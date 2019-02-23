2019-02-23T17:59:03+03:00
Авто

Подарки вместо штрафа: рязанских водителей поздравили с 23 февраля!

«Новое Радио Рязань» вместе с Госавтоинспекцией провели праздничную акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества
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22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества «Новое Радио Рязань» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели праздничную акцию. В этот день законопослушным участникам дорожного движения достались поздравления и памятные подарки.

Организаторы мероприятия желали мужчинам свободных дорог, всегда зеленого света и праздничного настроения.

Даже хмурые мужчины, которые либо с серьезным видом спешили куда-то по своим делам, либо просто были чем-то огорчены, расплывались в довольной улыбке. За 40 минут акции удалось поздравить порядка 60 водителей. Для многих это стало приятной неожиданностью.

– Я думал, что мне сейчас штраф за что-нибудь выпишут, а оказалось, все ровно наоборот. Приятно, что поздравили, чаще бы так, и не только 23 февраля, – поделился своими впечатлениями водитель Сергей.

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Коллектив «Нового Радио Рязань» обещает и в следующем году провести подобную акцию, чтобы порадовать рязанских мужчин приятными и полезными подарками.

Эта акция стала возможна благодаря помощи друзей и партнеров радиостанции:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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