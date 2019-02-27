Бойцы ММА из рязанского райцентра не нужны местным чиновникам

Спортивные победы всегда были престижны не только для страны в целом, но и для каждого города в отдельности. Для этого мало усердия и мечты. Нужна, как ни банально это звучит, хорошая материальная поддержка. Сравнительно новый вид единоборств – ММА – в Касимове развивает Павел Способов.

- Популярность смешанные единоборства получили благодаря нашему соотечественнику Федору Емельяненко, который занимался в небольшом провинциальном Старом Осколе. Именно из таких неприметных городков вырастают таланты, как он, - считает Способов.

В Касимове подтверждением этому служит Гор Хачатрян. Например, в Москве на турнире Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою парень из рязанской глубинки занял третье место. В регионе есть всего два человека, которые имеют звание мастера спорта по смешанным единоборствам, один из них Хачатрян. Еще два ученика касимовского тренера – Василий Шишкин и Николай Гришин – носят звание КМС. На российском и международном уровне талантливых касимовских бойцов заметили, а в самом райцентре – нет.

Спсобная молодежь Способова. Фото из архива тренера.

- Самое неприятное – равнодушие и безразличие наших чиновников, - подчеркивает Павел Способов. - У нас нет постоянных спонсоров, мы сами по себе. Например, Василий Шишкин, сам спортсмен. Его история удивительна: он стал заниматься спортом только с 28 лет и достиг высоких результатов. Василий как частный предприниматель и мой ученик помогает нашим спортсменам.

Недавно прошло открытое первенство Рязанской области среди юниоров и чемпионат области. Пять воспитанников Павла Способова стали призерами.

- Мы всегда занимались на территории Приокского завода цветных металлов – у них есть база. Все предыдущие руководители помогали и активно участвовали в развитии спорта, - вспоминает тренер. - Когда пришло новое руководство, нас оттуда попросили. А этот зал как до нас пустовал, так и сейчас пустует. К сожалению, и спорткомитету Касимова ничего не интересно. Мы им не нужны.

Сейчас тренировки проходят в микрорайоне Приокский, в ФСК «Лидер», благодаря его директору Олегу Семенову, который поддерживает бойцов ММА. Сам Павел Способов официально является тренером по дзюдо, но по собственной инициативе в этом же зале тренирует бойцов ММА.

Для Касимова победы высокого уровня должны быть престижными – это аксиома. Побеждают касимовские парни под руководством местных наставников, но… Когда у пьедесталов гордо звучит «победил Касимов», то сами власть предержащие слышат только эхо этих побед, и не собираются принимать в этом хотя бы видимого участия.