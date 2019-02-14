Сергей Егоров: Человек должен уметь владеть оружием для своей безопасности (Видео)

По приглашению Сергея Егорова мы поехали погожим зимним деньком в живописное место под Дубровичами. Свернув с асфальта, ведущего на аэродром, хорошо расчищенным проселком быстро домчались до стрелкового комплекса с незамысловатым названием «Полигон». Но простенькое название не выражает оригинальных инженерных и организационных решений, применяемых на нем.

«СПОРТИНГ» РАЗВИВАЕТ ИМЕННО УМЕНИЕ СТРЕЛЯТЬ

Сначала мы осмотрели своеобразный природный «тир», в котором желающие могут заняться тем, что именуется термином «спортинг–компакт». Его можно считать неким обобщением всех дисциплин, в которых стрельба дробью ведется по движущимся целям, имитирующим полет дичи или бег зверя. Траектории могут быть как прямолинейными, так и представлять собой сложные пространственные кривые. Поэтому турнир по «спортингу» – это всегда яркое зрелище, которое вызывает массу эмоций как у участников, так и у зрителей.

– Участник с каждого стрелкового места («номера») должен выстрелить по 5 тарелкам–мишеням по специальной прописанной для него программе, – разъясняет инструктор «Полигона» Сергей Мелехов. – На каждом «номере» есть таблица, на которой указаны пять букв, обозначающих «пусковые установки» мишеней.

Сергей Егоров на "номере".Фото: Павел АВЕРИН

Организаторы несколько раз в месяц меняют местами запускающие машинки, меняют углы, высоту, направление полета и переписывают программы. Стрелки при этом не просто попадают в цель в «статичных» положениях, а развивают в себе именно умение стрелять в любых условиях. Ведь в отличие, скажем, от «скита» – круглого стенда, где траектории полетов всегда одинаковы, а участник перемещается по дуге, в «спортинге» фактор неожиданности играет решающую роль.

Сергей Мелехов меняет расположение пусковых установок несколько раз в месяц.Фото: Павел АВЕРИН

«ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ УВЕРЕННО ПОПАДАТЬ В ЦЕЛЬ, НУЖНО 2 ЧАСА И 100 ПАТРОНОВ»

После «спортинга» мы переместились в стрелковую галерею для практической стрельбы, ограниченную тремя огромными валами.

Практическая стрельба строится на балансе трех элементов: точность–мощность–скорость. Стрелок должен уметь не только метко стрелять, но и делать это быстро, поскольку время тоже идет в зачет.

– Мы можем смоделировать любую ситуацию, ограниченную только фантазией организаторов и техникой безопасности, – поясняет Сергей Егоров. – К примеру, было такое упражнение: участник сидит в автомобиле, руки на руле, ноги на педалях. Вокруг него стоят неподвижные и качающиеся мишени, среди них «бабки» – мишени, в которые стрелять запрещено. Нужно после звукового сигнала, выскочив из машины, максимально быстро и точно поразить только зачетные мишени. Или другая ситуация. Стрелок сидит за столом, на котором лежит пистолет. За узкой перегородкой – мишени. Причем, некоторые из них расположены так, что в них с одной позиции не попадешь, участнику, не вставая со стула, необходимо наклоняться, чтобы их поразить.

В такие ситуации может попасть каждый, и, чтобы защитить себя и своих близких, человек должен уметь это делать. Кстати, только в практической стрельбе участникам часто приходится стрелять в движении. Причем направление может быть разным: вперед, назад, направо или налево.

Практическая стрельба – увлечение, которое доступно в любом возрасте, мужчинам и женщинам. Кстати, также на количество зачетных очков влияет и мощность оружия. Чем мощнее оружие, тем сложнее из него стрелять.

– У нас есть соглашения со спортивными организациями, которые могут предоставить разнообразные модели гражданского оружия, не запрещенного законом и интересного стрелкам, – рассказывает Егоров. – Поэтому на «Полигон» можно приезжать без ружья или пистолета, заранее согласовав время и цель приезда. Конечно же, мы не допустим к стрельбе людей в состоянии опьянения или ведущих себя неадекватно.

Кстати, существует миф, что стрелковый спорт – удел богатых людей. На самом деле, обычная тренировка обходится стрелку примерно в 400–800 рублей. И уж точно: стрельба дешевле, чем курение.

– Научить стрелять можно практически любого, – отвечает на наш вопрос Сергей Мелехов. – Есть давно действующая методика обучения, и, если ее соблюдать, то, как правило, часа за два и потратив до 100 патронов, человек начинает уверенно попадать, к примеру, из пистолета в мишень на расстоянии в 25 метров.

Дмитрий Богомолов - завсегдатай стрелкового комплекса.Фото: Павел АВЕРИН

Приезжайте 16 февраля, на «Полигоне» пройдет турнир по «компакт–спортингу». Посмотрите, как поражают мишени опытные и не очень стрелки – может, и самим захочется научиться стрелять.