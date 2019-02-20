Аркадий Фомин встретился с рязанскими молодогвардейцами

19 февраля член Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии, председатель областной Думы Аркадий Фомин встретился с активистами регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». В неформальной обстановке за чашкой чая ребята поделились впечатлениями об участии в IX Съезде МГЕР, который проходил в Москве 13-14 февраля.

Лидер рязанских молодогвардейцев Артем Никитин рассказал, что на тематических площадках они узнали о новых подходах и технологиях работы «Молодой Гвардии».

– Вместе с коллегами со всей России мы обсуждали реализацию федеральных и региональных проектов, формирование стратегии МГЕР, подготовку к избирательным кампаниям. Спикеры, такие как первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина и руководитель ЦИК партии Александр Борисов, учили нас быть настоящими лидерами, добиваться поставленных целей, – говорит Артем Никитин.

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Артем Никитин подчеркнул, что необходимо менять существующие методы работы волонтерской деятельности.

– Молодогвардейцы должны решать реальные социальные проблемы на местах. Для этого нужно привлекать молодежь к участию в избирательных кампаниях, а молодым политикам давать шанс более активно проявить себя. Именно поэтому у нас в регионе была создана Ассоциация молодых депутатов, – пояснил он.

Члены регионального отделения МГЕР Светлана Токарева и Вячеслав Поскребышев были на форуме в группе модераторов и поделились своими впечатлениями от выступления на большую аудиторию.

Во время встречи молодогвардейцы высказывали много предложений и идей о поддержке молодежи. В частности, речь зашла о привлечении активных пользователей социальных сетей к наблюдению за ходом выборов.

Говоря о повестке регионального отделения на 2019 год, Аркадий Фомин напомнил о главных задачах «Молодой Гвардии».

– Впереди у нас ключевые электоральные события для региона – выборы в органы ОМСУ, а уже через год – выборы в областную Думу. Каждому из вас необходимо быть плечом поддержки, реагировать на проблемы людей, на злободневные темы, которые поднимаются на местах. Молодогвардейцы, как кадровый резерв и политическое будущее «Единой России», должны быть в авангарде происходящих событий, – сказал он.

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