2019-02-23T10:59:39+03:00
Общество

Наша задача – не допустить применения оружия!

В преддверии 23 февраля мы поговорили с представителем настоящей мужской профессии – руководителем отдела инкассации Прио-Внешторгбанка
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Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка (ПАО).Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка (ПАО).
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В День защитника Отечества поздравления принимают все мужчины в погонах. Банковские инкассаторы не приносят присягу, но дисциплина и владение оружием – это тоже часть их работы. И, пожалуй, как профессиональные военные они превыше всего ставят искусство разрешать конфликты мирным путем. Об особенностях «не военной» профессии нам рассказал начальник отдела инкассации Прио-Внешторгбанка Константин Панов.

– Не было ни одного случая, чтобы наши инкассаторы применяли оружие во время работы. Это очень важный критерий – исключить ситуацию, при которой возможно такое столкновение.

Константин Панов (на фото справа) в профессионализме своих подчиненных уверен полностью. Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка (ПАО).

Константин Панов (на фото справа) в профессионализме своих подчиненных уверен полностью. Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка (ПАО).

В Прио-Внешторгбанке служба инкассации – одна из старейших в городе. Она сохраняет время и деньги клиентов, помогая им привезти выручку в банк; обслуживает банкоматы и терминалы; доставляет разменные фонды – ту самую сдачу, которая так нужна кассиру в магазине. Штата хватает, чтобы обслуживать клиентов не только в Рязани, но и в районах области.

– Кстати, нашими клиентами в таком случае могут быть и другие банки, – замечает Константин Панов. – Мы подкрепляем свои банкоматы в любое время, потому что используем для этого наличность из собственных фондов. Таким же образом можно обслуживать и банкоматы других банков. А индивидуальные тарифы в таком случае позволят клиентам оптимизировать расходы на инкассацию.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка (ПАО).

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка (ПАО).

Многие инкассаторы – в прошлом военнослужащие, сотрудники спецподразделений. Так что 23 февраля поздравления они принимают заслуженно.

Под конец разговора Константин Панов вновь возвращается к тому, с чего начинал: они умеют и готовы обеспечивать сохранность доверенных им ценностей, но действуют так, чтобы даже не допускать ЧП. И у них это получается.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка (ПАО).

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка (ПАО).

Прио-Внешторгбанк основан 6.12.1989 г. Лицензия Банка России № 212.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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