Несколько сотен рязанцев пришли на митинг КПРФ в облцентре

«Хватит грабить народ и кормить олигархов!» – под таким лозунгом 2 марта в Рязани на площади Ленина состоялся митинг, организованный обкомом КПРФ: против повышения пенсионного возраста, увеличения тарифов на услуги ЖКХ, резко возросших цен на основные продукты питания, и лекарства, повышения цен на бензин, роста НДС.

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По оценке организаторов, в мероприятии приняло участие более 400 человек.

Участники акции приходили с плакатами, красноречиво говорившими о реальных настроениях народа: «Нет – росту цен и тарифов!», «Стипендии и зарплаты не растут – тарифы растут», «Зюганов прав, Дерипаску – под суд!», «Требуем закон о «Детях войны!» и другими.

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Открыл митинг Денис Сидоров – первый секретарь обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе. Все выступающие были единодушны в оценке социально-экономического кризиса и его причин. Они призывали продолжать борьбу под руководством КПРФ, ориентируясь на ее программу, а также выступали за отставку правительства Медведева.

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Кроме того, на митинге были вручены партийные и комсомольские билеты нескольким рязанцам, пополнившим в этот день ряды коммунистов.

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