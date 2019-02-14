Чиновники не включают в список улиц внутриквартальные дороги, чтобы не пришлось их ремонтировать и убирать?

7 января Рязань официально объявили новогодней столицей России 2020. С одной стороны, это очень радостно и почетно для всех нас, кто по-настоящему любит свой город. А с другой, это колоссальная ответственность – стать лицом самого красивого праздника в году. Но прежде чем принимать гостей со всей страны, нужно разобраться с массой проблем: не чищенные от снега тротуары, тусклые фонари вдоль проезжей части, проблема с парковкой в центре, угроза транспортного коллапса.

Есть ли у местных властей план действий и как сделать город комфортным для начала хотя бы для самих жителей? На разговор по душам мы пригласили заместителя главы администрации Рязани Игоря Ковалева. Он курирует самые сложные направления – транспорт, благоустройство города, энергетику и ЖКХ. Однако, как мы выяснили, к некоторым вопросам опытный управленец оказался не готов.

ЕСЛИ ДОРОГИ НЕТ, ТО И ЧИСТИТЬ ЕЕ НЕЗАЧЕМ

Каждую зиму, продираясь на работу сквозь снежные преграды – кто пешком, кто на автомобиле, кто на общественном транспорте – мы думаем, что хуже, чем теперь, дороги у нас еще не убирали. Но приходит следующая зима и... оказывается, нет предела возможностей городских служб. Говорят, в этом году в Центральной России выпало слишком много снега, и с завалами-заносами не справлялись даже в Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году, наверное, тоже была какая-то причина. И почему-то есть такое ощущение, что и в следующем без форс-мажоров не обойдется. Конечно, ругать легче, чем попробовать понять. Но недоуборка снега с улиц в последние годы стала хронической болезнью Рязани. И проблема, как нам кажется, лежит несколько глубже, чем отсутствие достаточного финансирования.

– Все последние ответственные лица в администрации пытались отстраниться от этой проблемы, – поделился с нами осведомленный источник, один из бывших сотрудников в структуре администрации Рязани. – Многие дороги не чистятся, потому что город об их существовании не знает. В официально утвержденном перечне дорог местного значения муниципального образования город Рязань отсутствуют внутриквартальные дороги и проезды. Если их включить в перечень, то городу придется убирать их тоже – этой позиции еще недавно придерживались в управлении благоустройства. А руководители были убеждены, что они находятся в зоне ответственности управляющих компаний, с которых и надо спрашивать за зимнюю уборку.

Тут следует немного пояснить. По закону в названном нашим собеседником перечне должны быть указаны все-все-все дороги, какие только есть в Рязани. У каждой из них есть свои параметры и идентификационный номер. Когда появляется необходимость их ремонтировать, убирать или чистить от снега, составляется некий титульный список, в который включаются те дороги, которые необходимо привести в порядок в первую очередь, исходя из выделенного финансирования. Это центральные улицы и все дороги общественного транспорта. На одних предусмотрена не только расчистка, но и вывоз снега, а на других проводится только грейдирование. На сегодняшний день в полном перечне 664 дороги, а в титульном списке – 495. Таким образом можно сказать, что 75 % в той или иной степени все же убирается. Но основные проблемы в зимний период, когда идут снегопады или ледяные дожди, как раз внутри кварталов. Вот только у этих дорог нет шансов на очистку – фактически они существуют, их заваливает снегом, в них застревают машины и ломают ноги жители, но на бумаге их нет. А бумага у нас, как известно, всему голова.

У чиновников, разумеется, свой взгляд на эту проблему, и, отвечая на риторический вопрос: «Почему Рязань погрязла в снеге?», Игорь Ковалев заговорил о совершенно другой проблеме.

– На зимнюю уборку Дирекция благоустройства выделила 120 единиц техники. Мы располагаем шестью снегопогрузчиками, один из которых на большой кузов, а остальные пять – на маленький. Но из-за маленькой загрузки на дорогах работают только четыре из них. Не удивляйтесь! Чтобы «золотые ручки» могли работать, нужно предварительно провести грейдирование. И вот тут тупик: у нас всего два грейдера и ограниченное число самосвалов. А санкционированных площадок для складирования снега всего две – в Хампушеве и в районе Недостоева. Соответственно, чтобы машина могла эффективно работать, транспортное плечо должно быть минимальным. А сейчас, из-за таких огромных расстояний за ночь машина максимум может обернуться два раза.

