Администрация Рязани опубликовала полную программу празднования Масленицы
С начала недели в Рязани идут праздничные гулянья, посвященные Масленице. Провожать зиму будем и в ближайшие дни, причем довольно активно – судя по программе гуляний, опубликованной горадминистрацией.
Четверг, 7 марта:
– 15.00 – Фестиваль масленичных блинов «Блины-фест», ЦДТ «Октябрьский»
– 16.00 – Дворовый праздник «Гуляй, Масленица!», ул. Зубковой, д. 21, к. 2
– 18.00 – Праздничная программа «Масленица широкая», Детская школа искусств №9 (Дягилево)
Суббота, 9 марта:
– 13.00 – «На Масленице веселись да блинчиком угостись!», библиотека №6 (п. Семчино)
– 15.00 – Народное гулянье «Душа моя, Масленица!», площадь Ленина. Самая большая площадка города: гостей ждут бесплатные угощения, концерты и веселые состязания.
Воскресенье, 10 марта:
– 11.00 – «Масленица – блинница», площадка перед Детской школой искусств №3 (п. Строитель)
– 11.00 – Праздник «Масленица», улица Гоголя, д.16
– 11.00 – Народное гулянье «Масленица», сквер перед заводоуправлением Керамзавода
– 12.00 – «Собирайся народ! Масленица в гости идет!», библиотека №7 (улица Зубковой 30, к.2)
– 12.00 – Народное гулянье «Прощай, Масленица!», Центральный парк культуры и отдыха
– 12.00 – Праздник «Широкая Масленица», Лесопарк. Здесь, напомним, устроят состязания по необычному силовому экстриму
– 12.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС «Верхняя-2», улица Верхняя, д. 16
– 12.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС «III Квартал микрорайона Канищево», улица Интернациональная, 15 Б
– 12.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС «Приокский-3», на пересечении улиц Дачной и Молодежной
– 12.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС поселка Никуличи, улица Пронская, д. 80
– 14.00 – Народное гуляние «Прощай, Масленица!», площадь перед КДЦ «Октябрь»
– 14.00 – Народное гулянье «Широкая Масленица!», Монастырская площадь (Солотча)
– 14.00 – «Не житье, а Масленица!», Рязанский художественный музей
– 15.00 – «Масленица идет, за собой весну ведет», библиотека №13 (улица Щорса, 35 а)
– 15.00 – Проводы русской зимы «Прощай, Масленица!», площадь перед ДК «Приокский»
– 15.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС «Дружба», улица Быстрецкая, д. 19
Кроме этого в воскресенье гостей ждут в музее-заповеднике Сергея Есенина – в Константинове.
Напомним, в субботу с утра до вечера площадь Ленина перекроют. Общественный транспорт поменяет маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU