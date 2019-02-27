Действенный контроль за работой чиновников – необходимое условие развития города

На минувшей неделе в зале заседаний Рязанской городской Думы состоялся первый за многие годы «думский час». Его тематика для нашего города в зимние месяцы становится более чем актуальной – «Организация содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Рязани и тротуаров в зимний период эксплуатации».

Свое мнение по этому поводу высказала секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы Эвелина Волкова.

– Огромное количество жалоб со стороны жителей на снежные завалы и «ледяные» тротуары, на работу коммунальных служб, не обеспечивающих должную (а порой и какую-либо) уборку от снега и наледи дорог, тротуаров и дворов, рост травматизма – вызвали большое количество вопросов, которые переданы депутатами соответствующим структурам исполнительной власти города. Хочу сразу отметить тот факт, что половина из них направлена депутатами нашей фракции.

Говоря об итогах первого «думского часа», хотелось бы остановиться на нескольких основных моментах.

1. Безусловно, сам факт его проведения свидетельствует о поиске путей повышения влияния депутатского корпуса на работу городской администрации, привлечения дополнительного внимания к острым проблемам города. Данный формат обсуждения призван сконцентрировать внимание на одной конкретной теме, в то время как на заседании профильного комитета, например, предусматривается рассмотрение широкой повестки.

Главное здесь – четкое понимание того, что без действенного контроля со стороны представительной власти, общественности за работой чиновников, без необходимой в этом деле открытости – повлиять на ситуацию, а тем более, ее исправить, будет очень сложно. И не только в этом вопросе.

Будем надеяться, что «думский час» будет способствовать достижению этого результата.

2. Пока не отточен механизм и формат проведения такого рода мероприятия, поэтому депутатам не удалось получить полноценные ответы на заданные и заранее направленные в администрацию города вопросы, а также выработать конкретный механизм взаимодействия депутатского корпуса с представителями соответствующих структур горадминистрации.

С одной стороны, сложившаяся ситуация с уборкой города от снега обусловлена нынешней системой власти, по которой на муниципальный уровень передано значительное число полномочий, зачастую слабо подкрепленных финансово. Отсюда и вечные проблемы нехватки техники, средств, работников.

Вопрос укрепления материально-технической базы городских коммунальных служб неоднократно ставился депутатами нашей фракции, в том числе при обсуждении проектов бюджета города.

В своем докладе и.о. заместителя главы городской администрации И.В. Ковалев отразил, что и в каком количестве приобреталось для нужд Дирекции благоустройства города в последние годы. Но потребности в технике значительно больше.

С другой стороны, например, в Новосибирске, в котором снега не меньше и зима не короче, ситуация с уборкой снега обстоит гораздо лучше. Там мэр-коммунист сделал акцент на проработку алгоритма уборки города силами специализированных муниципальных служб, на отработку механизма взаимодействия с подрядчиками, с управляющими компаниями, с предприятиями на выполнение конкретных работ; на использование новых реагентов; на повышение уровня ответственности чиновников и работников городских служб за положение дел в городе. Не забывая при этом пополнять муниципальный парк новой техникой, в том числе малогабаритной, способной чистить тротуары.

Сложившаяся в нашем городе ситуация вызывает опасения из-за ежегодного ее повторения, а также по поводу, так сказать, «лица города» в рамках реализации проекта «Рязань – новогодняя столица России 2020». Со слов представителей горадминистрации, предполагается закупить в течение года 13 единиц новой техники, в то время как требуется (согласно представленному ответу на мой вопрос) – 87 единиц! Если ничего не изменится в лучшую сторону, то избавить гостей праздника от созерцания традиционного коммунального позорища поможет разве что «срочная мобилизация» многочисленных работников самой мэрии на расчистку города «дедовским способом».

Необходимо самое серьезное обсуждение и скрупулёзная проработка конкретных рабочих моментов. Это настоятельное пожелание депутатов городским чиновникам было твёрдо озвучено выступающими.

3. Буквально через несколько часов после «думского часа» работа профильного управления горадминистрации вновь подверглась жесткой проверке со стороны погодной стихии. Двое суток город подвергался обильным снегопадам и сопряженным с ним трудностям. Несмотря на то, что в течение нескольких часов город погрузился в своего рода «транспортный коллапс», главные улицы города все же оказались расчищены в значительно более короткие сроки, чем ранее после гораздо менее обильных снегопадов. То же коснулось и дворовых территорий. Значит, ускорение, приданное соответствующим структурам обсуждением на «думском часе», имеет место быть.

4. В продолжение разговора о «думском часе». Безусловно, в нашем городе еще немало нерешённых проблем. Например, критическая ситуация, сложившаяся с муниципальным транспортом, и сложная – с городскими пассажирскими перевозками в целом. Не случайно отчет соответствующего управления администрации города за прошлый год вызвал жесткую критику со стороны трех депутатских фракций, отказавшихся признать его работу удовлетворительной.

Наша фракция предлагает на следующем «думском часе» обсудить этот вопрос.

Эвелина Волкова, секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Рязанской городской Думы.