированию корректных, продуманных заказов и позволит предприятию направить сэкономленные средства на модернизацию производства.

Но это для производителей хорошо. А что будет с потребителями?

– По существующим правилам, а именно по Техническому регламенту Таможенного Союза №0021, мы обязаны всю нереализованную продукцию подвергать утилизации, – говорит руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов «Глобус» Наталья Рычкова. Что касается безвозмездной передачи, то по налоговому законодательству при передаче товара безвозмездно юридическое лицо обязано оформить товарную накладную и начислить НДС 20 % на стоимость безвозмездно передаваемого товара, а принимающая сторона при получении товара безвозмездно обязана подписать накладную и начислить налог на прибыль 20 %. Если получатель физическое лицо, то он должен подать 3-НДФЛ и заплатить 13 % НДФЛ.

Выходит, что бы там ни напринимала наша Госдума, а получить то, что можно было использовать в пищу без вреда для здоровья и кошелька, пока не получится. Это объясняется не мнимой заботой о нашем здоровье, а скорее заботой о том, чтобы продавец не смог ответить за товар, если он окажется некачественным: ведь если он бесплатный, значит, нет никаких чеков и других подтверждающих документов того, что его взяли именно в этом магазине. А с помойки брать – это уже на страх и риск берущего, на то она и помойка. Вот и оказывается под гусеницами бульдозеров еда, которая еще день-другой могла бы оказаться на чьем-то скудном столе.

С другой стороны, в Западной Европе практика бесплатной раздачи в большинстве своем имеется в мелких лавках, пекарнях, фермерских магазинчиках, коих у нас днем с огнем не сыщешь – все отдали на откуп крупному ритейлу. Только развитие мелкого бизнеса способно решить эту проблему.

КСТАТИ

Продукты – не карета из сказки, в полночь в тыкву не превращаются!

Сроки годности на упаковках товаров указывают лишь на то, что производитель гарантирует: в течение указанного срока, при соблюдении условий хранения, продукт не потеряет потребительских свойств. Поэтому делает его с запасом. И не надо думать, что уже на следующий день после истечения срока колбаса покроется плесенью, молоко скиснет, а пиво пойдет хлопьями. Но все же, если у вас продукты залежались в холодильнике, и срок годности их вышел недавно, употреблять их в пищу можно только после термической обработки (молоко прокипятить, кефир и ряженку пустить на оладьи, колбасу пожарить и т.д.). Но если хотя бы где-то проявилась плесень – отправляйте в мусорку без сожаления!