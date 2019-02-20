Безопасность зависит от каждого

Ежедневно специалисты АО «Рязаньгоргаз» проверяют от 800 до 1000 рязанских квартир. Раз в год газовики должны прийти в каждый дом, где есть газовое оборудование. Чаще всего визит слесаря горгаза вызывает у жителей множество вопросов. За ответами мы обратились в АО «Рязаньгоргаз».

КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП В ДОМ

– У нас имеются проблемы с допуском в квартиры. Не все жильцы остаются дома, кто-то работает, уезжает. Мы понимаем, что отпроситься с работы не всегда получается. В случае если мы не попали в квартиру, оставляем уведомление, в котором предлагаем позвонить нам, чтобы договориться об удобном времени проведения работ, – рассказал заместитель начальника службы по эксплуатации и ремонту газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Вадим Лекомцев. – Для удобства рязанцев «Рязаньгоргаз» организует работы по выходным дням, чтобы проверить оборудование в квартирах, закрытых по будням.

Просмотр сайта АО «Рязаньгоргаз» показал – в разделе ТО ВДГО можно узнать, когда к вам собираются прийти специалисты.

– Заблаговременно, за 20 дней до проведения работ, мы направляем письмо управляющей компании, которая обслуживает дом, с просьбой обеспечить доступ в квартиры. За 5 дней развешиваем объявления на информационных досках и в подъездах. В объявлениях мы обязательно указываем цены, – пояснил Вадим Анатольевич.

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ

Многие жители города возмущаются, почему они должны платить за техническое обслуживание (ТО), ведь когда-то газовики приходили и смотрели газовые плиты и колонки бесплатно.

– Бесплатным ТО было до 2003 года, до тех пор, пока стоимость технического обслуживания входила в стоимость газа. В настоящее время за газ потребитель отдельно платит поставщику, а за технические работы – специализированной организации, с которой заключен договор на обслуживание и ремонт газового оборудования. Не лишним будет отметить, что использовать газовые приборы при отсутствии такого договора запрещено, и более того, это может стать основанием для приостановки газоснабжения, – продолжил Вадим Лекомцев.

В соответствии с действующим на данный момент в АО «Рязаньгоргаз» прейскурантом стоимости услуг, техническое обслуживание четырехгорелочной газовой плиты составляет 320 рублей, проточного водонагревателя (колонки) – 370 рублей.

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩЕГО ГАЗОВИКА

Есть еще одна причина, по которой жители Рязани не пускают в свои дома газовиков – люди боятся разного рода «предпринимателей», которые под видом работников газовых служб приходят в квартиры и навязывают свои услуги или дорогостоящие приборы.

– Работники «Рязаньгоргаз» всегда одеты в синюю спецодежду с логотипами компании на спине и нагрудном кармане, обязательно имеют при себе удостоверение с фотографией. Кроме того, если возникли сомнения, всегда можно позвонить в отдел кадров (тел. 93-­73-­48), чтобы выяснить, действительно ли перед вами сотрудник АО «Рязаньгоргаз» или в аварийную службу (тел. 04), где есть список адресов, по которым проходит ТО, – пояснил Вадим Леконцев.

НА ЗАМЕТКУ

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412­ФЗ от 5 декабря 2016 года) размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

– уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО;

– отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО;

– уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в размере 1­-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-­20 тыс. рублей, юридических лиц – 40­-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан – 10-­30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100­-400 тыс. руб.

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