– И какими будут ваши действия: найдете площадки поближе или закупите новые грейдеры?

– И то, и другое. Некоторое время назад мы занялись поисками удобных для временного складирования снега мест в центре города. Уже несколько площадок подобрали – это позволит нам сделать плечо минимальным и увеличить производительность в 10 раз. Что касается техники, то правительство Рязанской области ежегодно выделяет нам средства на обновление техники. В прошлом году мы получили 30 миллионов рублей, а в 2019-м губернатор распорядился о выделении 60 миллионов рублей.

– Недавно две автодороги Рязанской области Р22 «Каспий» и Калуга – Тула – Михайлов – Рязань начали посыпать солью в чистом виде. А буквально на днях руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов объявил, что таким же реагентом с февраля начнут обрабатывать центральные улицы Рязани. Реагент и правда творит чудеса, как говорят дорожники?

– Традиционная песко-соляная смесь создает на дорогах кашу, и от нее в Москве, например, уже давно отказались. Реагенты тоже этим грешат, но в гораздо меньшей степени. Реагент – очень эффективное средство: можно посыпать дорогу и забыть об уборке на 2-3 дня. Снег идет и тут же тает под действием реагента. Мы получили четыре комбинированные дорожные машины, которые позволят использовать увлажненную хлоридом кальция соль.

– А разница в цене между реагентом и песко-соляной смесью?

– Реагент существенно дороже – почти в 10 раз. Но мы хотим попробовать.

Увы, но дорого эта «московская мода» может обойтись не только бюджету города, но и его жителям. Специалисты из разных сфер в один голос твердят об опасных свойствах соли. И самое меньшее зло, которое может вызвать реагент (по тому же самому московскому опыту), это испорченная обувь – вместе со снегом буду плавиться ботинки.

И еще. Всякий раз при утверждении бюджета власти стараются во что бы то ни стало сделать его сбалансированным – таким образом создается некая видимость благополучия. Для этого радикальным путем сокращаются какие-то статьи расходов.

Одно из направлений, которое страдает в первую очередь, это благоустройство. Так, из 900 миллионов, заявленных на него в прошлом году, 400 были срезаны. И что мы имеем в результате этого решения? Бездефицитный бюджет, о котором можно доложить вышестоящему руководству, и недочищенные дороги. Потому что каждый рубль, который исключен из расходов, автоматически означает исключение из титульного списка зимней уборки ряда улиц и отказ от прочих работ в рамках благоустройства. Если мы правильно понимаем, сейчас город вынужден «съедать» зимней уборкой деньги, предназначенные на уборку следующей осенью и зимой.

На фоне этой экономии странным выглядит вот что: при тотальной нехватке финансирования на дороги (имеется в виду не только уборка, но и ремонт) средства для проведения всевозможных развлекательных мероприятий город тем не менее находит. А может, как-нибудь взять да урезать денежное довольствие на пару-тройку фестивалей-гуляний и почистить на них внутриквартальные улицы в Канищеве, Строителе, Южном. Вот радости-то у людей будет! А то ведь до очередного праздника на Почтовой из этих окраин в один из дней можно просто не добраться.

Проходя мимо домов, украшенных снежными шапками и гирляндами огромных сосулек, рязанцы задирают головы. Но не для того, чтобы полюбоваться.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

ШТРАФ – 5 ТЫСЯЧ, ИЛИ КАК ЗАСТАВИТЬ УК УБРАТЬ СНЕГ

Свою немалую лепту в создании заснеженного облика Рязани – как в виде сугробов под ногами, так и в виде огромных сосулек над головой – вносят эксплуатирующие организации. В некоторых дворах праздник, если дворник туда раз в неделю наведается – кое-как со ступенек лед счистит: «И так сойдет!». А снегоуборочная техника там и вовсе за всю зиму может не появиться. Да, их штрафуют, но суммы, которые может взыскать префектура, такие смехотворные, никак не сказываются на сознательности руководства. Судите сами, разве пять тысяч рублей могут напугать контору, на балансе которой 40 домов? Другое дело, если в игру вступит Государственная жилищная инспекция. Ее специалисты, уличив УК в скверной работе, могут не только оштрафовать коммунальщиков на сумму до 200 тысяч рублей, но и лишить лицензии. Одной из организаций, которая попала в опалу за нечищеный двор во время инспекционного выезда в город главы администрации сотоварищи, стало ЖЭУ 19. Однако первые лица – редкие гости в наших дворах, а пробираться по заваленным снегом или обледенелым дорожкам нам приходится как минимум два раза в день. Жалобы от жителей сыплются в префектуры каждый день, сколько из них заканчиваются для обслуживающих организаций ударом по карману, неизвестно. Весьма расплывчато, но в администрации меня заверили, что за нарушение правил содержания многоквартирного дома (в которые входит и зимняя уборка) этой зимой оштрафовали уже несколько халтурщиков.

