Жители Новомичуринска не знают, куда уходят их деньги на содержание жилья

Новомичуринск – небольшой город со всеми присущими городскому жилищно-коммунальному хозяйству признаками. 112 полноценных многоквартирных домов разной этажности: есть, где развернуться рачительному директору местного предприятия ЖКХ под чутким руководством мудрого городского главы администрации...

ПРАВО ВЫБОРА ДОЛЖНО БЫТЬ У КАЖДОГО

В феврале 2018 года в Новомичуринске обанкротилась управляющая компания (УК) – муниципальная, т.е. подконтрольная городским властям. «Не проведя анализа банкротства прежней управляющей компании, администрация Новомичуринска лишь сменила вывеску на муниципальном предприятии-банкроте, а все остальное в основном осталось на прежнем уровне», – это строки из письма новомичуринцев в нашу редакцию. Судя по количеству выдвинутых жителями претензий, напряжение между ними и местной властью достигло высшего предела.

Мы решили посадить за стол переговоров обе стороны – представителей общественности Новомичуринска и районной и муниципальной власти. Несмотря на то, что приглашения редакция разослала заблаговременно, глава администрации Пронского района, сославшись на занятость, не приехал. Как сообщили нам его подчиненные, именно в этот момент Александр Шаститко встречался с районными депутатами. Вероятно, решал настолько неотложные проблемы, что интересы жителей многотысячного города показались для него пустяшными.

Вместо него на встрече присутствовал зам по капстроительству и ЖКХ Андрей Ильичев. Естественно, в диалоге принял участие глава новомичуринской администрации Юрий Иванов, а также и. о. директора управляющей компании МП «БытСервис-Новомичуринск» Александр Нистратов. От лица жителей города напротив вышеперечисленных персон сели Владимир Святский – член местного Совета депутатов и «головная боль» власть предержащих Владимир Шорыгин, который представился председателем Совета старших многоквартирных домов (МКД).

У Ильичева сразу возник вопрос:

– Протокол есть, где вы выбраны на эту должность? Старшие домов выбраны, протоколы собраний есть?

Эти вопросы свидетельствуют о том, что чиновник районного масштаба либо «не в курсе», что все документы имеются, либо просто провоцировал Шорыгина. Диалога не получилось, в основном была перебранка в стиле «сам дурак». Святский вносил конструктивизм, Шорыгин высказывал критические замечания, но все это другой стороной воспринималось остро, словно представители общественности наносили каждому из них личные оскорбления.

Так как же выбирали УК в Новомичуринске в начале прошлого года? По словам Анны Сапленковой, старшей одного из многоквартирных домов, таких же, как она, собрали в ДК «Энергетик» и предложили проголосовать за ныне действующую УК. Вот только законно ли она была создана, – задаются вопросом жители.

История уходит во времена «правления» Елены Шумиловой, заявившей в свое время, что сделает все, чтобы ни одного ТСЖ в городе не было, а ЖКХ полностью принадлежало муниципалитету. Созданная при ней муниципальная УК обанкротилась, Юрий Иванов, явно не без указания сверху, пошел по тому же пути – на месте обанкротившегося предприятия возникло другое. Принцип хозяйствования остался прежним: полностью закрытая система, неподконтрольная собственникам жилья, тем, кто, собственно, и платит.

Были и другие желающие управлять МКД в Новомичуринске. Но городские и районные власти сделали все, чтобы этого не произошло. Никаких помещений для встреч с новомичуринцами представителям альтернативных УК, в частности из Рязани, предоставлено не было. Когда же они пытались провести эти встречи во дворах, то оперативно появлялся наряд полиции, и людям задавали один и тот же вопрос:

– А разрешение у вас есть на проведение массового мероприятия?

КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН

Ныне все, что говорил вождь мирового пролетариата, предается полнейшей обструкции. А ведь с некоторыми из ленинских тезисов нельзя не согласиться и в наши времена. «Учет и контроль»: вот один из них.

Где-то в недрах УК рождаются планы по обслуживанию домов, затем они реализуются. Успешно или нет, полностью или частично, «сие неведомо» собственникам жилья. А ведь именно их общее собрание утверждает перечень работ на предстоящий год, который уже начался.

Вот как комментирует эту часть деятельности МП «БытСервис-Новомичуринск» и. о. руководителя Александр Нистратов:

– УК пока не собирало собственников, и собственники не приглашали для планирования.

