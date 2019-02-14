Михаил Пронин стал кандидатом в рязанские бизнес-омбудсмены

14 февраля в Рязанской торгово-промышленной палате прошел брифинг, на котором представители организации, а также еще трех общественных объединений предпринимателей Рязанской области представили кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена в Рязанской области.

Помимо ТПП Михаила Пронина поддержали региональные отделения РСПП, Союза машиностроителей и ассоциации молодых предпринимателей.

Президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева рассказала, что считает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей крайне важной для всего бизнес-сообщества региона:

- Это своего рода адвокат всего бизнеса или, я бы даже сказала, его локомотив. Когда эта должность только создавалась, мы еще не понимали, в чем ее суть. Но сейчас мы понимаем, насколько этот институт нужен региону. И, по нашему мнению, Михаил Пронин, как никто другой достоин, представлять и защищать наших предпринимателей. Он планирует создать своего рода «МФЦ» для бизнеса во всех районах Рязанской области, чтобы предприниматели по принципу «одного окна» могли решить свои проблемы.

Председатель совета ТПП Алексей Яшкин выразил надежду, что новый омбудсмен сможет на достойном уровне наладить работу с предпринимателями региона:

- Уполномоченный должен выстроить свою работу так, чтобы любые непродуманные шаги власти по отношению к бизнесу нивелировались его действиями. То есть, он должен стать тем щитом, который защитит предпринимательское сообщество, и для этого у него есть все необходимые инструменты. Вплоть до блокировки решений регионального правительства, способных навредить рязанскому бизнесу.

В настоящий момент кандидатура Михаила Пронина направлена на утверждение в федеральный аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Борису Титову. Теперь от его решения зависит то, насколько быстро в Рязанской области появится новый бизнес-омбудсмен.

Напомним, занимавший до этого эту должность Егор Бурцев покинул пост в декабре минувшего года. Тогда экс-омбудсмен сообщил, что его вынудили отказаться от должности:

- На эту должность власти нужен лояльный, управляемый человек. Я не подошел практически сразу, - сказал Егор.

СПРАВКА «КП»

Михаил Пронин родился 4 сентября 1976 года в Рязани. С 2001 по 2007 годы занимал различные руководящие должности на промышленных предприятиях. С октября 2009 по март 2011 – заместитель главы администрации Рязанского района по экономике. С марта 2011 по июнь 2013 – глава администрации Скопинского района. С июня 2013 по сентябрь 2016 года министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области. До настоящего момента является руководителем Рязанский шпалопропиточный завода.