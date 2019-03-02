2019-03-02T16:45:16+03:00
Политика

Несколько сотен рязанцев пришли на митинг КПРФ в облцентре

Участники акции приходили с плакатами, красноречиво говорившими о реальных настроениях народа
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Хватит грабить народ и кормить олигархов!» – под таким лозунгом 2 марта в Рязани на площади Ленина состоялся митинг, организованный обкомом КПРФ: против повышения пенсионного возраста, увеличения тарифов на услуги ЖКХ, резко возросших цен на основные продукты питания, и лекарства, повышения цен на бензин, роста НДС.

.

.

По оценке организаторов, в мероприятии приняло участие более 400 человек.

Участники акции приходили с плакатами, красноречиво говорившими о реальных настроениях народа: «Нет – росту цен и тарифов!», «Стипендии и зарплаты не растут – тарифы растут», «Зюганов прав, Дерипаску – под суд!», «Требуем закон о «Детях войны!» и другими.

.

.

.

.

Открыл митинг Денис Сидоров – первый секретарь обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе. Все выступающие были единодушны в оценке социально-экономического кризиса и его причин. Они призывали продолжать борьбу под руководством КПРФ, ориентируясь на ее программу, а также выступали за отставку правительства Медведева.

.

.

Кроме того, на митинге были вручены партийные и комсомольские билеты нескольким рязанцам, пополнившим в этот день ряды коммунистов.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В воскресенье в Рязанской области резко похолодает до 20 градусов — МЧС
На окраине рязанского райцентра нашли склад с тонной фальсифицированного алкоголя
Обход вокруг Сасова поведут через железную дорогу уже на следующей неделе
В Рязани пропал 18-летний молодой человек
ХК «Рязань» проиграл второй матч серии плей-офф
Не получив преимущество проезда, 50-летний рязанец с отверткой напал на водителя
Всю информацию о болезнях каждого рязанца поместят в единое цифровое хранилище
Рязанское МЧС опубликовало третье метеопредупреждение за сутки
На маршрут «Шацк — Выша» добавили еще один ежедневный автобус
Рязанку убили и закопали в снегу, забрав 300 рублей
Осужденным рязанской ИК-5 предложили сделать 12 шагов к здоровой жизни
Двое рязанцев украли в Старожиловском районе четыре бороны от трактора