– У нас на заметке есть группа злостных нарушителей, на которых даже штрафы не действуют, – разводит руками замглавы по вопросам ЖКХ. – Проблема в том, что старый фонд да еще с небольшой этажностью никто не хочет обслуживать – низкая рентабельность. А компании хотят зарабатывать. Поэтому мы имеем такую колоссальную проблему в спальных районах и в центре, где стоят старые двухэтажные дома. А сейчас еще изменился порядок техобслуживания внутридомового газового оборудования – прежде проверки проводились раз в три года, а теперь – раз в год. Это дополнительные траты для управляющей компании. К тому же многое зависит от руководства конкретной компании – как оно относится к своим обязанностям. Несколько недель назад, как раз после снегопада мы проезжали по Советской Армии. Вдоль улицы два дома находятся в ведении разных УК. Возле обоих домов снег убран, только у одного видно, что дворник не особенно напрягался, на троечку поработал, а у второго вычищено под скребок, так что плитка видна.

Не секрет, что частные обслуживающие организации обожают новостройки. Если застройщик после введения в эксплуатацию не передает свой дом в руки аффилированной с ним управляющей компании, на этот лакомый кусочек быстро найдутся другие претенденты. Коммуникации новые, все оборудование с иголочки, большая высотность при небольшой территории и дом на муниципальном тарифе – все, что нужно для безбедного существования УК. За такой куш не грех и территорию вылизать, и сосульки с крыши сбить. Если же вы в силу разных обстоятельств живете пленниками старого фонда, не ждите, что к вам придет компания-передовик и превратит ваш дом в дворец. В ответ на жалобы диспетчер будет хамить, мол, не думайте, что у вас одних сосульки в голову жильцам целятся и ступеньки подъезда обледенели. А еще вам заявят, что у разнесчастной УК на балансе сорок домов, а дворников не хватает, так что сидите и ждите своей очереди. Для справки, к 12 часам дня 31 января (когда после дождя весь город превратился в один сплошной каток) в травмпункт с различными травмами обратились 125 взрослых и 35 детей. Они пострадали, потому что городские власти не могут разобраться, какие дороги следует чистить за счет бюджета, а какие – епархия частников, потому что обслуживающие организации экономят деньги на зарплатах дворников, чтобы увеличить собственную прибыль, потому что, в конце концов, зима в нашей стране всегда приходит неожиданно. Возможно, если бы суммы в платежках за содержание жилья формировались в зависимости от качества этого самого содержания, люди не ломали бы руки и ноги на нечищенных дорожках и не заканчивали земной путь, прибитые сорвавшейся с крыши глыбой льда. Но это уже из разряда фантастики.

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ СО СВЕТОМ

Когда несколько лет назад в Рязани разгорелся скандал с освещением, заголовки в СМИ были один ярче другого: «Улицы потухших фонарей», «Да будет свет?», «В темноте, да не в обиде». Автомобилисты со страниц газет неустанно жаловались на воцарившуюся в городе тьму, гаишники делились говорящей за себя статистикой ДТП, специалисты предлагали свои пути решения проблемы. А партнеры по энергосервисному контракту – Дирекция благоустройства города и ООО «ГПБ-Энергоэффект» – обвиняли друг друга и пытались оправдать себя. Напомним, контракт на повышение энергетических ресурсов системы уличного освещения областного центра был заключен в мае 2014 года. Поставщиком оборудования по нему являлось местное ООО «Новый свет». По неподтвержденным данным, истинной и основной целью инициативы было сбыть светильники фирмы, владельцем которой является известный рязанский бизнесмен.

