Быстро и дешево: рязанская полиция рассказала о преимуществах получения госуслуг в электронном виде

В УМВД России по Рязанской области прошел брифинг, на котором представители профильных структурных подразделений рассказали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде.

Уровень удовлетворенности рязанцев в получении госуслуг в полиции в 2018 году составил 96.6%, при этом значительно сократилось время ожидания в очередях. Сегодня работает пять систем электронных очередей, четыре из которых касаются миграционных вопросов, и одна — в МРЭО ГИБДД. Оказание госуслуг в некоторых вопросах на сегодня составляет около 70% - рязанцы поняли преимущества. Именно такие показатели прозвучали во вступительном слове ВрИО замначальника регионального УМВД полковника полиции Алексея Реброва.

Не выходя из дома

Особенно часто через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) жители Рязанской области обращаются по вопросам, касающимся миграционной политики. Это подразделение оказывает их в 17 видах. Для россиян, иностранцев и даже для юридических лиц при предоставлении адресно-справочной информации. Есть три пути общения: личное посещение, через МФЦ (принцип одного окна), и с помощью портала ЕПГУ.

- На мой взгляд, когда приходит время сменить паспорт по возрасту, при порче или заключении брака, удобнее всего сделать это через ЕПГУ, - поделилась мнением подполковник полиции Оксана Титова, ВрИО начальника управления по вопросам миграции. - В этом есть масса комфорта: оформить документы, не выходя из дома, выбрать дату и время посещения. При этом он приносит оригиналы документов, и ему выдают готовый паспорт.

Титова привела весомый аргумент в пользу ЕГПУ при получении загранпаспорта. В обычном порядке придется заплатить госпошлину в размере 5 тыс. рублей, при обращении через ЕПГУ всего лишь 3,5. А вот зарегистрироваться по месту проживания удобнее через МФЦ, считает Титова.

Оксана Титова (слева) рассказала о получении паспортов, а Юлия Тетерина - о справках о наличии судимостиФото: Павел АВЕРИН

Ощутимая скидка в 30%

МРЭО ГИБДД занимается тремя вопросами: регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений и штрафами за нарушение ПДД. Руководитель подразделения, майор полиции Алексей Балабанов, привел целый ряд сравнительных цифр, из которых следует, что обращение через ЕПГУ «выгоднее» на 30% от расценок в случае, если автовладелец обращается лично.

Сейчас при поступлении на работу требуется справка о наличии\отсутствия судимости. Сейчас через ЕПГУ ее можно получить в электронном виде, и тут же отправить на e-mail потенциального работодателя. На этом заострила внимание инспектор информационного центра УМВД старший лейтенант внутренней службы Юлия Тетерина.

- Мы хотим начать открытое общение по всем направлениям деятельности, чтобы предложения людей помогали нам в работе, - резюмировал Алексей Ребров.

Важно!

Преимущества обращения в МРЭО через Интернет.

Госпошлина за выдачу водительского удостоверения составит 1400 рублей (вместо – 2000рублей); за выдачу международного водительского удостоверения 1120 рублей (вместо 1600 рублей); за регистрацию транспортного средства с выдачей государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации 1995 рублей (вместо 2850 рублей); за регистрацию транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации 595 рублей (вместо 850 рублей); за регистрацию мотоциклов и прицепов с выдачей государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации 1645 рублей (вместо 2350 рублей).