Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров поздравляет рязанцев с праздником

Уважаемые товарищи, дорогие рязанцы!

23 февраля мы отмечаем один из самых любимых нами праздников – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

С момента разрушения Советского Союза многое изменилось, поменялось даже название самого праздника, но любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы остались в душе каждого русского человека.

23 февраля – это праздник и закаленных войной ветеранов, и опытных офицеров, и молодых солдат, и призывников, которые готовятся к службе, которым еще только предстоит стать настоящими мужчинами, надежными защитниками мирной жизни, опорой для своих родных и близких. В этот день мы преклоняемся перед героическим подвигом ветеранов Великой Отечественной, перед нахлебавшими тягот и невзгод Детьми войны, перед мужественными солдатами, прошедшими дорогами локальных войн. Мы чествуем каждого, кому довелось присягать на верность Родине и склоняем головы перед светлым образом тех, кто выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за Отечество.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и оптимизма в борьбе за наше правое дело.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров.

.

На правах рекламы.