Улица Садовая находится в историческом центре Рязани, но долгими зимними ночами ее в большей степени освещает выпавший снег, а не фонари.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Итак, на 26 улицах города установили 16 тысяч современных светодиодных фонарей. Предполагалось, что с помощью нового оборудования город сможет экономить примерно половину средств, которые ежегодно тратятся на уличное освещение. Но вышло так, как вышло – город погрузился во тьму. Не углубляясь в подробности, скажем: в подписанном специалистами администрации Рязани договоре отсутствует один из основных параметров новых светильников – яркость.

– Суть энергосервисного контракта заключается в том, что после его заключения все заботы об освещении инвестор берет на себя, а сэкономленные средства в течение семи лет забирает себе, – поясняет Игорь Ковалев. – Только пять процентов от этих средств остаются в городском бюджете. Но вместо этого город получил букет проблем: значительно снизилась освещенность проезжей части, энергосберегающие светодиодные светильники, которым положено работать до 10 лет, постоянно выходят из строя, а наш партнер пытается доказать, что его вины в этом нет – все дело в перебоях напряжения.

Вопросов к составителям и исполнителям кабального договора за четыре года было много. Не только у автомобилистов, но и у правоохранительных органов. Но несмотря на проведенные экспертизы, прокурорские проверки и несколько судов, конструктивного диалога не вышло и достигнуть взаимопонимания стороны до сих пор не смогли. Да, город мог бы досрочно расторгнуть контракт, но в таком случае инвестору пришлось бы возместить понесенные расходы по вложенным средствам. А это бы пробило новую брешь в бюджете. Альтернативный выход еще полтора года назад предложил директор компании «Интеллектуальные системы» Владислав Желтов:

– Проблему можно решить без расторжения действующего контракта, но, если понадобится, его можно и расторгнуть через суд в том случае, если исполнитель не приведет систему освещения в порядок. При грамотном ведении арбитража исполнитель будет обязан выплатить деньги городу, а не наоборот, как это происходит сейчас.

Единственный документ, который нас интересует, – СНиП. В нем четко прописано, каким должно быть освещение автодорог в городе, и абсолютно любая экспертиза докажет, что сегодня освещение в Рязани не соответствует нормам.

Делались ли какие-либо подвижки в эту сторону, неизвестно, но светлее на рязанских дорогах так и не стало.

– Какова ситуация сейчас? – интересуюсь у чиновника.

– Наша последняя встреча с представителями инвестора состоялась 17 января. На сегодняшний момент в городе более 1500 перегоревших светильников, которые менять никто не собирался. В контракте же прописано, что светильник подлежит замене в течение суток с момента заявки. По какой причине это произошло, выясняется впоследствии, главное – выполнить обязательства по контракту. После переговоров было решено, что балансодержатель каждый месяц меняет по 300 ламп и докладывает нам об этом на очередной встрече.

Не слишком ли мягкие условия для нарушителей, спросите вы. Как нам удалось выяснить из надежных источников, не все благополучно в плане исполнения обязательств и со стороны города. В частности, перед инвестором сложилась некая финансовая задолженность, чего в принципе при заключении энергосервисного контракта быть не может.

Впрочем, кажется, света в конце туннеля – в буквальном смысле – мы все-таки дождемся. Через два года. Именно тогда закончится один из самых вредоносных для города контрактов.

«50 РУБЛЕЙ ЗА ПРОЕЗД АВТОКОЛОННУ НЕ СПАСЕТ»

Коллапс в прошлом году едва не постиг и систему общественного транспорта Рязани. И если УРТ удалось спасти от разорения путем оптимизации, то «Автоколонну №1310» ждет неминуемое банкротство – долги предприятия перед партнерами исчисляются десятками миллионов. Последняя озвученная сумма – 77 миллионов. По словам сотрудников, бывают дни, когда машины попросту нечем заправить, и деньги на топливо вынимаются из зарплатного фонда. После ареста части подвижного состава работавших на них водителей и кондукторов отправили в отпуск за свой счет.

– Игорь Владимирович, вы, прежде всего, экономист. Объясните, что стало причиной того плачевного состояния, в котором оказалась автоколонна?

