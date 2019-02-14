Лидер рязанских молодогвардейцев стал координатором по ЦФО

13 февраля в Москве прошел IX съезд «Молодой Гвардии Единой России» «Политика прорыва». В нем приняла участие делегация Рязанской области, которую возглавил руководитель регионального отделения МГЕР Артем Никитин. Также в ее состав вошли руководитель аппарата Наталья Банщикова, член регионального штаба Вячеслав Поскребышев, пресс-секретарь Светлана Токарева, активисты регионального и местного отделений МГЕР.

Участников съезда приветствовал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который отметил, что «Молодая Гвардия» должна стать представителем интересов всей молодежи.

– Обновление – это не только изменение кадрового состава. Это, прежде всего, обновление смыслов, новые подходы к работе, стремление стать эффективнее и ближе к людям на каждом участке и в каждом регионе. Считаю, что «Молодая Гвардия» должна и может быть в авангарде этого обновления, – считает Андрей Турчак.

По мнению секретаря Генсовета партии «Единая Россия», у общественной организации есть не только политическое направление, но и социальное.

Участников съезда приветствовал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

– «Молодая Гвардия» должна стать представителем интересов всей молодежи. Не каждый молодой человек мечтает стать депутатом, но многие хотят реализовать свой проект на региональном или федеральном уровне. И ваша организация должна быть плечом поддержки, – обратился к участникам съезда Андрей Турчак. – Поэтому прошу вас реагировать на проблемы людей, на злободневные темы, которые в рамках региональной проблематики поднимаются у вас на местах. От того, насколько эта реакция будет быстрой и содержательной, будет зависеть политическое будущее и «Молодой гвардии», и «Единой России».

На площадке «Выборы» выступили рязанцы Вячеслав Поскребышев и Светлана Токарева. Активисты поделились своим опытом участия в избирательной кампании, рассказали об инициативе создания Ассоциации молодых депутатов Рязанской области, а также о том, как выстроить работу в социальных сетях.

Лидер рязанских молодогвардейцев Артем Никитин избран в Координационный совет «Молодой Гвардии Единой России» и назначен на должность координатора по Центральному федеральному округу.

– В первую очередь хочется сказать всем спасибо за доверие и поддержку, впереди нас ждут новые идеи, проекты, формат работы. Это большая ответственность, и я надеюсь, вместе, одной командой мы справимся, – подвел итоги IX съезда «Молодой Гвардии Единой России» «Политика прорыва» руководитель рязанского отделения МГЕР.

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