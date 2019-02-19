Первый рязанец погиб в Афганистане... еще до начала войны

Афганская война началась 27 декабря 1979 года. Но еще 25 декабря в списке потерь 350 парашютно-десантного полка появилась первая фамилия уроженца нашей области.

НА ПУТИ САМОЛЕТА ВЫРОСЛА ГОРА

Владимир Лушников родился в 1960 году в селе Дегтяное Ряжского района. Получив среднее образование, он работал шофером на Ряжском мясокомбинате, пока его не призвали в армию. В воздушно-десантных войсках он стал водителем-гранатометчиком. До окончания службы оставалось 4 месяца, когда пришел приказ о срочной переброске в Среднюю Азию.

Вечером 25 декабря 1979 года военно-транспортный самолет Ил-76 вылетел с аэродрома в туркменском городе Мары. Он перевозил военнослужащих, снаряжение и технику в Афганистан – там советские войска уже собирались вокруг Кабула. Темнело, над горами начался снегопад, экипаж не справился с навигацией. Во время снижения борт врезался в гору в 36 км от афганской столицы. От удара самолет разломился на две части, все 47 человек в нем погибли.

Командование узнало о произошедшем только утром 26 декабря 1979 года, а тела большинства десантников и обломки их техники удалось обнаружить в глубоком ущелье только во время поисковой операции в 2006 году. К тому времени на главном кладбище Ряжска уже стоял надгробный памятник с именем Владимира Лушникова. И бывший командир 350 парашютно-десантного полка, а позже губернатор Рязанской области Георгий Шпак, приехав на кладбище возлагать цветы к мемориалу летчикам, неожиданно направился по дорожке в сторону, остановился перед оградой и промолвил:

– Вот его я помню. Очень жаль, отличный был парень…

НАГРАДЫ ВРУЧИЛИ 25 И 32 ГОДА СПУСТЯ

В феврале 2019 года звезда Героя России была вручена фермеру Владимиру Ковтуну. Однако получил он ее за подвиг, совершенный 32 года назад в Афганистане. Рассказ о нем в считанные дни был пересказан в главных СМИ страны. Но интересно, что группу Ковтуна возглавлял капитан Евгений Сергеев, который жил и скончался в Рязани, а в 2012 году уже был посмертно награжден «Золотой звездой» за то же самое...

Фото из архива музея ВДВ: группа спецназа, захватившая «Стингер» в 1987 году

Евгений Сергеев родился в 1956 году в белорусском городе Полоцк. После школы он поступил в Рязанское воздушно-десантное училище и еще курсантом женился в нашем городе. После службы в Сибири и Монголии он получил направление в Афганистан, где командовал отрядом спецназа.

В конце 1986 года советским войскам был отдан приказ: любой ценой захватить хотя бы один американский переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер», который появился на вооружении моджахедов. Надо было узнать, как действует это новое оружие. Поэтому операция 5 января 1987 года, когда отряд Сергеева в провинции Кандагар нашел у перебитых врагов два «Стингера» (один еще не использованный), была редкой удачей. Но представление к награждению на участников боя переправили в Москву – и никакого ответа не поступило.

Евгений Сергеев успел еще повоевать в Чечне, после ранения в 1995 году он уволился из армии и поселился в Рязани. Только после смерти 52-летнего полковника Сергеева о его подвиге вспомнили. В 2012 году он посмертно получил звание Героя. Разумеется, уже не Советского Союза, а Российской Федерации. То же самое произошло и с лейтенантом Ковтуном в нынешнем году.