– Управление рязанского троллейбуса, несмотря на трудности, изначально имело преимущество перед автоколонной. Сравните сами, сеть короче, машины курсируют в основном по центральным улицам. Соответственно, затраты меньше, доходы выше и баланс ближе к нулю. В автоколонне, напротив, большие транспортные плечи, вместительные автобусы, требующие вложений, а пассажиропоток маленький и, разумеется, доходы низкие.

– Сначала для поддержания автоколонны на плаву подняли цену на проезд, затем из муниципальных ресурсоснабжающих организаций последовательно выкачивались деньги. В общей сложности 200 млн рублей, кажется. Подобные решения могли отправить в ту же лодку «Водоканал», «РМПТС», «РГРЭС», «РГМЭК». И не исключено, что вынутые из бюджетов МУПов средства усугубили состояние их дел. Неужели все бесполезно?

– Для решения этой проблемы нужны не средства, а системное решение, которое позволит провести оптимизацию и создать эффективную единую муниципальную сеть.

– На чьей базе?

– Юридически на базе УРТ. Кое-какие наработки в этом направлении уже есть. Вопрос объединения предприятия сейчас находится на стадии обсуждения.

– Другими словами повышения стоимости проезда рязанцам в ближайшее время не бояться?

– Куда же еще больше поднимать?! Даже если сейчас увеличить проезд до 50 рублей, это не решит проблему – из автобусов уйдут последние пассажиры.

ПРИЕХАЛ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ – ЗА ПАРКОВКУ НЕ ПЛАТИШЬ

Заваленные снегом платные парковки в центре Рязани уже стали среди водителей притчей во языцех. Причина – в конфликте между городскими властями и оператором проекта «Парковочное пространство Рязани» – компанией «Ростелеком». Рассказывая о сути договоренностей, чиновники особенно подчеркивали, что из городского бюджета на этот проект не потрачено ни копейки, все расходы взял на себя оператор. При этом 90 % выручки на протяжении семи лет будет получать «Ростелеком», остальное – город.

Согласно договору, компания выступает не просто как инвестор, но и как генеральный подрядчик, на которого возложен целый ряд работ по обустройству, в том числе уборка и вывоз снега в зимний период. В компании данный пункт договора трактуют по-своему:

– На момент заключения инвестиционного соглашения функционал вывоза снега находился на стороне города. Мы очищаем парковочное пространство от снега, ждем, когда город его оттуда вывезет, – пояснил директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Олег Тарасов.

– После трех последних совещаний, проведенных в администрации города, представители оператора наконец-то согласились выполнять свои обязательства по уборке площадок, – заявил Игорь Ковалев. – Уже месяц, как работы в этом направлении ведутся бесперебойно.

– В последнее время в нашу редакцию поступает много жалоб на нехватку парковочных мест возле социальных объектов. Насколько я знаю, условия инвестиционного соглашения с «Ростелекомом» не предусматривают организацию бесплатных парковочных мест. И очень сомнительно, что инвестор возьмет на себя дополнительные расходы.

– Как раз сейчас мы занимаемся проработкой этого вопроса. Депутаты облдумы предложили создать вокруг социальных объектов бесплатные места. Но, думаю, заранее известно, к чему это приведет. Места, выделенные для родителей школьников и пациентов, займут другие автолюбители. И проблема не решится. Требуется продумать технологический механизм, при котором посетители школы, детсада или поликлиники будут освобождаться от оплаты парковки. Например, приехал человек лечить зубы, отметился в регистратуре, и парковка для него становится бесплатной. Правда, для этого придется доработать программное обеспечение портала парковочного пространства, и каждому соцобъекту необходимо иметь свое программное обеспечение. Пока же такими сервисами располагают только учреждения здравоохранения. Надеемся, что в течение зимы разработка завершится.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Какая-то пессимистичная получается картинка. Но разве должна жизнь простых рязанцев омрачаться хозяйственными проблемами города? Посмотрите, какой красивой с каждым годом становится Рязань! Весь центр расцвечен огнями – красочная иллюминация на главных улицах, деревьях, знаковых зданиях. По некоторым данным, только за осенний период она стоила городу порядка 4 миллионов рублей. Правда, платить за это удовольствие, как нам по секрету рассказали в одном из МУПов, пришлось ресурсоснабжающим учреждениям – счета раскидали по ним. Учитывая данные обстоятельства, можно не удивляться дырявым трубам, старым сетям и прочим прорехам в благосостоянии городских служб.