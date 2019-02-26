2019-02-26T17:36:08+03:00
Политика

Коммунисты приглашают жителей Рязани на митинг против антисоциальной политики власти

Помимо этого, обком КПРФ собирает подписи под обращением Президенту
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2 марта под эгидой Рязанского обкома КПРФ состоится митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения взносов на капремонт и закрытия муниципальных предприятий.

Сбор участников на площади Ленина с 10:30. Начало митинга в 11:00.

Кроме того, рязанские коммунисты и их сторонники собирают подписи под обращением Президенту и премьер-министру Российской Федерации, а также губернатору Николаю Любимову с требованием отменить закон о повышении пенсионного возраста, остановить рост тарифов на услуги ЖКХ, отменить постановление об увеличении взноса на капитальный ремонт.

– Более 50% россиян больше не верят чиновникам, рассказывающим о положении дел в стране. Оно и понятно! Лучше всякого ушата с холодной водой для людей являются тощие кошельки, закредитованность и постоянно растущие цены и тарифы ЖКХ. Такого не было даже в 90-е, граждан обирают до нитки. Не растут ни пенсии, ни зарплаты, ни стипендии. Наше государство перестало быть социальным и превратилось в олигархическое. Вороватое чиновничество делает все, чтобы оградить олигархов и не допустить нормального развития производства. Это не только безобразие, но и подрыв национальной безопасности и доверия граждан к власти. Рейтинг президента сократился вдвое, «Единой России» еще больше. Это означает, что не будет элементарной стабильности в стране на фоне тех вызовов и санкций, которыми нас обложили. КПРФ подготовила программу, которая позволяет развиваться стране, не обирая граждан до нитки. Для этого нужно ввести повышенные налоги для богатеев, нужно, чтобы все ресурсы работали на каждого человека, и сделать все, чтобы поддержать молодых, талантливых люде, – утверждают авторы петиции.

На правах рекламы.

Приглашение на митинг.К горожанам обратился первый секретарь областного комитета КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской гордуме Денис Сидоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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