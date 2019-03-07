2019-03-07T11:16:11+03:00
Общество

Администрация Рязани опубликовала полную программу празднования Масленицы

Горожан ждут на двух десятках площадок
Мария БЛИНОВА
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..Фото: Рамиль ГАЛИ
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С начала недели в Рязани идут праздничные гулянья, посвященные Масленице. Провожать зиму будем и в ближайшие дни, причем довольно активно – судя по программе гуляний, опубликованной горадминистрацией.

Четверг, 7 марта:

– 15.00 – Фестиваль масленичных блинов «Блины-фест», ЦДТ «Октябрьский»

– 16.00 – Дворовый праздник «Гуляй, Масленица!», ул. Зубковой, д. 21, к. 2

– 18.00 – Праздничная программа «Масленица широкая», Детская школа искусств №9 (Дягилево)

Суббота, 9 марта:

– 13.00 – «На Масленице веселись да блинчиком угостись!», библиотека №6 (п. Семчино)

– 15.00 – Народное гулянье «Душа моя, Масленица!», площадь Ленина. Самая большая площадка города: гостей ждут бесплатные угощения, концерты и веселые состязания.

Воскресенье, 10 марта:

– 11.00 – «Масленица – блинница», площадка перед Детской школой искусств №3 (п. Строитель)

– 11.00 – Праздник «Масленица», улица Гоголя, д.16

– 11.00 – Народное гулянье «Масленица», сквер перед заводоуправлением Керамзавода

– 12.00 – «Собирайся народ! Масленица в гости идет!», библиотека №7 (улица Зубковой 30, к.2)

– 12.00 – Народное гулянье «Прощай, Масленица!», Центральный парк культуры и отдыха

– 12.00 – Праздник «Широкая Масленица», Лесопарк. Здесь, напомним, устроят состязания по необычному силовому экстриму

– 12.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС «Верхняя-2», улица Верхняя, д. 16

– 12.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС «III Квартал микрорайона Канищево», улица Интернациональная, 15 Б

– 12.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС «Приокский-3», на пересечении улиц Дачной и Молодежной

– 12.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС поселка Никуличи, улица Пронская, д. 80

– 14.00 – Народное гуляние «Прощай, Масленица!», площадь перед КДЦ «Октябрь»

– 14.00 – Народное гулянье «Широкая Масленица!», Монастырская площадь (Солотча)

– 14.00 – «Не житье, а Масленица!», Рязанский художественный музей

– 15.00 – «Масленица идет, за собой весну ведет», библиотека №13 (улица Щорса, 35 а)

– 15.00 – Проводы русской зимы «Прощай, Масленица!», площадь перед ДК «Приокский»

– 15.00 – Праздник «ТОС на Масленицу ждет» в ТОС «Дружба», улица Быстрецкая, д. 19

Кроме этого в воскресенье гостей ждут в музее-заповеднике Сергея Есенинав Константинове.

Напомним, в субботу с утра до вечера площадь Ленина перекроют. Общественный транспорт поменяет маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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