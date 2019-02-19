2019-02-19T13:06:24+03:00
Общество

Объединение родителей инвалидов «предупредили» из-за иностранного финансирования

Рязанскую организацию привлекли к административной ответственности за не вовремя сданный отчет
Константин МОГИЛИН
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Последнюю четверть века ГООРДИ оказывает помощь 50 семьям, имеющим детей-инвалидов.Последнюю четверть века ГООРДИ оказывает помощь 50 семьям, имеющим детей-инвалидов.Фото: Константин МОГИЛИН
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Считается, что некоммерческие организации создаются не ради получения прибыли, а для иных, высоких целей. Однако, несмотря на это, деятельность таких структур находится под пристальным вниманием государства, в том числе министерства юстиции РФ. Ежегодно НКО должны подавать в минюст отчеты, в которых отражается информация о руководительском составе организации, о расходовании средств и, конечно же, источниках финансирования. Если этого не сделать вовремя, то последуют санкции, в худшем случае НКО могут оштрафовать.

«Кто-то давал стул, кто-то – продукты»

В весьма щекотливом положении оказалась Рязанская городская общественная организация родителей детей-инвалидов (ГООРДИ), созданная более 25 лет назад.

Так как она общественная, главный источник ее финансирования – это пожертвования. Вначале скидывались сами родители. Но со временем денег становилось все меньше, и основатели стали ходить по ведомствам, писать письма и просить хоть какой-то помощи.

– Кто-то давал стул, кто-то – продукты, – рассказывает руководитель организации Татьяна Гусева. – Финансовая поддержка стала поступать, как только начались проекты. Больше десяти лет назад мы стали участвовать в конкурсах на соискание грантов. Так, мы разработали программу «Большие дети», она рассчитана на один год и в нее входят ряд разделов: загородная творческая смена, театр, спортивные мероприятия, занятия с психологом и другие. Финансирование на эту программу мы получили от Общества помощи русским детям (старейшая американская благотворительная организация основанная в 1926 году – Ред.). С этой организацией нас связывает давняя дружба, которой в этом году исполнилось 13 лет.

«На нас сразу же выписали протокол»

В 2018 году умерла прежний председатель ГООРДИ Тамара Толоконникова. У организации сразу же заморозили счет, а на переоформление документации на нового руководителя потребовалось время. В связи с этим не были вовремя поданы документы о финансировании в минюст, а это уже является для общественной организации серьезнымнарушением.

– Отчет надо было сдать до 15 марта, а мы смогли это сделать лишь в мае, – продолжает рассказ Татьяна Гусева. – Я его отнесла в минюст, после чего на нас сразу же выписали протокол и направили на рассмотрение в Железнодорожный суд Рязани. Заседание прошло в конце июня, и на нем судья решила ограничить наше наказание лишь предупреждением. За что ей большое спасибо.

В этой истории более всего поражает тот факт, что организации, существующей в нашем с вами городе четверть века и занимающейся благим делом, финансово не может помочь никто кроме иностранного фонда. Что же получается, что помимо родителей и благотворителей из-за океана эти дети не нужны никому?

КОМПЕТЕНТНО

В управлении минюста России по Рязанской области «Комсомолке» пояснили, что в отношении ГООРДИ был составлен протокол об административном правонарушении из-за нарушения сроков предоставления отчета.

– 8 мая 2018 года Рязанской городской общественной организацией родителей детей инвалидов в управление минюста был представлен отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций или граждан денежных средств и иного имущества. Так как организация получала в 2017 году денежные средства из иностранных источников, она нарушила срок предоставления отчетности. 15 июня мировым судьей участка № 6 судебного района Железнодорожного районного суда ГООРДИ привлечена к административной ответственности в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ, ей вынесено предупреждение.

СПРАВКА «КП»

Рязанская городская общественная организация родителей детей-инвалидов (ГООРДИ) объединяет около 50 семей, имеющих детей-инвалидов. В течение 25 лет она оказывает всестороннюю поддержку семьям, имеющим детей-инвалидов, организуя их творческую и досуговую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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