В акте каждой выполненной работы обязана стоять подпись старшего МКД, т.е. того человека, которому доверяют все жильцы. Сколько таких актов нам могут представить в Новомичуринске? Вопрос далеко не риторический, как и такие: Насколько реальны составленные сметы? Когда и кем проверялась финансово-хозяйственная деятельность МП «БытСервис-Новомичуринск»?

– Акты выполненных работ составляются, рассчитываются и подписывают их по адресу: дом 14д – обязательно участниками работ, при необходимости и жителями. Если есть запрос, человеку выдается экземпляр акта после выполнения работ, – отвечает Нистратов. – Финансово-хозяйственная деятельность постоянно курируется администрацией города, информация даже предоставляется по запросу районной прокуратуре.

И ни слова о собственниках жилья, которые имеют право эту деятельность проверить на законных основаниях. И, если сами не разбираются в «цифири», которая затем синтезируется в реальные банкноты, могут для проверки привлечь специализированные организации, чтобы исключить «сделал на рубль – запиши, что на два».

Ответить на поставленные вопросы мы попросили не только Нистратова, но и главу городской администрации Иванова. Тот хитроумно отмолчался, вероятно, понимает, что, ответив честно, признается в грубейших нарушениях Жилищного кодекса (ст. 161 и 162) и других документов, регламентирующих деятельность любой УК.

А теперь – апогей нарушения законодательных актов и ответ жителям Новомичуринска, куда же деваются их деньги на содержание жилья.

Цитируем Нистратова:

– Вопрос по общему бюджету на все МКД (общий котел). По-другому в УК работать сложно и невозможно, в одних домах жители все работают, в других малообеспеченные и т.д. и т.п. У всех есть объективные причины неплатежей, а правило управления и содержания установлено для всех домов одинаково, сразу будут жалобы, а потом штрафы. Штрафы платит организация, независимо от того, платит один дом или не платит. Мое мнение – работать нужно с одним, общим бюджетом. Великая Отечественная война показала одну закономерность. Когда все народы СССР объединились (в европейской части СССР огромные разрушения и потери, а в Азии и Сибири было все хорошо), и разгромили фашистов, то вся Европа пала. Это исторический факт. Сегодня в одном доме все хорошо, а завтра может измениться, все под Богом ходим.

Как говорится: занавес!

КТО ПЛАТИТ, ТОТ И ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ

Чиновники районного и муниципального уровня в данном конкретном случае ярко показали, «кто в доме хозяин». Они считают, что именно им что-то должны новомичуринцы, а не наоборот. А вот обвинять Нистратова в том, что УК сама управляется плохо, мы бы не стали. Понятно, что не он принимает ключевые решения, иначе, почему никак не избавится в течение долгих месяцев от приставки «и. о.»... Так бывает, когда нужен исполнитель, а не креативно мыслящий руководитель и человек со своим взглядом на суть происходящего.

И президент страны Владимир Путин, и губернатор Рязанской области Николай Любимов чуть ли не каждо-

дневно говорят о развитии инициативы среди обычных жителей. Именно на основе их пожеланий должны строить свою работу чиновники всех уровней. Но господин Шаститко сотоварищи, кажется, этого никак не поймут. Как тогда расценивать его так и не выполненное обещание о проведении ежемесячного круглого стола чиновников и общественности, данное депутату Госдумы Елене Митиной в 2016 году? Когда в последний раз власть и люди встречались лицом к лицу в Пронском районе?!

Вот как ответил на этот ключевой вопрос все тот же Нистратов, которого могут и сделать «стрелочником», обвиняя во всех тяжких:

– Насчет круглого стола: при таких встречах решаются конкретные вопросы, а у нас постоянно идет перепалка между собравшимися. Жаль потраченного времени, ведь все плохо только у 5-7 человек.

Нистратов не понимает, что эти 5-7 человек хотят изменить жизнь в городе к лучшему, остальные просто уже ни во что не верят. В том числе и МП «БытСервис-Новомичуринск», работающему, как бог на душу положит, а не в строгом соответствии с законом. Но это уже дело надзорного ведомства...

АКТУАЛЬНО

Обжалование спорных вопросов жителям нужно начинать с самой УК. В ее адрес необходимо составить письменную претензию с указанием и детальным описанием всех невыполненных обязательств или ненадлежащим образом оказанных услуг. Если реакции на предоставленную претензию не последовало, имеет смысл обращаться в Роспотребнадзор и Жилищную инспекцию. Если же были обнаружены серьезные нарушения в обслуживании и эксплуатации дома, то необходимо в прокуратуру или в судебные органы направить соответствующее заявление на УК, образец которого не имеет строго утвержденной формы.